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    Anlık Bildirim

    ETF başvurusunda ilk geri adım Bitwise’den geldi

    Bitwise, Bitcoin ve Ethereum piyasa değerine bağlı ETF başvurusunu geri çekmek için talepte bulundu.                                                              
    ETF başvurusunda ilk geri adım Bitwise’den geldi Tam Boyutta Gör
    Varlık yönetim şirketi Bitwise, ETF başvurusunu geri çekti. Şirket, daha önce, Bitcoin ve Ethereum piyasa değerine endeksli borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunmuştu. Grayscale’in SEC karşısındaki davayı kazanması sonrasında ETF’ler gündemde yer edinmişken, Bitwise tarafından gelen geri çekilme şaşırttı.

    Kurumsal devlerin ETF başvurularıyla adeta rekabet içerisine girdiği bugünlerde, Bitwise’den gelen hamlenin sebebi merak konusu oldu. Bitwise, neden geri çektiği konusunda açıklamada bulunmadı. Şirketin bu kararı, SEC’in BlackRock gibi kurumsal devlerin ETF başvurusunu ertelemesinden sonra geldi.

    Şirketin Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, geçtiğimiz günlerde tüm ETF’lerin SEC tarafından onaylanması gerektiğine dikkat çekmişti. Bitwise tarafında ETF’lere böylesine bir ilgi varken başvurunun geri çekilmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

    Şirketin ETF planlaması, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem sözleşmelerini odağına almıştı. Diğer taraftan Bitwise, ProShares ile birlikte hareket ederek başka bir ETF başvurusunu incelemeye almıştı. Konuyla ilgili şirketten gelen en net açıklamada, “Tröst, artık fonun etkinliğini talep etme niyetinde değil” denildi.

    Kripto para piyasası, son günlerde ETF özelinde çalkantılı dönemlerden geçiyor. SEC’in attığı adımlar ve Grayscale’in kazandığı dava, önümüzdeki günlerde ETF konusunun netleşebileceğini gösteriyor. Ancak Bitwise, şimdilik bu yarış içerisinde yer almayacak

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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