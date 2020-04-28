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    Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor

    Exynos 990 yonga seti ile Snapdragon 865 arasında performans farkı olduğuna yönelik şikayetler Samsung'u harekete geçirdi. Güney Koreli şirket Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 45 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor
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    Samsung uzun yıllardır Galaxy S ve Galaxy Note serilerinde aynı işlemcileri kullanıyor. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce çıkan Galaxy S20 iki farklı işlemciyle gelmişti. Çin, Güney Kore ve ABD'de cihazın Snapdragon 865'li versiyonu satılırken diğer pazarlarda tüketicilere Exynos 990 işlemcili modeller sunuluyor.

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    Ancak amiral gemisi telefonun Exynos'lu versiyonu nispeten daha zayıf performans ve daha yüksek güç tüketimi sergilemesi nedeniyle kullanıcıların canını bir hayli sıkmış durumda. Bunun farkında olan Güney Koreli şirket Galaxy Note 20'yi daha gelişmiş bir işlemciyle güçlendirmeyi hedefliyor.

    Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor
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    Samsung'un planı ne?

    Kaynakların aktardığı bilgilere göre Galaxy Note 20, Exynos 992 olarak adlandırılan yeni bir yonga setiyle piyasaya sürülecek. Söz konusu işlemci Galaxy S20'de kullanılan Exynos 990'ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

    Samsung'un son birkaç aydır Exynos 992 yonga seti üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni işlemci 6 nm mimarisini temel alacak. Ayrıca Exynos 990'a kıyasla daha gelişmiş performans ve enerji verimliliği sunacak.

    Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor
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    Şirkete yakın kaynaklar Exynos 992'nin performansının Snapdragon 865'e kıyasla %1 ila %3 oranında daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Şu an için bildilerimiz bunlarla sınırlı. Galaxy Note 20 serisinin Ağustos veya Eylül aylarında resmiyet kazanması bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-exynos-992-soc-improved-performance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 57 dk. en beğenilen
    Geliştirme artık istemiyor millet özensiz işlemcini. 12.000 liralık telefon focus yapamıyor 700 liraya dedeme aldığım alcatel telefon gibi :/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    berbatine (Burak Asan) 16 dk.
    Ecnebinin yaptığı teknolojiyi sanki babasının malıymış gibi eleştiren veya savunan cahil dostlarım. Açın kültür ve medeniyetimizi okuyup araştırın. Daha yaşadığı toprakların tarihinden habersiz olanlar işlemci kıyası yapıyorlar.

    Kime ne faydası var! Samsung'da mühendis misin?
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 21 dk.
    Forumda Samsung’a gömülmeye başladığına göre Apple gerçekten bitmiş artık sanırım
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    smart1978 (X Y) 40 dk.
    Kamerasi da berbat!
    Snapdragon 865 ile gelsin kafi ... Maceraya gerek yok ...


    Yeni dedikleri de overclcoked edilmis Exynos 990 olacaktir . Her yil olan seylerden ... Cok ta mattah cok ta yeni bir gelismeymis diye beklemeyin ...


    Unutmayin Samsung 2021 deki islemcilerinde Exynos amiral cihazlari icin bambaska ozellestirilmemis direk ARM den alinarak gelecek . Huawei in Kirin pakedindeki islemciler gibi .. Google ile anlasilmisti ... Exynos 990 ve turevleri olu dogmustu 2019 da fisi cekilmisti... Fisi cekilen seyde oyle esasli bir yenilik bulmayin beklemeyin...

    Isinmasi, vasat bataryasi da cabasi Exynos ta ...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    koyunsayar 51 sn. smart1978
    Overclock edilmiş 990 olamaz zaten 990 boru gibi enerji çekiyor birde bunu overclock ederlerse artık note 20 ye iyi bir tane mutlu akü lazım . Yada sıcaklıktan yangın çıkartır
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    Xtrud (Harun Yahya) 57 dk. en beğenilen
    Geliştirme artık istemiyor millet özensiz işlemcini. 12.000 liralık telefon focus yapamıyor 700 liraya dedeme aldığım alcatel telefon gibi :/
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