X'in yapay zekası Grok, ücretsiz kullanılabilecek

Grok ücretsiz sürümü nasıl olacak?
Grok’un ücretsiz sürümüne ulaşanlar, sınırlamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Grok-2 modeliyle iki saatte 10 sorgu, Grok-2 mini modeliyle iki saatte 20 sorgu ve günde üç fotoğraf analizi yapılabilecek. Grok free versiyonu kullanmak için hesabın en az yedi gün önce açılmış olması ve hesaba bağlı bir telefon numarasının olması gerekiyor.
xAI, Ağustos ayında Black Forest Labs’in FLUX.1 modeliyle desteklenen görüntü oluşturma özelliğiyle Grok-2'yi çıkarmıştı. Geçtiğimiz ayın sonlarında modele görüntüleri anlama yeteneği kazandırıldı. Tüm bu özellikler şimdiye kadar yalnızca X Premium ve Premium+ kullanıcılarına açıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über