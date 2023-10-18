Xiaomi su kullanan akıllı battaniye geliştirdi

Tüketicilerin gündelik kullanımına yönelik olarak farklı ürünler geliştiren Xiaomi bu kez akıllı bir battaniye ile karşımıza çıkıyor. Xiaomi MIJIA Smart Plumbing Blanket geleneksel elektrikli battaniyelerden oldukça farklı.

Xiaomi akıllı battaniye

Xiaomi MIJIA Smart Plumbing Blanket modeli alışık olduğumuz elektriği doğrudan battaniye içerisine vererek ısıtmak yerine, ayrı bir modül içerisinde ısıttığı suyu dolaşıma sokarak ısınma sağlıyor. Böylece yatakta herhangi elektrikli bileşen olmuyor.

Xiaomi MIJIA Dictionary Pen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

400W seramik bir çekirdeği olan modül ise 25 desibel civarında gürültü çıkarıyor. 11 güvenlik katmanı olan sistem herhangi bir elektrik kaçağına da izin vermiyor. Battaniye 65 derecede 2 saat boyunca çalışarak toz akarlarını da giderebiliyor.

MIJIA sistemine dahil olarak uygulama üzerinden de kontrol edilen battaniye deposundaki suyu değiştirmeden 1 ay kullanılabiliyor ve DC frekans dönüştürücü ile minimal düzeyde elektrik tüketimi yapıyor. Xiaomi MIJIA Smart Plumbing Blanket akıllı battaniye 55$ fiyat etiketi ile Youpin kitle fonlama platformuna çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.