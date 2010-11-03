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Evercool, Transformer 4 işlemci soğutucusunu güncelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evercool yüksek performans segmentinde yer alan işlemci soğutucusu Transformers 4'ü güncelledi. Transformer 4 Plus adını taşıyan yeni revizyon, her biri 8mm kalınlığında ve işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 800-2200 devir/dakika (%15±) hızlarında çalışan ve 17 dbA'nın altında gürültü yaratan 120mm çapında, PWM kontrollü iki adet fanla geliyor.

Önceki modele göre Intel'in LGA1156 formundaki işlemilerine destek getiren Transformer 4 Plus, aynı zamanda LGA775 ve LGA1366 formundaki Intel işlemcileriyle birlikte AMD'nin Soket 939 jenerasyonunda bu yana güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Evercool tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni işlemcinin fiyatı hakkındaysa şu an için yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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mgedik06 9 yıl
Borunuın direk işlemciye temas ettiği soğutucularda düz tabanlı normal soğutucukara nazaran biraz daha az thermal macun kullanılır yapısından dolayı işlemcinin sağına soluna taşar....
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thepunisherWZ 9 yıl
"800-2200 devir/dakika (%15±) hızlarında çalışan ve 17 dbA'nın altında gürültü yaratan"
Bu bilgi doğruysa + ucuz olursa tadından yenmez

Benim ZeroTHERM Core92'ye de yol görünür
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DH Misafiri 9 yıl
konuyla alakasız sorum olucak bu tür son tip soğutucular varken işlemciye termal macun sürülmesi gerekirmi kafamı kurcalayıp duruo cvp larsanız sevinirim.
Bu tür soğutucuların testlerini bekleriz görevlilere duyrulur İ7 yle AMD yle OC li OC siz.
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ghost recon advanced 9 yıl
50 ile 70 ş arası gelirse çok güzel satılır
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artenis 9 yıl
17db civarı iddalı bir derece,
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