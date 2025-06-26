Spartacus: House of Ashur dizisinden ilk resmi görseller paylaşıldı

Yine aynı ekip tarafından hazırlandığı için merak uyandıran bu yeni Spartacus dizisi için bekleyiş sürerken, Entertainment Weekly aracılığıyla diziden ilk resmi görseller paylaşıldı.
Spartacus: House of Ashur Bu Sonbaharda İzleyici ile Buluşacak
Nick Tarabay'ın Ashur rolüyle geri döndüğü dizideGraham McTavish (The Hobbit), Tenika Davis (Jupiter’s Legacy), Jamaica Vaughan (Home and Away), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Claudia Black (Farscape), Jordi Webber, India Shaw-Smith ve Leigh Gill de rol alıyor.