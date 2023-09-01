Havayolu devi Lufthansa'dan NFT adımı

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden birisi olan Lufthansa, Polygon ağında NFT sadakat programını devreye soktu. Bu program, yolcular daha fazla etkileşime girmesini amaçlıyor.

Uptrip mobil uygulaması üzerinden yürütülecek program, yolcuların seyahatlerini miller ve business lounge kuponları gibi kazanımlara hak sağlayacak NFT’lere çevirmelerini sunacak.

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Şirketten yapılan duyuruda, havayolunu kullanan müşterilerin biletlerini Uptrip ile tarayarak NFT’lere ulaşabilecekleri belirtildi. Ancak Uptrip aracılığıyla NFT’lere erişmek, basmak ve aktarmak için kripto cüzdanı bağlamak gerekiyor.

Lufthansa İnovasyon Merkezi yöneticilerinden Kristian Weymar, atılan bu adımın Web3 üzerinde önemli bir girişim olduğunun altını çizdi. Weymar, Web3’ün henüz emekleme aşamasında olduğunu ve müşterilerin bu nedenle çekinceli davrandığını belirtti. Weymar, bu nedenle Web3’ü daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

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