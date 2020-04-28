Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor

Samsung uzun yıllardır Galaxy S ve Galaxy Note serilerinde aynı işlemcileri kullanıyor. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce çıkan Galaxy S20 iki farklı işlemciyle gelmişti. Çin, Güney Kore ve ABD'de cihazın Snapdragon 865'li versiyonu satılırken diğer pazarlarda tüketicilere Exynos 990 işlemcili modeller sunuluyor.
Ayrıca Bkz. "OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 64 megapiksel sensörünü tanıttı"İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek
Ancak amiral gemisi telefonun Exynos'lu versiyonu nispeten daha zayıf performans ve daha yüksek güç tüketimi sergilemesi nedeniyle kullanıcıların canını bir hayli sıkmış durumda. Bunun farkında olan Güney Koreli şirket Galaxy Note 20'yi daha gelişmiş bir işlemciyle güçlendirmeyi hedefliyor.
Samsung'un planı ne?
Kaynakların aktardığı bilgilere göre Galaxy Note 20, Exynos 992 olarak adlandırılan yeni bir yonga setiyle piyasaya sürülecek. Söz konusu işlemci Galaxy S20'de kullanılan Exynos 990'ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.
Samsung'un son birkaç aydır Exynos 992 yonga seti üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni işlemci 6 nm mimarisini temel alacak. Ayrıca Exynos 990'a kıyasla daha gelişmiş performans ve enerji verimliliği sunacak.
Şirkete yakın kaynaklar Exynos 992'nin performansının Snapdragon 865'e kıyasla %1 ila %3 oranında daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Şu an için bildilerimiz bunlarla sınırlı. Galaxy Note 20 serisinin Ağustos veya Eylül aylarında resmiyet kazanması bekleniyor.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-exynos-992-soc-improved-performance Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kime ne faydası var! Samsung'da mühendis misin?
Snapdragon 865 ile gelsin kafi ... Maceraya gerek yok ...
Yeni dedikleri de overclcoked edilmis Exynos 990 olacaktir . Her yil olan seylerden ... Cok ta mattah cok ta yeni bir gelismeymis diye beklemeyin ...
Unutmayin Samsung 2021 deki islemcilerinde Exynos amiral cihazlari icin bambaska ozellestirilmemis direk ARM den alinarak gelecek . Huawei in Kirin pakedindeki islemciler gibi .. Google ile anlasilmisti ... Exynos 990 ve turevleri olu dogmustu 2019 da fisi cekilmisti... Fisi cekilen seyde oyle esasli bir yenilik bulmayin beklemeyin...
Isinmasi, vasat bataryasi da cabasi Exynos ta ...