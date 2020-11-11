Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu

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Lüks akıllı telefon kullanımı hiç bir zaman sona ermeyecek bir alışkanlık ve buna yönelik olarak yatırımlar da devam ediyor. Vertu markasının Uzanlar grubu tarafından satın alınmasından sonra eski yöneticiler yeni bir firma daha kurdu.

Xor geliyor

Vertu markası hatırlanacağı üzere Nokia’nın lüks üretim markası iken sonradan ayrılmıştı. Mali krize girince de Uzanlar grubu tarafından satın alınmış ancak tasfiyeden kurtulamamıştı. Vertu’dan ayrılan baş tasarımcı Hutch Hutchinson ve arkadaşları Xor adıyla yeni bir lüks üretim firması daha kurdu.

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Hutchinson elit müşterilerinin Vertu markası kaybolsa bile telefonlarını kullanmaya devam ettiğine dair geri dönüşler aldığını ve bu nedenle Xor firmasını kurduğunu belirtiyor. Xor markasının ilk ürünü de lüks bir tuşlu telefon oldu.

Xor Titanium adındaki telefon titanyum alaşımlı bir kasaya sahip. Retro tasarım tercihi yapan Xor Titanium sadece 2G ve 3G ağlarında çalışıyor. Linux tabanlı işletim sistemi telefona pek fazla yetenek katmıyor.

Telefon gelen çağrıları aktif gürültü engelleme ile berrak hale getirirken ayrıca AES256 ile donanım seviyesinde uçtan uca şifreliyor. Şifrelenmiş çağrılar için farklı bir zil sesi kullanılıyor. Kablosuz şarja da sahip olan telefonun tüm verilerini uzaktan silebiliyorsunuz.

Xor Titanium modeli; akıllı telefon kullanırken zorlanan ve lüks bir tuşlu telefon isteyen geçkin yaş elitlere hitap ediyor. El yapımı hazırlanan model 2021 yılının ilk aylarında 3900$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/xor-luxury-smartphones-vertu-hutch-hutchinson-101105543.html

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