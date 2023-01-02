Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu başladı!

Tam Boyutta Gör Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile evcil hayvanlar için mikroçip zorunluluğu 1 Ocak 2023 itibarıyla başladı. Sahipli tüm kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak. Evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara kişilere 3 bin 642 liraya kadar para cezası verilecek.

Evcil hayvanlar için mikroçip ne işe yarayacak?

Evcil hayvanlar için oluşturulan Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, yaşadığı adres, ve acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri gibi bilgiler eklenecek. Her hayvana özel 15 haneli kimlik bilgisi tanımlanacak. Evcil hayvandaki mikroçip okutularak kimlik numarasına ulaşılacak ve PETVET sistemindeki tüm bilgiler görüntülenecek. Bilgiler güncellenmek istendiğinde veterinerler tarafından online güncelleme yapılabilecek.

Mikroçipler RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile pilsiz olarak çalışıyor. Yaklaşık olarak 25 yıl boyunca çalışacağı belirtiliyor. Mikroçiplerde GPS teknolojisi bulunmuyor. Bu nedenle hayvanın konumunu takip edebilmek mümkün değil.

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Evcil hayvan mikroçiplerinde hangi bilgiler yer alıyor?

Evcil hayvanın adı

Pasaport numarası

Evcil hayvanın ırkı ve türü

Evcil hayvanın cinsiyeti

Evcil hayvanın rengi

Doğum tarihi

Evcil hayvanın aşı, tedavi ve ilaç kayıtları

Evcil hayvan sahibinin adı, doğum tarihi, telefon numarası, yaşadığı il, ilçe, köy/mahalle bilgiler yer alır.

Evcil hayvanlara neden çip takılıyor?

Mikroçip uygulaması ile evcil hayvanların sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvan sahibine ulaşılabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca hayvanını sokağa bırakanlara veya kaçıranlara ceza uygulanacak. Kara, deniz ve havayolu taşımacılığında pasaportu olmayan evcil hayvanlar seyahat edemeyecek.

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Kayıp evcil hayvan nasıl bulunacak?

Kaybolan evcil hayvanların mikroçipleri belediye yetkilileri, veterinerler ve hayvan barınakları tarafından okunabilecek. Kayıp olduğu anlaşılan hayvanın mikroçipi okutularak sahibinin iletişim bilgilerine ulaşılacak. Sahibi 30 gün içinde hayvanını teslim almazsa hayvanı sokağa terk etmiş olarak kabul edilip para cezası uygulanacak.

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