Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Temmuz Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Temmuz ayında Foundation ve The Sandman gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Dexter: Resurrection ve The Institute gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Temmuz ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ Foundation 3. sezon
- Yayın Tarihi: 11 Temmuz
- Platform: Apple TV+
- Tür: Bilim Kurgu
Foundation, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor. 2. sezonun 152 yıl sonrasında geçen 3. sezonda, Hari Seldon ve genç yardımcısı Gaal Dornick'in kurduğu Vakıf ile giderek zayıflamakta olan İmparatorluk birlikte çalışmak zorunda kalacak.
2️⃣ Dexter: Resurrection
Dexter: Resurrection, hem Dexter'ın hem de 2021 yılında yayınlanan Dexter: New Blood'ın devam dizisi olacak. Günümüzde geçen Dexter: Resurrection hikâyeyi New York'a taşıyacak. Bu yeni sezonda Dexter, Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder ile karşı karşıya gelecek. Uma Thurman da bu milyarderin sağ kolu olarak görev yapan güvenlik şefini canlandırıyor.
3️⃣ The Sandman 2. sezon
- Yayın Tarihi: 3 Temmuz (1. Kısım) ve 24 Temmuz (2. Kısım)
- Platform: Netflix
- Tür: Fantastik
The Sandman, rüya alemini yöneten güçlü bir varlık olan Rüya’nın (Morpheus) yüzyıllar süren esaretten kurtulup kendi âlemine geri dönmesiyle başlıyor. Tutsaklığı sırasında çöken düzeni yeniden inşa etmeye çalışan Rüya, bunun için kaybettiği tılsımlarını geri toplamalıdır. Ne var ki bu yolculuğu sırasında Rüya'yı pek çok zorlu beklemektedir.
4️⃣ The Institute
- Yayın Tarihi: 13 Temmuz
- Platform: MGM+
- Tür: Psikolojik Gerilim, Korku
Genç dahi Luke Ellis, kendisi gibi sıra dışı yeteneklere sahip çocuklarla dolu garip bir yerde uyanır. Burası gizemli Bayan Sigsby tarafından yönetilen Enstitü'dür. Yakınlarda bir kasabada, eski polis memuru Tim Jamieson kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak burada bulduğu huzur ve sessizlik uzun sürmeyecektir. Çünkü onun hikâyesi, Luke'un hikâyesi ile çarpışmaya mahkumdur.
5️⃣ Star Trek: Strange New Worlds 3. sezon
- Yayın Tarihi: 17 Temmuz
- Platform: Paramount+
- Tür: Bilim Kurgu
Star Trek: Strange New Worlds'ün 3. sezonu, Kaptan Pike ve Atılgan mürettebatını galaksinin bilinmeyen köşelerinde daha da tehlikeli ve duygusal sınavlara sürüklüyor. Bir yandan Federasyon’un temel ilkeleri yeni tehditlerle sınanırken, diğer yandan karakterler kişisel travmaları ve içsel çatışmalarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.
6️⃣ Untamed
- Yayın Tarihi: 17 Temmuz
- Platform: Netflix
- Tür: Gizem, Suç
Dizi, The Revenant ve American Primeval gibi dikkat çekici işlerin senaristi olan Mark L. Smith'in imzasını taşıyor. Mark L. Smith'in Elle Smith ile birlikte hayata geçirdiği dizi, Amerika'nın meşhur Yosemite Ulusal Parkı'nda yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Bu vahşi alanda düzeni korumaya çalışan Özel Ajan Kyle Turner, yaşanan vahşi bir cinayet sonrası kendisini sırlarla dolu bir gizemin içinde buluyor.
7️⃣ It's Always Sunny in Philadelphia 17. sezon
- Yayın Tarihi: 9 Temmuz
- Platform: FX
- Tür: Komedi
Paddy’s Pub tayfasının absürtlükte sınır tanımayan maceraları yeni sezonda da hız kesmeden sürüyor. Charlie, Mac, Dennis, Dee ve Frank, bu sezonda da kendilerini her zamanki gibi saçma, bencil ve sosyal açıdan rahatsız edici durumların tam ortasında buluyor.
8️⃣ Twisted Metal 2. sezon
- Yayın Tarihi: 31 Temmuz
- Platform: Peacock
- Tür: Aksiyon, Macera
Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Twisted Metal, yüksek tempolu aksiyon ile kara mizahı harmanlayan çılgınca bir yolculuk hikâyesi sunuyor. 2. sezon, vites yükselterek geri dönüyor. Artık turnuvanın kuralları değişmiş, arenaya yeni sürücüler ve daha ölümcül araçlar dahil olmuştur. John Doe geçmişiyle yüzleşmeye başlarken, Sweet Tooth ise daha da kontrolsüz bir tehdit olarak anarşinin sembolü hâline gelir.
9️⃣ Ballard
- Yayın Tarihi: 9 Temmuz
- Platform: Amazon Prime Video
- Tür: Polisiye
Ballard, ilk olarak Bosch: Legacy dizisinde karşımıza çıkan Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Renee Ballard'a (Maggie Q) odaklanıyor. LAPD'nin çözülmemiş eski davaları incelemesi için kurduğu yeni departmanına katılan Ballard, burada gizem dolu davaların peşine düşüyor.
🔟 Too Much
- Yayın Tarihi: 10 Temmuz
- Platform: Netflix
- Tür: Komedi
Hayatını New York’ta işkolik olarak geçiren Jessica, zor bir ayrılığın ardından Londra’ya taşınır. Londra'daki hayatını yalnız geçirmeyi planlayan Jessica, orada karşılaştığı müzisyen Felix ile kafa karıştıran ama çekim dolu bir ilişkiye girer. Too Much, Amerikan ve İngiliz kültürleri arasındaki komik iletişim kopukluklarına ve modern aşkın belirsizliklerine ayna tutuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: