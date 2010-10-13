EVGA ve K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldular

Yüksek performanslı donanımlarıyla tanınan EVGA ve dünyaca ünlü profesyonel hız aşırtmacı K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni bir dünya rekoruna imza attılar. K1NGP1N tarafından gerçekleştirilen "ekstrem" hız aşırtma çalışmasında dünya rekoru, EVGA'nın çift işlemcili SR-2 anakartı üzerinde dört adet GeForce GTX 480 kullanılarak elde edildi.

Sıvı Azot yani LN2 kullanılarak çalışma frekanları 5486MHz'e çıkartılan iki adet Intel Xeon X5680 işlemci ve grafik işlemci frekansları 1101MHz'e çıkartılan 4 yollu GeForce GTX 480 ile 3DMark Vantage'ın performans ayarlarında 70000 puan barajı aşılmış oldu. EVGA açıklamasında, 70000 barajını aşan ilk platformun kendisine ait olduğunu özellikle belirtiyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi grafik işlemci frekansları 1101MHz'e çıkartılan ekran kartlarında, paralel işlem birimileri 2201MHz'de, bellekler ise 4408MHz'de görev yapıyordu. 3DMark'ın Performance ayarlarında 70173 puan ile rekor kırılırken, 68706 puan gibi GPU skoru da dikkatlerden kaçmıyor değil.