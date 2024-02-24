SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak istiyor

Tam Boyutta Gör SpaceX, Teksas'ta bulunan Starbase tesisinden 2024 yılında -muhtemelen üç hafta gibi kısa bir süre içinde- ilk Starship fırlatışına doğru ilerlerken aynı zamanda uçuş temposunu artırmak için düzenleyici kurumlara baskı yapıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi Ticari Uzay Taşımacılığı yöneticisi Kelvin Coleman, yaptığı açıklamada Starship’in fırlatma onayını kolaylaştırmak için şirketle çalıştıklarını aktardı.

Starship, 2024’te 9 kez uçabilir

Coleman’in açıklamalarına bakacak olursak SpaceX, 2024 özelinde Starship’i en az dokuz kez fırlatmak istiyor. Aktarılanlara göre FAA, Starship'in geliştirilmesini hızlandırma konusunda SpaceX ile işbirliği yapıyor ve sürekli iletişim halindeler. Elbette bu büyük destekte NASA’nın Artemis Ay görevleri için Starship’i seçmiş ve 2,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamış olmasının payı büyük.

Öte yandan SpaceX CEO'su Elon Musk'a göre Starship önümüzdeki üç hafta içinde yeniden fırlatılabilir. Bununla birlikte SpaceX'in FAA ile yaptığı mevcut anlaşma Starship'i yılda en fazla beş kez fırlatmasına izin veriyor, yani şirket mevcut kurallarda bir değişiklik yapılmasını istiyor.

Starship iki kere fırlatıldı; Üçüncü fırlatma Mart’ı hedefliyor

Tam Boyutta Gör SpaceX, şimdiye kadar yapılmış en büyük roket olan ve nihayetinde tamamen yeniden kullanılabilir olması amaçlanan ilk Starship aracını Nisan 2023'te fırlatmıştı. Bu fırlatma denemesinde roket başarıyla uçuşa geçse de fırlatma sahası ciddi hasar görmüştü. Starship de çok geçmeden yaşanan sorun nedeniyle fırlatmadan birkaç dakika sonra havada patlatılmıştı.

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Kasım ayındaki ikinci fırlatma denemesi daha başarılı olmuş, ilk aşama güçlendirici Super Heavy nominal bir uçuş gerçekleştirmiş ve Starship üst aşaması bir anomali yaşayıp kaybolmadan önce güçlendiriciden ayrılmayı başarmıştı. Bu sefer fırlatma sahasında hasar oluşmamıştı. Ancak Starship üst kısım ve Super Heavy aşaması hedefleri yerine getirememişti.

Elon Musk, Starship'in üçüncü fırlatma denemesi için Mart başı ile ortasını hedeflediğini söyledi. Üçüncü fırlatmada Starship’in yörüngeye ulaşma olasılığı yüksek görülüyor.

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SpaceX, Starship'i bu yıl en az dokuz kez fırlatmak istiyor