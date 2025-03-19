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    Arif Karabeyoğlu: Fergani, bu yıl uzaya bir uydu daha gönderecek

    Selçuk Bayraktar tarafından 2022 yılında kurulan Fergani Uzay, ilk uydusunu uzaya göndermişti. Fergani Uzay Danışmanı Arif Karabeyoğlu, bu yıl bir uydu daha gönderileceğini söyledi.
    Arif Karabeyoğlu: Fergani, bu yıl uzaya bir uydu daha gönderecek Tam Boyutta Gör
    ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2025'te, Fergani Uzay bu yıl ilk kez yer aldı. Fuara katılım için Washington'da bulunan, hibrit motor çalışmalarıyla tanınan ve önde gelen roket bilimcilerinden olan Fergani Uzay Danışmanı Arif Karabeyoğlu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

    Hatırlanacağı üzere Fergani, ocak ayında ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX ile uzaya göndermişti. "Fergani, yaklaşık 2 sene içinde bir uyduyu sıfırdan geliştirip fırlatma başarısını gösterdi ve bunu çok genç bir ekiple yaptı. Fergani'de yaş ortalaması 26. 26 yaşında mühendislerimizle yapıyoruz bu işleri. Gerçekten Türkiye'deki insan kabiliyeti bilhassa gençlerimizde inanılmaz. Bunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullanan Karabeyoğlu, firmanın üzerinde çalıştığı 3 projeye dikkati çekti.

    Fergani, bir uydu daha fırlatacak

    Arif Karabeyoğlu: Fergani, bu yıl uzaya bir uydu daha gönderecek Tam Boyutta Gör
    Bunların ilki takım uydular. Karabeyoğlu, "Bu takım uydular, yaklaşık 100 uyduyla, 2000 kilometre civarında irtifalarda çalışacaklar. Bunlarla navigasyon, konumlandırma ve aynı zamanda haberleşme üzerine çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

    İkinci kritik proje ise transfer araçları. Bu konuda konuşan Karabeyoğlu, "Bu kabiliyet dünyada neredeyse hiçbir uydu firmasında yok. Fergani'nin böyle bir avantajı var. Kendi içerisinde aynı zamanda transfer araçlarını yapabiliyor. Dolayısıyla kendi uydularını yukarı irtifalara taşıyabiliyor. Bu büyük bir kabiliyet kazancı ve maliyet etkinliği getiriyor” dedi.

    Karabeyoğlu, Fergani’nin bir diğer projesinin fırlatma araçları olduğuna değinerek “Bu sene içinde bir tane daha uydu fırlatılacak. Bunlar, kendilerini test eden, platformun çalıştığını gösterdiğimiz uydular. Üzerinde kendi geliştirdiğimiz faydalı yükleri de var” dedi.

    Yörünge transfer aracı test edilecek

    Arif Karabeyoğlu: Fergani, bu yıl uzaya bir uydu daha gönderecek Tam Boyutta Gör
    Belki de daha da önemlisi bu uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürecek araçlar da ilk kez bu yıl fırlatılacak ve uzat testi sene sonuna kadar gerçekleştirilecek. Karabeyoğlu, bunun Türkiye'nin yörüngede denenecek ilk büyük uzay motoru olacağını söylerken şu ifadelere yer verdi:

    “Türkiye'nin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla geliştirdiği, özgün, milli ve yerli bir uzay motorunun yörüngede ilk defa ateşlemesi gerçekleşecek. O yönden çok önemli. Aynı zamanda bir hibrit roket motorunun dünyadaki ilk yörüngesel ateşlemesi olacak. Dünyadaki hiçbir firma bu işi daha önce yapmadı diyebiliriz. Dolayısıyla birçok ilkin olduğu çok heyecanlı bir seneden bahsediyoruz. Önümüzdeki sene bu aktiviteler daha fazla uyduyla, daha fazla yörünge transferiyle devam edecek. 2027-2028 yıllarında da yavaş yavaş uydu takımımızı yörüngeye koymayı planlıyoruz.”

    Karabeyoğlu, sadece Türkiye için değil küresel olarak roket dünyasının önemli isimlerinden birisi. Arif Bey, halihazırda zaten olan hibrit roket motorlarında yeni bir method denemiş ve devrimsel bir yöntem geliştirmişti. Bu tescilli yöntemi Türkiye’ye taşımış ve DeltaV’yi kurmuştu. Ardından DeltaV’den ayrılarak Fergani’ye geçmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Kendi ve özel hibrit motoru hakkında daha fazla detayı özel içerik serimizin 3. bölümünde bulabilirsiniz.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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