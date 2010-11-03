Evercool, Transformer 4 işlemci soğutucusunu güncelledi

Evercool yüksek performans segmentinde yer alan işlemci soğutucusu Transformers 4'ü güncelledi. Transformer 4 Plus adını taşıyan yeni revizyon, her biri 8mm kalınlığında ve işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 800-2200 devir/dakika (%15±) hızlarında çalışan ve 17 dbA'nın altında gürültü yaratan 120mm çapında, PWM kontrollü iki adet fanla geliyor.

Önceki modele göre Intel'in LGA1156 formundaki işlemilerine destek getiren Transformer 4 Plus, aynı zamanda LGA775 ve LGA1366 formundaki Intel işlemcileriyle birlikte AMD'nin Soket 939 jenerasyonunda bu yana güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Evercool tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni işlemcinin fiyatı hakkındaysa şu an için yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.