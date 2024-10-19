Evrenin şimdiye kadarki en büyük haritası için ilk adım atıldı

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geçen yıl fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu, evrenin şimdiye kadarki en büyük haritasını çıkarmak için ilk adımı attı. Teleskobun yakaladığı gece göğüne ait mozaik görüntüsünün bir kısmını yayınladı. Bu görüntü, 25 Mart - 8 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 260 gözlemden oluşuyor ve güney gökyüzünde 132 karelik bir dereceyi kapsıyor.

Evrenin haritası çıkarılıyor

Karşılaştırmak gerekirse, bu alan, dolunayın kapladığı alanın 500 katından fazla bir bölgeyi ifade ediyor. Ancak bu, Euclid'in altı yıllık görev süresi boyunca haritalayacağı alanın sadece yüzde birine denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Euclid, 1 Temmuz 2023’te fırlatıldı ve sadece bir ay sonra ilk test fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi. 600 megapiksel kamerası ile donatılan teleskop, gökyüzünün üçte birinden fazlasını – 10 milyar ışık yılı uzaklığa kadar – haritalayarak, tarihin en büyük 3D kozmik haritasını oluşturmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör ESA’nın yayınladığı bu yüzde birlik bölüm bile 100 milyon yıldız ve galaksi içeriyor, bu da gökyüzünün ne denli muazzam olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu görüntü tam olarak 208 gigapiksel büyüklüğünde. Görüntü 36x yakınlaştırıldığında, Dünya'dan 470 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Abell 3381 olarak bilinen bir galaksi kümesinin merkezini görebiliyoruz. Yakınlaştırmayı 150 kata çıkardığımızda daha da detaylı bir manzarayla karşılaşırken, asıl etkileyici olan ise 600x zoom seviyesinde galaksi kümesinin spiral yapısının karmaşık detayları net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu seviyede gördüğümüz kısım ise 208 gigapiksel görüntünün yalnızca yüzde 0.0003’ü kadar.

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ESA, yayınladığı bu görsellerin, Euclid’in gelecekte sunacağı verilerin sadece bir ön gösterimi olduğunu belirtiyor. 2025’in Mart ayında, ajans, 53 kare derecelik bir bölgenin daha haritasını yayınlayacak. ESA, daha fazla veri yayınlayana kadar, mevcut en yüksek çözünürlüklü mozaik görüntüsünü 11K x 11K boyutlarında ESA’nın web sitesinde erişime açtı.

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