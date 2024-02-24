SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak istiyor

- Starship, 2024’te 9 kez uçabilir
- Starship iki kere fırlatıldı; Üçüncü fırlatma Mart’ı hedefliyor
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Starship, 2024’te 9 kez uçabilir
Coleman’in açıklamalarına bakacak olursak SpaceX, 2024 özelinde Starship’i en az dokuz kez fırlatmak istiyor. Aktarılanlara göre FAA, Starship'in geliştirilmesini hızlandırma konusunda SpaceX ile işbirliği yapıyor ve sürekli iletişim halindeler. Elbette bu büyük destekte NASA’nın Artemis Ay görevleri için Starship’i seçmiş ve 2,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamış olmasının payı büyük.
Öte yandan SpaceX CEO'su Elon Musk'a göre Starship önümüzdeki üç hafta içinde yeniden fırlatılabilir. Bununla birlikte SpaceX'in FAA ile yaptığı mevcut anlaşma Starship'i yılda en fazla beş kez fırlatmasına izin veriyor, yani şirket mevcut kurallarda bir değişiklik yapılmasını istiyor.
Starship iki kere fırlatıldı; Üçüncü fırlatma Mart’ı hedefliyor
Kasım ayındaki ikinci fırlatma denemesi daha başarılı olmuş, ilk aşama güçlendirici Super Heavy nominal bir uçuş gerçekleştirmiş ve Starship üst aşaması bir anomali yaşayıp kaybolmadan önce güçlendiriciden ayrılmayı başarmıştı. Bu sefer fırlatma sahasında hasar oluşmamıştı. Ancak Starship üst kısım ve Super Heavy aşaması hedefleri yerine getirememişti.
Elon Musk, Starship'in üçüncü fırlatma denemesi için Mart başı ile ortasını hedeflediğini söyledi. Üçüncü fırlatmada Starship’in yörüngeye ulaşma olasılığı yüksek görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.