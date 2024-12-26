Xiaomi yeni evcil hayvan su sebilini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Hayatın her alanına hitap eden ürünleri ile tanıdığımız Xiaomi son dönemde giderek yaygınlaşan evcil hayvan ekipmanlarına da el attı. Firma uzun süreler yenileme ihtiyacı duymayacağınız su sebili duyurdu.

Xiaomi Mijia Akıllı Su Sebili

Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser 2 adıyla duyurulan yeni ürün evcil hayvanlar için süreklilik ve hijyen sağlayan bir cihaz olarak öne çıkıyor. 3 litrelik rezervuarı olan sebil, tek bir filtreyle 15 güne kadar kullanım sunuyor.

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4 kademeli filtre sistemi ile suyu her zaman saf tutan sebil, farklı hayvan türleri için 3 akış moduna sahip. Sessiz çalışması sayesinde hayvanınızı da rahatsız etmiyor. Parçaları yıkanabilen sebil 4000mAh bataryası ile 100 güne kadar kullanılabiliyor. Xiaomi Home uygulaması ile sebili kontrol edebiliyorsunuz. 27$ fiyat etiketine sahip olan sebilin filtre kartuşu ise 5.34$.

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