Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Temmuz Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Temmuz ayında Foundation ve The Sandman gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Dexter: Resurrection ve The Institute gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Temmuz ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Foundation 3. sezon

Yayın Tarihi : 11 Temmuz

: 11 Temmuz Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Tür: Bilim Kurgu

Foundation, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor. 2. sezonun 152 yıl sonrasında geçen 3. sezonda, Hari Seldon ve genç yardımcısı Gaal Dornick'in kurduğu Vakıf ile giderek zayıflamakta olan İmparatorluk birlikte çalışmak zorunda kalacak.

2️⃣ Dexter: Resurrection

Tam Boyutta Gör Dexter'ın devam dizisi Dexter: Resurrection, özellikle oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolüyle geri döneceği dizide Peter Dinklage, Uma Thurman, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter gibi isimler rol alıyor.

Yayın Tarihi : 11 Temmuz

: 11 Temmuz Platform : Paramount+ with Showtime

: Paramount+ with Showtime Tür: Suç, Gerilim

Dexter: Resurrection, hem Dexter'ın hem de 2021 yılında yayınlanan Dexter: New Blood'ın devam dizisi olacak. Günümüzde geçen Dexter: Resurrection hikâyeyi New York'a taşıyacak. Bu yeni sezonda Dexter, Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder ile karşı karşıya gelecek. Uma Thurman da bu milyarderin sağ kolu olarak görev yapan güvenlik şefini canlandırıyor.

3️⃣ The Sandman 2. sezon

Tam Boyutta Gör Neil Gaiman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Sandman, Temmuz ayında 2. sezonuyla ekranlara dönecek. Ne var ki 2. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.

Yayın Tarihi : 3 Temmuz (1. Kısım) ve 24 Temmuz (2. Kısım)

: 3 Temmuz (1. Kısım) ve 24 Temmuz (2. Kısım) Platform : Netflix

: Netflix Tür: Fantastik

The Sandman, rüya alemini yöneten güçlü bir varlık olan Rüya’nın (Morpheus) yüzyıllar süren esaretten kurtulup kendi âlemine geri dönmesiyle başlıyor. Tutsaklığı sırasında çöken düzeni yeniden inşa etmeye çalışan Rüya, bunun için kaybettiği tılsımlarını geri toplamalıdır. Ne var ki bu yolculuğu sırasında Rüya'yı pek çok zorlu beklemektedir.

4️⃣ The Institute

Tam Boyutta Gör MGM+ platformunda izleyici ile buluşacak olan The Institute, Stephen King'in 2019 yılında yayımlanan aynı adlı romanının bir uyarlaması.

Yayın Tarihi : 13 Temmuz

: 13 Temmuz Platform : MGM+

: MGM+ Tür: Psikolojik Gerilim, Korku

Genç dahi Luke Ellis, kendisi gibi sıra dışı yeteneklere sahip çocuklarla dolu garip bir yerde uyanır. Burası gizemli Bayan Sigsby tarafından yönetilen Enstitü'dür. Yakınlarda bir kasabada, eski polis memuru Tim Jamieson kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak burada bulduğu huzur ve sessizlik uzun sürmeyecektir. Çünkü onun hikâyesi, Luke'un hikâyesi ile çarpışmaya mahkumdur.

5️⃣ Star Trek: Strange New Worlds 3. sezon

Tam Boyutta Gör Star Trek dizisi Star Trek: Strange New Worlds, Temmuz ayında 3. sezonuyla geri dönecek.

Yayın Tarihi : 17 Temmuz

: 17 Temmuz Platform : Paramount+

: Paramount+ Tür: Bilim Kurgu

Star Trek: Strange New Worlds'ün 3. sezonu, Kaptan Pike ve Atılgan mürettebatını galaksinin bilinmeyen köşelerinde daha da tehlikeli ve duygusal sınavlara sürüklüyor. Bir yandan Federasyon’un temel ilkeleri yeni tehditlerle sınanırken, diğer yandan karakterler kişisel travmaları ve içsel çatışmalarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

6️⃣ Untamed

Tam Boyutta Gör Gizem ve western türlerini harmanlayan Untamed'in başrolünde Troy ve Munich gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Eric Bana yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sam Neill (Jurassic Park), Lily Santiago, Rosemary DeWitt ve Wilson Bethel gibi isimler eşlik ediyor.

Yayın Tarihi : 17 Temmuz

: 17 Temmuz Platform : Netflix

: Netflix Tür: Gizem, Suç

Dizi, The Revenant ve American Primeval gibi dikkat çekici işlerin senaristi olan Mark L. Smith'in imzasını taşıyor. Mark L. Smith'in Elle Smith ile birlikte hayata geçirdiği dizi, Amerika'nın meşhur Yosemite Ulusal Parkı'nda yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Bu vahşi alanda düzeni korumaya çalışan Özel Ajan Kyle Turner, yaşanan vahşi bir cinayet sonrası kendisini sırlarla dolu bir gizemin içinde buluyor.

7️⃣ It's Always Sunny in Philadelphia 17. sezon

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında Temmuz ayının öne çıkan yapımı ise It's Always Sunny in Philadelphia olacak. Sevilen dizi önümüzdeki ay 17. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi : 9 Temmuz

: 9 Temmuz Platform : FX

: FX Tür: Komedi

Paddy’s Pub tayfasının absürtlükte sınır tanımayan maceraları yeni sezonda da hız kesmeden sürüyor. Charlie, Mac, Dennis, Dee ve Frank, bu sezonda da kendilerini her zamanki gibi saçma, bencil ve sosyal açıdan rahatsız edici durumların tam ortasında buluyor.

8️⃣ Twisted Metal 2. sezon

Tam Boyutta Gör Aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Twisted Metal, Temmuz ayında yeni sezonuyla ekranlara dönen bir diğer dizi olacak.

Yayın Tarihi : 31 Temmuz

: 31 Temmuz Platform : Peacock

: Peacock Tür: Aksiyon, Macera

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Twisted Metal, yüksek tempolu aksiyon ile kara mizahı harmanlayan çılgınca bir yolculuk hikâyesi sunuyor. 2. sezon, vites yükselterek geri dönüyor. Artık turnuvanın kuralları değişmiş, arenaya yeni sürücüler ve daha ölümcül araçlar dahil olmuştur. John Doe geçmişiyle yüzleşmeye başlarken, Sweet Tooth ise daha da kontrolsüz bir tehdit olarak anarşinin sembolü hâline gelir.

9️⃣ Ballard

Tam Boyutta Gör Nikita dizisiyle tanınan Maggie Q'nun başrolünü üstlendiği Ballard, Amazon'un sevilen polisiye dizisi Bosch'un bir uzantısı olacak.

Yayın Tarihi : 9 Temmuz

: 9 Temmuz Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Polisiye

Ballard, ilk olarak Bosch: Legacy dizisinde karşımıza çıkan Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Renee Ballard'a (Maggie Q) odaklanıyor. LAPD'nin çözülmemiş eski davaları incelemesi için kurduğu yeni departmanına katılan Ballard, burada gizem dolu davaların peşine düşüyor.

🔟 Too Much

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında Netflix'te yayınlanacak dizilerden biri de Too Much olacak. Komedi türündeki dizi, Girls dizisiyle tanınan Lena Dunham'ın imzasını taşıyor.

Yayın Tarihi : 10 Temmuz

: 10 Temmuz Platform : Netflix

: Netflix Tür: Komedi

Hayatını New York’ta işkolik olarak geçiren Jessica, zor bir ayrılığın ardından Londra’ya taşınır. Londra'daki hayatını yalnız geçirmeyi planlayan Jessica, orada karşılaştığı müzisyen Felix ile kafa karıştıran ama çekim dolu bir ilişkiye girer. Too Much, Amerikan ve İngiliz kültürleri arasındaki komik iletişim kopukluklarına ve modern aşkın belirsizliklerine ayna tutuyor.

