İki yıl önce duyurulan Real Steel dizisinin akıbeti belli oldu

Real Steel serisinin haklarını elinde bulunduran Disney, 2022 yılında bir açıklama yaparak Real Steel dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu. Bu dizi Disney+ platformunda yayınlanacaktı. Ancak aradan geçen sürede diziye dair bir gelişme yaşanmaması, bu projenin akıbetini sorgulatmaya başladı. Tam da bu dönemde, serinin hayranlarını sevindirebilecek bir açıklama geldi.
Real Steel Dizisi Hâlâ Aktif Olarak Geliştiriliyor
2011 yapımı filmin yönetmeni, hazırlık aşamasındaki dizinin de yapımcısı olan Shawn Levy, dizi hakkında umut verici bir bilgilendirmede bulundu. CinemaCon etkinliğinde Collider'a konuşan Shawn Levy, hazırlık aşamasındaki dizinin senarist ekibinin belirlendiğini söyledi. Levy'nin bu açıklaması, projenin hâlâ aktif olarak geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.
Richard Matheson'ın Steel adlı kısa öyküsünden uyarlanan Real Steel, insan boksörlerin yerini robotların aldığı yakın bir gelecekte geçiyor. Bu değişim yüzünden işini kaybeden eski bir boksör olan Charlie Kenton, şampiyonluk potansiyeli gördüğü bir robotu hurdalıktan kurtararak, ufak oğlunun da yardımıyla zirveye uzanan bir mücadeleye atılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)