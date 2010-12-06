EVGA'nın GeForce GTX 570 modeli gün ışığına çıktı

Çıkışına sayılı saatler kalan GeForce GTX 570 için üreticilerin hazırladığı yeni modeller görünmeye başladı. Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından birisi olan EVGA'in GeForce GTX 570 modeli ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, referans tasarımı baz alıyor.

Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlem birimleri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojisine destek sunan yeni model, çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyor.

Güç tüketiminin 225 Watt seviyesinde olduğu belirtilen GeForce GTX 570'in, ülkemizde marka ve modeline göre 399$+KDV seviyesinden sunulması bekleniyor.