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EVGA'nın GeForce GTX 570 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çıkışına sayılı saatler kalan GeForce GTX 570 için üreticilerin hazırladığı yeni modeller görünmeye başladı. Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından birisi olan EVGA'in GeForce GTX 570 modeli ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, referans tasarımı baz alıyor.

Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlem birimleri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojisine destek sunan yeni model, çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyor.

Güç tüketiminin 225 Watt seviyesinde olduğu belirtilen GeForce GTX 570'in, ülkemizde marka ve modeline göre 399$+KDV seviyesinden sunulması bekleniyor.


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Hoca 8 yıl
fiyat iyi beyler. Mafia wars için ve devamı için.
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vidoko 8 yıl
f/p oalrak bence 5xxx serisi de tutmadı sadece 460xx hariç amd almak daha mantıklı ..
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carloska 8 yıl
400-500 den bahsediyorsunuz.. şu an ikinci eli 200 lira altına satılan 5770 le de gayet güzel oyun oynanıyor..monitörlerde 60 hz sınırı olmasa neler olrdu bilmiyorum açıkçası... benim de ekran kartına vereceğim max.250 lira..1 sene sonra elimde kalacak karta neden 500+ verilmez bence... tabi alıcısı olunca firmalarda fiyatı yüksek tutuyor doğal olarak...
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Rock_Rage 8 yıl
Diyorum size 1 alt modelden takip edeceksiniz.Suan nvidia isteyenler 580nin cıkısı ile 2 elde 480 ve 470 leri yakından takip edip ucuza kapatacaklar.Amd içinde keza aynı ben ornegin 6990 nın cıkması bekliyorum o cıkınca 5970 fiyatı inicek ona terfi edicem insallah 4870x2 den gerci daha full acamadıgım bi oyun yok ama ucuza denk gelirse bi 5970 yada gtx 480 alabilirim yeniler sizin olsun bana eskiler lazım.
SAYGILARLA
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KanKoKan 8 yıl

Rock_Rage

Diyorum size 1 alt modelden takip edeceksiniz.Suan nvidia isteyenler 580nin cıkısı ile 2 elde 480 ve 470 leri yakından takip edip ucuza kapatacaklar.Amd içinde keza aynı ben ornegin 6990 nın cıkması bekliyorum o cıkınca 5970 fiyatı inicek ona terfi edicem insallah 4870x2 den gerci daha full acamadıgım bi oyun yok ama ucuza denk gelirse bi 5970 yada gtx 480 alabilirim yeniler sizin olsun bana eskiler lazım.

SAYGILARLA


Bunun terside mümkün, ben 2005 lere kadar bu mantıkla gidiyordum, yalnız aldığım orta seviye kartların nefesi çabuk tükenir oluyordu, 8800 ultrayı yurtdışından getirtdim, 8800 gts leri kasan oyunlarda 8800 ultra çok rahat idare etti, 2 yıl kullandıktan sonra, yurt dışından gtx 480 i getirtdim, kepler gelene kadarda oyunlarda sorun çıkmıyacağını düşünüyorum, zati oc ile performansının üzerine %15-20 de koyabilen bir kart.

Birçok kişi kartını, test programlarında diğer kullanıcıların altında kaldığı zaman eskimiş, çöp olmuş zannediyor, oysa crysis i oynarken gtx 480 ile 50 fps de gtx 580 ile 60 fps de oynamışsın ne farkeder, ucuz kartın ömrü kısa, pahalı kartında ömrü uzun oluyor, bence ikiside aynı hesaba geliyor ucuz-kısa ömür, pahalı-uzun ömür.
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Batuist 8 yıl
sanırım nvidianın 5x serisi 4x serisinden çok daha fazla tutulucak.. ben en çokta gtx 560'ı merak ediyorum.. 460ı gördük kimbilir 560 neler yapabilir !!!
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researcher12 8 yıl
yazık günah diyorum başka birşey demiyorum.üst seviye ekran kartı alacaınıza oyun konsulu alın. bi hata edip 700 e gtx470 aldım 2 oyun oynadım 5 aylık kartı 400 e satamıyorum.
adamlar bi ps xbox alıyor 4 5 sene aynı kalitede oyun oynuyor.
Üst seviye kart almayın, batsın bu şirlketler.
Yazan:sütten ağzı yanan.
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