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    Eylül 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2022 Eylül ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.              
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    Eylül 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Eylül ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Netflix Eylül 2022 Takviminde Dikkat Çekenler

    • Netflix'in yeni yerli filmi Aşıklar Bayramı 2 Eylül'de Netflix'te.
    • Rick and Morty'nin yeni sezonu 5 Eylül'de Netflix'te.
    • Cobra Kai 5. sezonuyla 9 Eylül'de Netflix'te.
    • Fatih Terim'in belgeseli 15 Eylül'de Netflix'te.
    • Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan Blonde fiilmi 28 Eylül'de Netflix'te.

    Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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