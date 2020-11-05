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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NBA 2K21'in yeni nesil sürümünden fragman yayınlandı

    Geçtiğimiz ay mevcut nesil için yayınlanan spor oyunu NBA 2K21'in, yeni nesiller için yayınlanacak olan sürümünden yeni bir fragman paylaşıldı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    NBA 2K21'in yeni nesil sürümünden fragman yayınlandı
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    Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı, son yılların en popüler basketbol oyunu NBA 2K21'in yeni nesil verisyonundan yeni bir fragman yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük

    Ayrıca Bkz. "Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi"

    Yayınlanan bu yeni fragman oyunun MyPlayer modunun odak olduğu bir fragman ve başlığı da "Welcome to the City". NBA2K21'in yeni nesildeki MyPlayer modu yepyeni bir deneyim vaat ediyor ve oyunun şu ana kadarki en büyük haritasını ekleyecek.

    NBA 2K21, 4 Eylül'de mevcut nesil için çıkışını gerçekleştirmişti. 10 Kasım'da Xbox Series X ve S için, 19 Kasım'da ise PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2020/11/nba-2k21-next-gen-welcome-to-the-city-trailer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    51 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baktılar millet keriz, bunu da yedirmeye çalışıyorlar. Oyun içi zorunlu reklam gösterimi, hileler, mikro ödemeler derken, milleti aptal yerine koyuyorlar. Bir tokat yemeleri lazım bence oyunculardan. Yoksa böyle gider bu.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu 2k21 yazmaları karizmatik mi, ilgi çekici mi veya başka bir şey mi var? "k" yerine "0" koyup 2021 yazınca oyun kötümü olacak? neyse asabi ihtiyar dedeler gibi takıldım, sabah sabah kahvaltı yapayım.
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    le_tatative 6 gün ( Mesaj Silindi ) ceo-tr
    2k oyunu yapan şirketin adından geliyor
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu ne be. haberini yapmaya bile değmez bence.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anime yapsalarmış güzel olurmuş.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok kötü gözüküyor ilk 20 saniyeye ps3 oyunu desen kimse değil demez
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Grkwnxs
    ps3 te ki, gta san andreas gibi :)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Grkwnxs
    Katılıyorum, fikir güzel ama grafikler harbiden çok çok eski duruyor. Kat be kat tflops artışları yaşandı ama 4K'ya geçeceğiz diye ps3 grafiklerine geri döndük.
    1 Yanıt Yanıtla
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020nin kontrastlısı olmuş
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