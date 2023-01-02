Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu başladı!

- Evcil hayvanlar için mikroçip ne işe yarayacak?
- Evcil hayvan mikroçiplerinde hangi bilgiler yer alıyor?
- Evcil hayvanlara neden çip takılıyor?
- Kayıp evcil hayvan nasıl bulunacak?
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Evcil hayvanlar için mikroçip ne işe yarayacak?
Evcil hayvanlar için oluşturulan Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, yaşadığı adres, ve acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri gibi bilgiler eklenecek. Her hayvana özel 15 haneli kimlik bilgisi tanımlanacak. Evcil hayvandaki mikroçip okutularak kimlik numarasına ulaşılacak ve PETVET sistemindeki tüm bilgiler görüntülenecek. Bilgiler güncellenmek istendiğinde veterinerler tarafından online güncelleme yapılabilecek.
Evcil hayvan mikroçiplerinde hangi bilgiler yer alıyor?
- Evcil hayvanın adı
- Pasaport numarası
- Evcil hayvanın ırkı ve türü
- Evcil hayvanın cinsiyeti
- Evcil hayvanın rengi
- Doğum tarihi
- Evcil hayvanın aşı, tedavi ve ilaç kayıtları
- Evcil hayvan sahibinin adı, doğum tarihi, telefon numarası, yaşadığı il, ilçe, köy/mahalle bilgiler yer alır.
Evcil hayvanlara neden çip takılıyor?
Mikroçip uygulaması ile evcil hayvanların sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvan sahibine ulaşılabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca hayvanını sokağa bırakanlara veya kaçıranlara ceza uygulanacak. Kara, deniz ve havayolu taşımacılığında pasaportu olmayan evcil hayvanlar seyahat edemeyecek.
Kayıp evcil hayvan nasıl bulunacak?
Kaybolan evcil hayvanların mikroçipleri belediye yetkilileri, veterinerler ve hayvan barınakları tarafından okunabilecek. Kayıp olduğu anlaşılan hayvanın mikroçipi okutularak sahibinin iletişim bilgilerine ulaşılacak. Sahibi 30 gün içinde hayvanını teslim almazsa hayvanı sokağa terk etmiş olarak kabul edilip para cezası uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d