Euclid Uzay Teleskobu, sadece bir haftada 26 milyon galaksi tespit etti

Temmuz 2023’te fırlatılan ve Şubat 2024’te veri toplamaya başlayan Euclid Uzay Teleskobu, evrenin büyük ölçekli yapısını haritalamayı amaçlıyor. Galaksilerin şekilleri, boyutları ve dağılımı üzerinden bu yapıyı anlamak, bilim insanlarının evrenin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan ancak ışıkla etkileşime girmediği için doğrudan incelenemeyen karanlık madde ve karanlık enerjinin doğasını belirlemesine yardımcı olabilir.
Evrenin devasa haritası şekilleniyor
10,5 milyar ışık yılı uzağa uzanan gözlem
Euclid’in tespit ettiği 26 milyon galaksi arasında, bazıları 10,5 milyar ışık yılı (Bir ışık yılı, ışığın bir yılda kat edebileceği mesafedir; kabaca 9,5 trilyon kilometredir) uzaklığa kadar uzanıyor. Bu uzak mesafelerde, evrenin gençlik dönemine dair ipuçları veren parlak kuasarlar da bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Euclid aynı bölgeleri defalarca tarayarak, bu alanları daha da detaylı hale getirecek ve 2030 yılına kadar gökyüzünün üçte birini kapsayan devasa bir kozmik atlas oluşturacak.
Euclid, yüksek çözünürlüklü Görünür Görüntüleme Sistemi (VIS) ve yakın kızılötesi spektrometresi (NISP) sayesinde galaksilerin şekillerini ve mesafelerini ölçebiliyor. Bu teknolojiler, evrenin yüzde 95'ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjiye dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.
Euclid aynı zamanda uzak galaksilerden gelen ışığın ön plandaki madde tarafından bozulduğu bir fenomen olan yerçekimsel merceklenmeyi incelemek için de güçlü bir araç. Şu ana kadar 500’den fazla güçlü mercek adayı belirleyen misyon, yapay zeka ve uzman analizleriyle bu sayıyı binlerce yeni keşifle artırmayı planlıyor. Euclid misyonunun ilk kapsamlı kozmoloji verileri ise Ekim 2026'da paylaşılacak.
Kaynakça https://www.techspot.com/news/107219-euclid-spacecraft-captures-26-million-galaxies-one-week.html https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid/Euclid_opens_data_treasure_trove_offers_glimpse_of_deep_fields Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!