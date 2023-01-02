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    Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu başladı

    Evcil hayvanlar için mikroçip zorunluluğu başladı. Evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarına mikroçip taktırması gerekiyor. Mikroçip ne işe yarıyor? Mikroçipe hangi bilgiler kaydediliyor?
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    Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu başladı! Tam Boyutta Gör
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile evcil hayvanlar için mikroçip zorunluluğu 1 Ocak 2023 itibarıyla başladı. Sahipli tüm kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak. Evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara kişilere 3 bin 642 liraya kadar para cezası verilecek.

    Evcil hayvanlar için mikroçip ne işe yarayacak?

    Evcil hayvanlar için oluşturulan Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, yaşadığı adres, ve acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri gibi bilgiler eklenecek. Her hayvana özel 15 haneli kimlik bilgisi tanımlanacak. Evcil hayvandaki mikroçip okutularak kimlik numarasına ulaşılacak ve PETVET sistemindeki tüm bilgiler görüntülenecek. Bilgiler güncellenmek istendiğinde veterinerler tarafından online güncelleme yapılabilecek.

    Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu başladı!
    Mikroçipler RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile pilsiz olarak çalışıyor. Yaklaşık olarak 25 yıl boyunca çalışacağı belirtiliyor. Mikroçiplerde GPS teknolojisi bulunmuyor. Bu nedenle hayvanın konumunu takip edebilmek mümkün değil.

    Evcil hayvan mikroçiplerinde hangi bilgiler yer alıyor?

    • Evcil hayvanın adı
    • Pasaport numarası
    • Evcil hayvanın ırkı ve türü
    • Evcil hayvanın cinsiyeti
    • Evcil hayvanın rengi
    • Doğum tarihi
    • Evcil hayvanın aşı, tedavi ve ilaç kayıtları
    • Evcil hayvan sahibinin adı, doğum tarihi, telefon numarası, yaşadığı il, ilçe, köy/mahalle bilgiler yer alır.

    Evcil hayvanlara neden çip takılıyor?

    Mikroçip uygulaması ile evcil hayvanların sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvan sahibine ulaşılabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca hayvanını sokağa bırakanlara veya kaçıranlara ceza uygulanacak. Kara, deniz ve havayolu taşımacılığında pasaportu olmayan evcil hayvanlar seyahat edemeyecek.

    Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu başladı! Tam Boyutta Gör

    Kayıp evcil hayvan nasıl bulunacak?

    Kaybolan evcil hayvanların mikroçipleri belediye yetkilileri, veterinerler ve hayvan barınakları tarafından okunabilecek. Kayıp olduğu anlaşılan hayvanın mikroçipi okutularak sahibinin iletişim bilgilerine ulaşılacak. Sahibi 30 gün içinde hayvanını teslim almazsa hayvanı sokağa terk etmiş olarak kabul edilip para cezası uygulanacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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