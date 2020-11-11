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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu

    Vertu markasının tasfiyesi sonrasında Xor markasını kuran eski çalışanlar ilk lüks telefonlarını üretti. Xor Titanium tuşlu telefon modeli uçtan uca şifreleme ile geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu
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    Lüks akıllı telefon kullanımı hiç bir zaman sona ermeyecek bir alışkanlık ve buna yönelik olarak yatırımlar da devam ediyor. Vertu markasının Uzanlar grubu tarafından satın alınmasından sonra eski yöneticiler yeni bir firma daha kurdu.

    Xor geliyor

    Vertu markası hatırlanacağı üzere Nokia’nın lüks üretim markası iken sonradan ayrılmıştı. Mali krize girince de Uzanlar grubu tarafından satın alınmış ancak tasfiyeden kurtulamamıştı. Vertu’dan ayrılan baş tasarımcı Hutch Hutchinson ve arkadaşları Xor adıyla yeni bir lüks üretim firması daha kurdu.

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    Hutchinson elit müşterilerinin Vertu markası kaybolsa bile telefonlarını kullanmaya devam ettiğine dair geri dönüşler aldığını ve bu nedenle Xor firmasını kurduğunu belirtiyor. Xor markasının ilk ürünü de lüks bir tuşlu telefon oldu.

    Xor Titanium adındaki telefon titanyum alaşımlı bir kasaya sahip. Retro tasarım tercihi yapan Xor Titanium sadece 2G ve 3G ağlarında çalışıyor. Linux tabanlı işletim sistemi telefona pek fazla yetenek katmıyor.

    Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu

    Telefon gelen çağrıları aktif gürültü engelleme ile berrak hale getirirken ayrıca AES256 ile donanım seviyesinde uçtan uca şifreliyor. Şifrelenmiş çağrılar için farklı bir zil sesi kullanılıyor. Kablosuz şarja da sahip olan telefonun tüm verilerini uzaktan silebiliyorsunuz.

    Xor Titanium modeli; akıllı telefon kullanırken zorlanan ve lüks bir tuşlu telefon isteyen geçkin yaş elitlere hitap ediyor. El yapımı hazırlanan model 2021 yılının ilk aylarında 3900$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



    https://www.engadget.com/xor-luxury-smartphones-vertu-hutch-hutchinson-101105543.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    35 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    52 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam o dönemlerde anlam veremiyordum bu tarz telefonları alanlara ancak şu hiçbir anlamı yok bence. Şifreleme için alınabilir belki ancak Blackberry de yapıyor bu işi. Talep halen varmış. Ne olacak bakalım.
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    işleri çok zor
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    barballow (Barış Aksakal) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alıcısı illa ki olur ancak ne yazık ki gösterişten başka bir işe yaramaz. Ama telefon güzel görünüyor.
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    WB 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Isleri xor
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