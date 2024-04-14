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    İki yıl önce duyurulan Real Steel dizisinin akıbeti belli oldu

    2022'nin ocak ayında duyurulduktan sonra bir daha haber alınmayan Real Steel dizisinin akıbeti belli oldu. Dizinin yapımcısı Shawn Levy, projenin ne aşamada olduğunu açıkladı.
    Real Steel dizisi senaristlerini belirledi Tam Boyutta Gör
    Hugh Jackman'ın başrolünü üstlendiği 2011 yapımı Çelik Yumruklar (Real Steel), vizyona girdiği dönemde gişe performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak sonraki aylarda bunu telafi etmeyi başardı. Zira film gerek fiziksel medya satışlarında, gerekse dijital platformlarda oldukça başarılı oldu. Dahası filmi sonradan keşfedip izleyenlerin tepkisi de son derece olumluydu. Tüm bunlar bir araya gelince Real Steel zamanla başarılı bir film olarak kabul gördü. Bu da yeni bir serinin önünü açmış oldu.

    Real Steel serisinin haklarını elinde bulunduran Disney, 2022 yılında bir açıklama yaparak Real Steel dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu. Bu dizi Disney+ platformunda yayınlanacaktı. Ancak aradan geçen sürede diziye dair bir gelişme yaşanmaması, bu projenin akıbetini sorgulatmaya başladı. Tam da bu dönemde, serinin hayranlarını sevindirebilecek bir açıklama geldi.

    Real Steel Dizisi Hâlâ Aktif Olarak Geliştiriliyor

    2011 yapımı filmin yönetmeni, hazırlık aşamasındaki dizinin de yapımcısı olan Shawn Levy, dizi hakkında umut verici bir bilgilendirmede bulundu. CinemaCon etkinliğinde Collider'a konuşan Shawn Levy, hazırlık aşamasındaki dizinin senarist ekibinin belirlendiğini söyledi. Levy'nin bu açıklaması, projenin hâlâ aktif olarak geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

    Richard Matheson'ın Steel adlı kısa öyküsünden uyarlanan Real Steel, insan boksörlerin yerini robotların aldığı yakın bir gelecekte geçiyor. Bu değişim yüzünden işini kaybeden eski bir boksör olan Charlie Kenton, şampiyonluk potansiyeli gördüğü bir robotu hurdalıktan kurtararak, ufak oğlunun da yardımıyla zirveye uzanan bir mücadeleye atılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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