EVGA'nın GeForce GTX 570 modeli gün ışığına çıktı

Çıkışına sayılı saatler kalan GeForce GTX 570 için üreticilerin hazırladığı yeni modeller görünmeye başladı. Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından birisi olan EVGA'in GeForce GTX 570 modeli ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, referans tasarımı baz alıyor.
Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlem birimleri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojisine destek sunan yeni model, çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyor.
Güç tüketiminin 225 Watt seviyesinde olduğu belirtilen GeForce GTX 570'in, ülkemizde marka ve modeline göre 399$+KDV seviyesinden sunulması bekleniyor.
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Bunun terside mümkün, ben 2005 lere kadar bu mantıkla gidiyordum, yalnız aldığım orta seviye kartların nefesi çabuk tükenir oluyordu, 8800 ultrayı yurtdışından getirtdim, 8800 gts leri kasan oyunlarda 8800 ultra çok rahat idare etti, 2 yıl kullandıktan sonra, yurt dışından gtx 480 i getirtdim, kepler gelene kadarda oyunlarda sorun çıkmıyacağını düşünüyorum, zati oc ile performansının üzerine %15-20 de koyabilen bir kart.
Birçok kişi kartını, test programlarında diğer kullanıcıların altında kaldığı zaman eskimiş, çöp olmuş zannediyor, oysa crysis i oynarken gtx 480 ile 50 fps de gtx 580 ile 60 fps de oynamışsın ne farkeder, ucuz kartın ömrü kısa, pahalı kartında ömrü uzun oluyor, bence ikiside aynı hesaba geliyor ucuz-kısa ömür, pahalı-uzun ömür.
adamlar bi ps xbox alıyor 4 5 sene aynı kalitede oyun oynuyor.
Üst seviye kart almayın, batsın bu şirlketler.
Yazan:sütten ağzı yanan.