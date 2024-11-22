Xiaomi ultra ince powerbank modelini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Powerbank pazarının önemli oyuncularından birisi haline gelen Xiaomi, farklı segmentlere hitap eden ürünler tanıtmaya devam ediyor. Firmanın yeni powerbank modeli ise daha çok incelik arayanlara hitap ediyor.

Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank

Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank adıyla global pazara tanıtılan model yalnızca 10 mm kalınlığında ve 93 g ağırlığında ince bir profile sahip. 113 mmx53 mm boyutlarıyla cebinize kolayca sığıyor. Bu incelik için 5000mAh kapasite yeterli görülmüş.

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İki yönlülük sayesinde hem kendisini hem de cihazınızı şarj edebiliyor. 20W hızlı şarj özelliği ile Xiaomi 14 modelini yüzde 40 seviyesine 30 dakikada getirebiliyor. İstasyonun kendisi ise 18W ile 105 dakikada doluyor. Xiaomi aşırı ısınmaya, aşırı şarja ve kısa devreye karşı korumalar dahil olmak üzere dokuz katmanlı devre korumasıyla güvenliği sağlamış. Xiaomi Ultra-Slim 5000mAh Power Bank modeli 24$ fiyat etiketine sahip.

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