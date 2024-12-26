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    Xiaomi yeni evcil hayvan su sebilini duyurdu

    Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser 2 akıllı su sebili 100 güne kadar kullanım süresi ve 15 güne kadar hijyen filtresi ile hayvanlarınızın sağlığını ihmal etmiyor.
    Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser 2 Tam Boyutta Gör
    Hayatın her alanına hitap eden ürünleri ile tanıdığımız Xiaomi son dönemde giderek yaygınlaşan evcil hayvan ekipmanlarına da el attı. Firma uzun süreler yenileme ihtiyacı duymayacağınız su sebili duyurdu.

    Xiaomi Mijia Akıllı Su Sebili

    Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser 2 adıyla duyurulan yeni ürün evcil hayvanlar için süreklilik ve hijyen sağlayan bir cihaz olarak öne çıkıyor. 3 litrelik rezervuarı olan sebil, tek bir filtreyle 15 güne kadar kullanım sunuyor. 

    4 kademeli filtre sistemi ile suyu her zaman saf tutan sebil, farklı hayvan türleri için 3 akış moduna sahip. Sessiz çalışması sayesinde hayvanınızı da rahatsız etmiyor. Parçaları yıkanabilen sebil 4000mAh bataryası ile 100 güne kadar kullanılabiliyor. Xiaomi Home uygulaması ile sebili kontrol edebiliyorsunuz. 27$ fiyat etiketine sahip olan sebilin filtre kartuşu ise 5.34$.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    E
    E_Y_B_H_P_T 55 dakika önce

    Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 9 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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