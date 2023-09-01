Tam Boyutta Gör Varlık yönetim şirketi Bitwise, ETF başvurusunu geri çekti. Şirket, daha önce, Bitcoin ve Ethereum piyasa değerine endeksli borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunmuştu. Grayscale’in SEC karşısındaki davayı kazanması sonrasında ETF’ler gündemde yer edinmişken, Bitwise tarafından gelen geri çekilme şaşırttı.

Kurumsal devlerin ETF başvurularıyla adeta rekabet içerisine girdiği bugünlerde, Bitwise’den gelen hamlenin sebebi merak konusu oldu. Bitwise, neden geri çektiği konusunda açıklamada bulunmadı. Şirketin bu kararı, SEC’in BlackRock gibi kurumsal devlerin ETF başvurusunu ertelemesinden sonra geldi.

Şirketin Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, geçtiğimiz günlerde tüm ETF’lerin SEC tarafından onaylanması gerektiğine dikkat çekmişti. Bitwise tarafında ETF’lere böylesine bir ilgi varken başvurunun geri çekilmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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Şirketin ETF planlaması, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem sözleşmelerini odağına almıştı. Diğer taraftan Bitwise, ProShares ile birlikte hareket ederek başka bir ETF başvurusunu incelemeye almıştı. Konuyla ilgili şirketten gelen en net açıklamada, “Tröst, artık fonun etkinliğini talep etme niyetinde değil” denildi.

Kripto para piyasası, son günlerde ETF özelinde çalkantılı dönemlerden geçiyor. SEC’in attığı adımlar ve Grayscale’in kazandığı dava, önümüzdeki günlerde ETF konusunun netleşebileceğini gösteriyor. Ancak Bitwise, şimdilik bu yarış içerisinde yer almayacak

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ETF başvurusunda ilk geri adım Bitwise’den geldi