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    Anlık Bildirim

    Xiaomi ultra ince powerbank modelini duyurdu

    Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank modeli cebinize sığacak kadar kompakt iken 20W hızlı şarj ile uyumlu akıllı telefonlarınızı kısa sürede doldurabiliyor.     
    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Powerbank pazarının önemli oyuncularından birisi haline gelen Xiaomi, farklı segmentlere hitap eden ürünler tanıtmaya devam ediyor. Firmanın yeni powerbank modeli ise daha çok incelik arayanlara hitap ediyor. 

    Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank

    Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank adıyla global pazara tanıtılan model yalnızca 10 mm kalınlığında ve 93 g ağırlığında ince bir profile sahip. 113 mmx53 mm boyutlarıyla cebinize kolayca sığıyor. Bu incelik için 5000mAh kapasite yeterli görülmüş. 

    İki yönlülük sayesinde hem kendisini hem de cihazınızı şarj edebiliyor. 20W hızlı şarj özelliği ile Xiaomi 14 modelini yüzde 40 seviyesine 30 dakikada getirebiliyor. İstasyonun kendisi ise 18W ile 105 dakikada doluyor. Xiaomi aşırı ısınmaya, aşırı şarja ve kısa devreye karşı korumalar dahil olmak üzere dokuz katmanlı devre korumasıyla güvenliği sağlamış. Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank modeli 24$ fiyat etiketine sahip. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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