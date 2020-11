NBA 2K21'in yeni nesil sürümünden fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı, son yılların en popüler basketbol oyunu NBA 2K21'in yeni nesil verisyonundan yeni bir fragman yayınlandı.

İlginizi Çekebilir

Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük

Ayrıca Bkz. "Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi"

Yayınlanan bu yeni fragman oyunun MyPlayer modunun odak olduğu bir fragman ve başlığı da "Welcome to the City". NBA2K21'in yeni nesildeki MyPlayer modu yepyeni bir deneyim vaat ediyor ve oyunun şu ana kadarki en büyük haritasını ekleyecek.

NBA 2K21, 4 Eylül'de mevcut nesil için çıkışını gerçekleştirmişti. 10 Kasım'da Xbox Series X ve S için, 19 Kasım'da ise PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2020/11/nba-2k21-next-gen-welcome-to-the-city-trailer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.