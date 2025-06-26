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    Spartacus: House of Ashur dizisinden ilk resmi görseller paylaşıldı

    Yeni Spartacus dizisi Spartacus: House of Ashur bugün daha detaylı olarak tanıtılırken, diziden ilk resmi görseller de paylaşıldı. House of Usher bu yıl izleyici ile buluşacak.

    Spartacus: House of Ashur Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Spartacus: House of Ashur olacak. Bir döneme damga vuran Spartacus dizisinin devamı niteliğindeki dizi, adından da anlaşılacağı üzere Ashur karakterine odaklanacak.

    Yine aynı ekip tarafından hazırlandığı için merak uyandıran bu yeni Spartacus dizisi için bekleyiş sürerken, Entertainment Weekly aracılığıyla diziden ilk resmi görseller paylaşıldı.

    Spartacus: House of Ashur Bu Sonbaharda İzleyici ile Buluşacak

    Spartacus: House of Ashur Tam Boyutta Gör
    Spartacus: House of Ashur, Ashur'un Spartacus dizisinin sonunda ölmediği alternatif bir gerçeklik hayal ediyor. Spartacus'ün öldürülmesi için Roma İmparatorluğu'na yardım eden Ashur'e ödül olarak eski efendisi Batiatus'un gladyatör okulu veriliyor. House of Ashur, Ashur'un kontrol ettiği bu gladyatör okulunda yaşananları konu alıyor. Diziden yayınlanan ilk resmi görseller, bu kez arenada kadın gladyatörlerin de karşı karşıya geleceğini gösteriyor.
    Yeni Spartacus dizisinden ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    House of Ashur, orijinal dizinin de yaratıcısı olan Steven S. DeKnight'ın imzasını taşıyor. Spartacus'ten sonra Netflix'in Daredevil dizisine imza atan DeKnight, şimdi yeniden gladyatörler dünyasına dönüyor.

    Nick Tarabay'ın Ashur rolüyle geri döndüğü dizideGraham McTavish (The Hobbit), Tenika Davis (Jupiter’s Legacy), Jamaica Vaughan (Home and Away), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Claudia Black (Farscape), Jordi Webber, India Shaw-Smith ve Leigh Gill de rol alıyor.

    Yeni Spartacus dizisinden ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yine Starz kanalı tarafından hazırlanan Spartacus: House of Ashur için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak bugün yayınlanan açıklamada da belirtildiği üzere, dizi bu sonbaharda izleyici ile buluşacak.
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