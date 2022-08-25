Eylül 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

Tam Boyutta Gör

Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Eylül ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

PlayStation 5'e zam geliyor 6 sa. önce eklendi

Netflix Eylül 2022 Takviminde Dikkat Çekenler

Netflix'in yeni yerli filmi Aşıklar Bayramı 2 Eylül'de Netflix'te.

Rick and Morty'nin yeni sezonu 5 Eylül'de Netflix'te.

Cobra Kai 5. sezonuyla 9 Eylül'de Netflix'te.

Fatih Terim'in belgeseli 15 Eylül'de Netflix'te.

Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan Blonde fiilmi 28 Eylül'de Netflix'te.

Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.