Xiaomi su kullanan akıllı battaniye geliştirdi

Xiaomi akıllı battaniye
Xiaomi MIJIA Smart Plumbing Blanket modeli alışık olduğumuz elektriği doğrudan battaniye içerisine vererek ısıtmak yerine, ayrı bir modül içerisinde ısıttığı suyu dolaşıma sokarak ısınma sağlıyor. Böylece yatakta herhangi elektrikli bileşen olmuyor.
400W seramik bir çekirdeği olan modül ise 25 desibel civarında gürültü çıkarıyor. 11 güvenlik katmanı olan sistem herhangi bir elektrik kaçağına da izin vermiyor. Battaniye 65 derecede 2 saat boyunca çalışarak toz akarlarını da giderebiliyor.
MIJIA sistemine dahil olarak uygulama üzerinden de kontrol edilen battaniye deposundaki suyu değiştirmeden 1 ay kullanılabiliyor ve DC frekans dönüştürücü ile minimal düzeyde elektrik tüketimi yapıyor. Xiaomi MIJIA Smart Plumbing Blanket akıllı battaniye 55$ fiyat etiketi ile Youpin kitle fonlama platformuna çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.