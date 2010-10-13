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EVGA ve K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldular

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA ve K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldular
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Yüksek performanslı donanımlarıyla tanınan EVGA ve dünyaca ünlü profesyonel hız aşırtmacı K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni bir dünya rekoruna imza attılar. K1NGP1N tarafından gerçekleştirilen "ekstrem" hız aşırtma çalışmasında dünya rekoru, EVGA'nın çift işlemcili SR-2 anakartı üzerinde dört adet GeForce GTX 480 kullanılarak elde edildi.

Sıvı Azot yani LN2 kullanılarak çalışma frekanları 5486MHz'e çıkartılan iki adet Intel Xeon X5680 işlemci ve grafik işlemci frekansları 1101MHz'e çıkartılan 4 yollu GeForce GTX 480 ile 3DMark Vantage'ın performans ayarlarında 70000 puan barajı aşılmış oldu. EVGA açıklamasında, 70000 barajını aşan ilk platformun kendisine ait olduğunu özellikle belirtiyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi grafik işlemci frekansları 1101MHz'e çıkartılan ekran kartlarında, paralel işlem birimileri 2201MHz'de, bellekler ise 4408MHz'de görev yapıyordu. 3DMark'ın Performance ayarlarında 70173 puan ile rekor kırılırken, 68706 puan gibi GPU skoru da dikkatlerden kaçmıyor değil.

EVGA ve K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldular
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EVGA ve K1NGP1N, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldular
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DH Misafiri 9 yıl
FORMULUMUZ
PARA+ZARAR
OVERCLOCK=-----------
YETENEK
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mgedik06 9 yıl
bazı arkadaşlar bu işi basite indirgemiş, para olsun bende yaparım birader ! flan diye, para ve imkan tabiki önemli ama 2. aşamada, teknik ve teorik bilgilere dayanan overclcok nerdeyse bir sanattır, öyle g31 lerle g41 lerle voltajsız fsb arttırmaya benzemez, ben bugüne kadar anakart seçimlerimde genelde abit ve dfi tercih ettim overclcok menüleri aşırı gelişmiş özellikle dfi, sadece ordaki terimleri akılda tuıtmak bile mesele, 3-4 sayfa full overclcok menüsü olarak ayrılmış, evgada aşşağı kalır değildir, hal böyleyken bu adamlar kendilerini bu işe gerçekten veriyorlar, ekonomik özgürlükte çok önemli fakat beceri ve bilgi temel esastır.

şuda bir gerçekki maddi açıdan hiç bir sıkıntısı olmadan yaşayan biri kendini bu işlere daha iyi verebilir, bu işte uzmanlaşabilir, bu bir doğru ama şuanda o pozisyondan uzağız, bizede adamlara bravo demek düşer...


Yiğidi öldür hakkını ver demişler...
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Batuist 9 yıl
Şimdi o sistem bir gümlerse epey bir zarar demek ama... hatta kimbilir kaç tane gümletmişlerdir bile.. gerçi sponsor iyi..
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StreamRolleR 9 yıl
Ben sponsor olurum
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showstopper41 9 yıl
X58-UD9 dan liderliği geri almaktı amaçları ve başardılar. Tek göze batan şey ise 2 adet server işlemcisi kullanılması. Skulltrail gibi 2 adet masaüstü işlemcini tek anakartta olsa daha yüksek puan toplanır diye düşünüyorum.
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pcyeb 9 yıl
bizi destekliyen yokki kardeşim adımızı duyuralım demi...
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LAVMAN 9 yıl
elektronik bilgisi denmişte ben kartlarda bir modifikasyon ek baglantı devre filan goremiyorum burdan bakınca??? sanki blogu koyup oc yi ln2 ile basmıslar o kadar??
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knnkpln 9 yıl
Ben hala tek işlemciyle yapsın diyorun
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Dovahkiin 9 yıl
EVGA sponsorluğunda gerçekleşiyor olay sanırım. 4 tane GTX480'i oc denemesi için alacak kadar zengin olduğunu sanmıyorum.
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knnkpln 9 yıl
evga anakarta Çift Xeon işlemci var.Tek işlemciyle yapsın bakalım
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selahattın ısık 9 yıl
68706 puan gibi GPU skoru da dikkatlerden kaçmıyor değil
azcık dikkat:) acele etme büyük üstadım.
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Man From Atlantis 9 yıl
adam king
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freestyler_07 9 yıl
insan değil bunlar
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