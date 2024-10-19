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    Evrenin şimdiye kadarki en büyük haritası için ilk adım atıldı

    Geçen yıl fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu evrenin şimdiye kadarki en büyük haritasını çıkaracak. Uzat teleskobu kısa bir süre önce bu hedef doğrultusundaki ilk adımı attı.
    Evrenin şimdiye kadarki en büyük haritası için ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geçen yıl fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu, evrenin şimdiye kadarki en büyük haritasını çıkarmak için ilk adımı attı. Teleskobun yakaladığı gece göğüne ait mozaik görüntüsünün bir kısmını yayınladı. Bu görüntü, 25 Mart - 8 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 260 gözlemden oluşuyor ve güney gökyüzünde 132 karelik bir dereceyi kapsıyor.

    Evrenin haritası çıkarılıyor

    Karşılaştırmak gerekirse, bu alan, dolunayın kapladığı alanın 500 katından fazla bir bölgeyi ifade ediyor. Ancak bu, Euclid'in altı yıllık görev süresi boyunca haritalayacağı alanın sadece yüzde birine denk geliyor.

    Evrenin şimdiye kadarki en büyük haritası için ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    Euclid, 1 Temmuz 2023’te fırlatıldı ve sadece bir ay sonra ilk test fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi. 600 megapiksel kamerası ile donatılan teleskop, gökyüzünün üçte birinden fazlasını – 10 milyar ışık yılı uzaklığa kadar – haritalayarak, tarihin en büyük 3D kozmik haritasını oluşturmayı hedefliyor.
    Evrenin şimdiye kadarki en büyük haritası için ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    ESA’nın yayınladığı bu yüzde birlik bölüm bile 100 milyon yıldız ve galaksi içeriyor, bu da gökyüzünün ne denli muazzam olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu görüntü tam olarak 208 gigapiksel büyüklüğünde. Görüntü 36x yakınlaştırıldığında, Dünya'dan 470 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Abell 3381 olarak bilinen bir galaksi kümesinin merkezini görebiliyoruz. Yakınlaştırmayı 150 kata çıkardığımızda daha da detaylı bir manzarayla karşılaşırken, asıl etkileyici olan ise 600x zoom seviyesinde galaksi kümesinin spiral yapısının karmaşık detayları net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu seviyede gördüğümüz kısım ise 208 gigapiksel görüntünün yalnızca yüzde 0.0003’ü kadar.

    ESA, yayınladığı bu görsellerin, Euclid’in gelecekte sunacağı verilerin sadece bir ön gösterimi olduğunu belirtiyor. 2025’in Mart ayında, ajans, 53 kare derecelik bir bölgenin daha haritasını yayınlayacak. ESA, daha fazla veri yayınlayana kadar, mevcut en yüksek çözünürlüklü mozaik görüntüsünü 11K x 11K boyutlarında ESA’nın web sitesinde erişime açtı.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/105183-esa-shares-spellbinding-teaser-forthcoming-cosmic-atlas.html https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid/Zoom_into_the_first_page_of_ESA_Euclid_s_great_cosmic_atlas
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 22 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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