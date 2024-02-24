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    SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak istiyor

    SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak için muafiyet istiyor. Şirketin CEO’su Elon Musk ise Starship'in yaklaşık üç hafta içinde yeniden uçabileceğini belirtti.
    SpaceX, Starship'i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak istiyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Teksas'ta bulunan Starbase tesisinden 2024 yılında -muhtemelen üç hafta gibi kısa bir süre içinde- ilk Starship fırlatışına doğru ilerlerken aynı zamanda uçuş temposunu artırmak için düzenleyici kurumlara baskı yapıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi Ticari Uzay Taşımacılığı yöneticisi Kelvin Coleman, yaptığı açıklamada Starship’in fırlatma onayını kolaylaştırmak için şirketle çalıştıklarını aktardı.

    Starship, 2024’te 9 kez uçabilir

    Coleman’in açıklamalarına bakacak olursak SpaceX, 2024 özelinde Starship’i en az dokuz kez fırlatmak istiyor. Aktarılanlara göre FAA, Starship'in geliştirilmesini hızlandırma konusunda SpaceX ile işbirliği yapıyor ve sürekli iletişim halindeler. Elbette bu büyük destekte NASA’nın Artemis Ay görevleri için Starship’i seçmiş ve 2,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamış olmasının payı büyük.

    Öte yandan SpaceX CEO'su Elon Musk'a göre Starship önümüzdeki üç hafta içinde yeniden fırlatılabilir. Bununla birlikte SpaceX'in FAA ile yaptığı mevcut anlaşma Starship'i yılda en fazla beş kez fırlatmasına izin veriyor, yani şirket mevcut kurallarda bir değişiklik yapılmasını istiyor.

    Starship iki kere fırlatıldı; Üçüncü fırlatma Mart’ı hedefliyor

    SpaceX, Starship'i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak istiyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, şimdiye kadar yapılmış en büyük roket olan ve nihayetinde tamamen yeniden kullanılabilir olması amaçlanan ilk Starship aracını Nisan 2023'te fırlatmıştı. Bu fırlatma denemesinde roket başarıyla uçuşa geçse de fırlatma sahası ciddi hasar görmüştü. Starship de çok geçmeden yaşanan sorun nedeniyle fırlatmadan birkaç dakika sonra havada patlatılmıştı.

    Kasım ayındaki ikinci fırlatma denemesi daha başarılı olmuş, ilk aşama güçlendirici Super Heavy nominal bir uçuş gerçekleştirmiş ve Starship üst aşaması bir anomali yaşayıp kaybolmadan önce güçlendiriciden ayrılmayı başarmıştı. Bu sefer fırlatma sahasında hasar oluşmamıştı. Ancak Starship üst kısım ve Super Heavy aşaması hedefleri yerine getirememişti.

    Elon Musk, Starship'in üçüncü fırlatma denemesi için Mart başı ile ortasını hedeflediğini söyledi. Üçüncü fırlatmada Starship’in yörüngeye ulaşma olasılığı yüksek görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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