Tesla araç sahipleri için büyük güncelleme yolda: İşte gelecek yeni özellikler

Telefondan Sentry Modu ve Dashcam görüntülerini izlemenize veya paylaşmak ve düzenlemek için saklamanıza olanak tanıyan Tesla uygulamasına yönelik başka güncellemeler de var. Yeni kamera özellikleri arasında, geri giderken ve aracın hemen arkasında bir nesne algılandığında görünen ve duyulan çapraz trafik uyarısı alma özelliği yer alıyor.
Tesla’nın harita ve navigasyon seçenekleri de büyük bir güncelleme aldı. Arama filtreleri, yol boyunca ilgili seçenekleri ve sapma tahminlerini gösteriyor. Ayrıca, navigasyonlu rotanız boyunca yağış ve varış noktanızdaki hava değişikliklerini doğrudan haritada gösteren bir hava durumu paylaşımı var.
Güncellemeyle birlikte artık varış noktanıza vardığınızda istediğiniz şarj durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Hedef noktasına ulaştığınızda Tesla’nın en az %60 şarja sahip olmasını istiyorsanız, bu isteği giriyorsunuz. Araç, sizi pil kapasitesinin yarısından fazlasıyla oraya ulaştırmak için süper şarj duraklarını işaretliyor.
Tesla 2024 Holiday Update kapsamında gelecek yeni özellikler
- Tesla Apple Watch uygulaması
- Dashcam ve Sentry Mod videolarını telefona kaydetme
- Aracın dokunmatik ekranından bakım özetini alma
- Model 3, Y ve Cybertruck için SiriusXM kullanılabilir
- Hedefe varış enerjisini ayarlama
- Varış noktasındaki yağış haritası ve hava durumu
- Arka çapraz trafik uyarısı
- Cybertruck özel kaplamaları ve plaka özelleştirme
- Cybertruck arka kamera iyileştirmeleri
- Cybertruck Arka Arcade ve Noel Modu
- Tesla uygulamasından ışık gösterisini planlama
- Boomerang Fu oyunu
- Kontrollerden yolcu koltuğunu ayarlama
- Arka ekran uzaktan kumandası artık Drive'da video oynatma kontrollerine izin veriyor
- Hedefinizde veya ilgi çekici herhangi bir noktada yakın park yeri bulun
- Geri giderken, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için müzik sesi otomatik olarak düşürülebilir
- Navigasyon, kapalı yolların çevresinden dinamik olarak rota belirler
- Sentry Modu - kapı kolu çekilirse mobil uygulama bildirimi
- Model S & X ve CT için enerji uygulaması tüketimi sayfası
- Premium bağlantısı olmayan araçlar artık navigasyon rotalarındaki trafiği görebilir
- Bir süper şarj cihazına giderken, hizmet dışı olanlar hakkında bildirim alma
Tesla, 2024 tatil dönemi güncellemesini önümüzdeki haftadan itibaren OTA üzerinden göndermeye başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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