X'in yapay zekası Grok, ücretsiz kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör X, yapay zeka destekli asistan Grok'u şimdiye kadar ücretli, premium kullanıcılarıyla sınırladı. Platform, sohbet robotunu ücretsiz kullanıcılara açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Grok'un ücretsiz bir sürümünün belirli bölgelerde sunulmaya başlandı.

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Grok ücretsiz sürümü nasıl olacak?

Grok’un ücretsiz sürümüne ulaşanlar, sınırlamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Grok-2 modeliyle iki saatte 10 sorgu, Grok-2 mini modeliyle iki saatte 20 sorgu ve günde üç fotoğraf analizi yapılabilecek. Grok free versiyonu kullanmak için hesabın en az yedi gün önce açılmış olması ve hesaba bağlı bir telefon numarasının olması gerekiyor.

xAI, Ağustos ayında Black Forest Labs’in FLUX.1 modeliyle desteklenen görüntü oluşturma özelliğiyle Grok-2'yi çıkarmıştı. Geçtiğimiz ayın sonlarında modele görüntüleri anlama yeteneği kazandırıldı. Tüm bu özellikler şimdiye kadar yalnızca X Premium ve Premium+ kullanıcılarına açıktı.

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