Arif Karabeyoğlu: Fergani, bu yıl uzaya bir uydu daha gönderecek

Hatırlanacağı üzere Fergani, ocak ayında ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX ile uzaya göndermişti. "Fergani, yaklaşık 2 sene içinde bir uyduyu sıfırdan geliştirip fırlatma başarısını gösterdi ve bunu çok genç bir ekiple yaptı. Fergani'de yaş ortalaması 26. 26 yaşında mühendislerimizle yapıyoruz bu işleri. Gerçekten Türkiye'deki insan kabiliyeti bilhassa gençlerimizde inanılmaz. Bunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullanan Karabeyoğlu, firmanın üzerinde çalıştığı 3 projeye dikkati çekti.
Fergani, bir uydu daha fırlatacak
İkinci kritik proje ise transfer araçları. Bu konuda konuşan Karabeyoğlu, "Bu kabiliyet dünyada neredeyse hiçbir uydu firmasında yok. Fergani'nin böyle bir avantajı var. Kendi içerisinde aynı zamanda transfer araçlarını yapabiliyor. Dolayısıyla kendi uydularını yukarı irtifalara taşıyabiliyor. Bu büyük bir kabiliyet kazancı ve maliyet etkinliği getiriyor” dedi.
Karabeyoğlu, Fergani’nin bir diğer projesinin fırlatma araçları olduğuna değinerek “Bu sene içinde bir tane daha uydu fırlatılacak. Bunlar, kendilerini test eden, platformun çalıştığını gösterdiğimiz uydular. Üzerinde kendi geliştirdiğimiz faydalı yükleri de var” dedi.
Yörünge transfer aracı test edilecek
“Türkiye'nin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla geliştirdiği, özgün, milli ve yerli bir uzay motorunun yörüngede ilk defa ateşlemesi gerçekleşecek. O yönden çok önemli. Aynı zamanda bir hibrit roket motorunun dünyadaki ilk yörüngesel ateşlemesi olacak. Dünyadaki hiçbir firma bu işi daha önce yapmadı diyebiliriz. Dolayısıyla birçok ilkin olduğu çok heyecanlı bir seneden bahsediyoruz. Önümüzdeki sene bu aktiviteler daha fazla uyduyla, daha fazla yörünge transferiyle devam edecek. 2027-2028 yıllarında da yavaş yavaş uydu takımımızı yörüngeye koymayı planlıyoruz.”
Karabeyoğlu, sadece Türkiye için değil küresel olarak roket dünyasının önemli isimlerinden birisi. Arif Bey, halihazırda zaten olan hibrit roket motorlarında yeni bir method denemiş ve devrimsel bir yöntem geliştirmişti. Bu tescilli yöntemi Türkiye’ye taşımış ve DeltaV’yi kurmuştu. Ardından DeltaV’den ayrılarak Fergani’ye geçmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Kendi ve özel hibrit motoru hakkında daha fazla detayı özel içerik serimizin 3. bölümünde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!