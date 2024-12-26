Xiaomi yeni evcil hayvan su sebilini duyurdu

Xiaomi Mijia Akıllı Su Sebili
Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser 2 adıyla duyurulan yeni ürün evcil hayvanlar için süreklilik ve hijyen sağlayan bir cihaz olarak öne çıkıyor. 3 litrelik rezervuarı olan sebil, tek bir filtreyle 15 güne kadar kullanım sunuyor.
4 kademeli filtre sistemi ile suyu her zaman saf tutan sebil, farklı hayvan türleri için 3 akış moduna sahip. Sessiz çalışması sayesinde hayvanınızı da rahatsız etmiyor. Parçaları yıkanabilen sebil 4000mAh bataryası ile 100 güne kadar kullanılabiliyor. Xiaomi Home uygulaması ile sebili kontrol edebiliyorsunuz. 27$ fiyat etiketine sahip olan sebilin filtre kartuşu ise 5.34$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)
Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.