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    Esnek beyin elektrotları geliştirildi

    Araştırmacılar elektrik iletkenliğine sahip PEDOT:PS olarak adlandırılan akışkan polimerden yararlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda esnek elektrotlar başarıyla üretildi.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Esnek beyin elektrotları geliştirildi

    Beyne implante edilen elektrotlar beyin görüntülenmesinden yapay uzuvların kontrolünün sağlanmasına kadar oldukça geniş bir ölçekte kullanılıyor ancak genel olarak elektrotların üretildiği madde rijit ve sert, katı maddeler oluyor. Bu durum sonucunda da implante edilen beyin bölgesinde inflamasyon, inflamasyonu takriben de skar dokusu gelişebiliyor.

    Bilim insanları bu durumu tersine çevirebilmek ve bu durumu önlemek amacıyla yumuşak ve esnek materyalden elektrot üretmeyi başardı.

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    PEDOT:PS polimerinden lifler elde edildi

    Esnek beyin elektrotları geliştirildi

    Araştırmacılar elektrik iletkenliğine sahip PEDOT:PS olarak adlandırılan ve normalde primer olarak yapı malzemesi olarak kullanılmayan, genelde kaplamalarda tercih edilen akışkan polimerden yararlandı.

    Öncelikle PEDOT:PS maddesi donduruldu ve dondurulan yapıdan iletken lifler ayrıldı. Araştırmacılar elde ettikleri iletken lifleri su ve organik çözücülerle birleştirdi ve bir tür hidrojel elde edildi. Daha sonra elde edilen hidrojel 3 boyutlu yazıcıda mürekkep olarak kullanıldı ve lastik kıvamında esnek elektrotlar elde edildi.

    Laboratuvar testleri başarıyla sonuçlandı

    Esnek beyin elektrotları geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar elde ettikleri elektrotları canlı farelerin beyinlerine implante etti ve farelerin beyininde bulunan tek nöronun elektrik sinyalleri başarılı bir biçimde görüntülendi. Ayrıca yeni elektrotun yapısındaki hidrojel sebebiyle, metal elektrotların sahip olmadığı iyonik iletkenlik özelliğini de sahip olduğu belirtiliyor yani bilim insanları yeni elektrot sayesinde sinyalleri daha net bir biçimde görüntüleyebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi"

    Yeni araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.



    http://news.mit.edu/2020/engineers-3d-print-brain-implants-0330 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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