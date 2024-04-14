İki yıl önce duyurulan Real Steel dizisinin akıbeti belli oldu

Tam Boyutta Gör Hugh Jackman'ın başrolünü üstlendiği 2011 yapımı Çelik Yumruklar (Real Steel), vizyona girdiği dönemde gişe performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak sonraki aylarda bunu telafi etmeyi başardı. Zira film gerek fiziksel medya satışlarında, gerekse dijital platformlarda oldukça başarılı oldu. Dahası filmi sonradan keşfedip izleyenlerin tepkisi de son derece olumluydu. Tüm bunlar bir araya gelince Real Steel zamanla başarılı bir film olarak kabul gördü. Bu da yeni bir serinin önünü açmış oldu.

Real Steel serisinin haklarını elinde bulunduran Disney, 2022 yılında bir açıklama yaparak Real Steel dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu. Bu dizi Disney+ platformunda yayınlanacaktı. Ancak aradan geçen sürede diziye dair bir gelişme yaşanmaması, bu projenin akıbetini sorgulatmaya başladı. Tam da bu dönemde, serinin hayranlarını sevindirebilecek bir açıklama geldi.

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Real Steel Dizisi Hâlâ Aktif Olarak Geliştiriliyor

2011 yapımı filmin yönetmeni, hazırlık aşamasındaki dizinin de yapımcısı olan Shawn Levy, dizi hakkında umut verici bir bilgilendirmede bulundu. CinemaCon etkinliğinde Collider'a konuşan Shawn Levy, hazırlık aşamasındaki dizinin senarist ekibinin belirlendiğini söyledi. Levy'nin bu açıklaması, projenin hâlâ aktif olarak geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

Richard Matheson'ın Steel adlı kısa öyküsünden uyarlanan Real Steel, insan boksörlerin yerini robotların aldığı yakın bir gelecekte geçiyor. Bu değişim yüzünden işini kaybeden eski bir boksör olan Charlie Kenton, şampiyonluk potansiyeli gördüğü bir robotu hurdalıktan kurtararak, ufak oğlunun da yardımıyla zirveye uzanan bir mücadeleye atılıyor.

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