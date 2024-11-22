Xiaomi ultra ince powerbank modelini duyurdu

Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank
Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank adıyla global pazara tanıtılan model yalnızca 10 mm kalınlığında ve 93 g ağırlığında ince bir profile sahip. 113 mmx53 mm boyutlarıyla cebinize kolayca sığıyor. Bu incelik için 5000mAh kapasite yeterli görülmüş.
İki yönlülük sayesinde hem kendisini hem de cihazınızı şarj edebiliyor. 20W hızlı şarj özelliği ile Xiaomi 14 modelini yüzde 40 seviyesine 30 dakikada getirebiliyor. İstasyonun kendisi ise 18W ile 105 dakikada doluyor. Xiaomi aşırı ısınmaya, aşırı şarja ve kısa devreye karşı korumalar dahil olmak üzere dokuz katmanlı devre korumasıyla güvenliği sağlamış. Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank modeli 24$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.