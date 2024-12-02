Tesla araç sahipleri için büyük güncelleme yolda: İşte gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Tesla, beklenen Apple Watch uygulamasını yakında kullanıma sunacak. Apple Watch’unuz varsa artık saatinizi dijital anahtar olarak kullanabileceksiniz; kilidi açma, klimayı açma/kapatma, bagajı açma, batarya şarj bilgilerini alma gibi pek çok işi bileğinizden yapabileceksiniz.

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Telefondan Sentry Modu ve Dashcam görüntülerini izlemenize veya paylaşmak ve düzenlemek için saklamanıza olanak tanıyan Tesla uygulamasına yönelik başka güncellemeler de var. Yeni kamera özellikleri arasında, geri giderken ve aracın hemen arkasında bir nesne algılandığında görünen ve duyulan çapraz trafik uyarısı alma özelliği yer alıyor.

Tesla’nın harita ve navigasyon seçenekleri de büyük bir güncelleme aldı. Arama filtreleri, yol boyunca ilgili seçenekleri ve sapma tahminlerini gösteriyor. Ayrıca, navigasyonlu rotanız boyunca yağış ve varış noktanızdaki hava değişikliklerini doğrudan haritada gösteren bir hava durumu paylaşımı var.

Güncellemeyle birlikte artık varış noktanıza vardığınızda istediğiniz şarj durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Hedef noktasına ulaştığınızda Tesla’nın en az %60 şarja sahip olmasını istiyorsanız, bu isteği giriyorsunuz. Araç, sizi pil kapasitesinin yarısından fazlasıyla oraya ulaştırmak için süper şarj duraklarını işaretliyor.

Tesla Apple Watch uygulaması

Dashcam ve Sentry Mod videolarını telefona kaydetme

Aracın dokunmatik ekranından bakım özetini alma

Model 3, Y ve Cybertruck için SiriusXM kullanılabilir

Hedefe varış enerjisini ayarlama

Varış noktasındaki yağış haritası ve hava durumu

Arka çapraz trafik uyarısı

Cybertruck özel kaplamaları ve plaka özelleştirme

Cybertruck arka kamera iyileştirmeleri

Cybertruck Arka Arcade ve Noel Modu

Tesla uygulamasından ışık gösterisini planlama

Boomerang Fu oyunu

Kontrollerden yolcu koltuğunu ayarlama

Arka ekran uzaktan kumandası artık Drive'da video oynatma kontrollerine izin veriyor

Hedefinizde veya ilgi çekici herhangi bir noktada yakın park yeri bulun

Geri giderken, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için müzik sesi otomatik olarak düşürülebilir

Navigasyon, kapalı yolların çevresinden dinamik olarak rota belirler

Sentry Modu - kapı kolu çekilirse mobil uygulama bildirimi

Model S & X ve CT için enerji uygulaması tüketimi sayfası

Premium bağlantısı olmayan araçlar artık navigasyon rotalarındaki trafiği görebilir

Bir süper şarj cihazına giderken, hizmet dışı olanlar hakkında bildirim alma

Tesla, 2024 tatil dönemi güncellemesini önümüzdeki haftadan itibaren OTA üzerinden göndermeye başlayacak.

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