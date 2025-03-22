Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Euclid Uzay Teleskobu, sadece bir haftada 26 milyon galaksi tespit etti

    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Euclid Uzay Teleskobu, sadece bir haftalık gözlemlerde en uzağı 10,5 milyar ışık yılı mesafede bulunan 26 milyon galaksi tespit etti.
    Euclid sadece bir haftada 26 milyon galaksi tespit etti Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) evrenin en büyük gizemlerini çözmeye yönelik başlattığı Euclid misyonu, yalnızca bir haftalık gözlem sürecinde 26 milyon galaksi tespit etmeyi başardı. Uzayın derinliklerine dair eşsiz bir pencere açan bu veriler, gökbilimcilerin karanlık madde ve karanlık enerji gibi evrenin en büyük bilinmezlerini anlamalarına yardımcı olacak.

    Temmuz 2023’te fırlatılan ve Şubat 2024’te veri toplamaya başlayan Euclid Uzay Teleskobu, evrenin büyük ölçekli yapısını haritalamayı amaçlıyor. Galaksilerin şekilleri, boyutları ve dağılımı üzerinden bu yapıyı anlamak, bilim insanlarının evrenin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan ancak ışıkla etkileşime girmediği için doğrudan incelenemeyen karanlık madde ve karanlık enerjinin doğasını belirlemesine yardımcı olabilir.

    Evrenin devasa haritası şekilleniyor

    Euclid sadece bir haftada 26 milyon galaksi tespit etti Tam Boyutta Gör
    ESA’nın paylaştığı ilk veriler, kozmik ağ içindeki galaksilerin geniş çaplı organizasyonunu gözler önüne sererken, birçok galaksi kümesi, aktif galaktik çekirdekler ve süpernovalar gibi geçici gök olaylarını da içeriyor. Üç mozaik halinde sunulan bu ilk görüntüler, Euclid’in gözlem kapasitesinin ne denli büyük olduğunu gösteriyor.

    10,5 milyar ışık yılı uzağa uzanan gözlem

    Euclid’in tespit ettiği 26 milyon galaksi arasında, bazıları 10,5 milyar ışık yılı (Bir ışık yılı, ışığın bir yılda kat edebileceği mesafedir; kabaca 9,5 trilyon kilometredir) uzaklığa kadar uzanıyor. Bu uzak mesafelerde, evrenin gençlik dönemine dair ipuçları veren parlak kuasarlar da bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Euclid aynı bölgeleri defalarca tarayarak, bu alanları daha da detaylı hale getirecek ve 2030 yılına kadar gökyüzünün üçte birini kapsayan devasa bir kozmik atlas oluşturacak.

    Euclid, yüksek çözünürlüklü Görünür Görüntüleme Sistemi (VIS) ve yakın kızılötesi spektrometresi (NISP) sayesinde galaksilerin şekillerini ve mesafelerini ölçebiliyor. Bu teknolojiler, evrenin yüzde 95'ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjiye dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.

    Euclid sadece bir haftada 26 milyon galaksi tespit etti Tam Boyutta Gör
    Günlük 100 GB veri üreten Euclid, önümüzdeki yıllarda 1,5 milyardan fazla galaksinin görüntüsünü yakalayacak. Bu devasa veri setinin analizinde yapay zeka ve vatandaş bilimi büyük rol oynayacak.

    Euclid aynı zamanda uzak galaksilerden gelen ışığın ön plandaki madde tarafından bozulduğu bir fenomen olan yerçekimsel merceklenmeyi incelemek için de güçlü bir araç. Şu ana kadar 500’den fazla güçlü mercek adayı belirleyen misyon, yapay zeka ve uzman analizleriyle bu sayıyı binlerce yeni keşifle artırmayı planlıyor. Euclid misyonunun ilk kapsamlı kozmoloji verileri ise Ekim 2026'da paylaşılacak.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/107219-euclid-spacecraft-captures-26-million-galaxies-one-week.html https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid/Euclid_opens_data_treasure_trove_offers_glimpse_of_deep_fields
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    replika saat ankara basit damıtma nedir araç giderken gelen sürtünme sesi hemşirelik okunur mu yabancı plakalı aracı türk plakaya çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum