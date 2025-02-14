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    Anlık Bildirim

    The Rings of Power 3. sezon resmi onayı aldı; Yeni sezona dair ilk detaylar paylaşıldı

    The Rings of Power dizisinin 3. sezon onayı aldığını duyuran Amazon, yeni sezona dair ilk detayları da paylaştı. 3. sezona geçilirken hikâyede yıllarca ileri atlanacak.  
    The Rings of Power Tam Boyutta Gör
    Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), geçtiğimiz yıl 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. İlk sezona kıyasla daha iyi yorumlar alan 2. sezon, ilk sezondan sonra diziyi bırakan pek çok izleyici olmasına rağmen kayda değer bir kitleye ulaştı. Bu da 3. sezonun önünü açtı.

    Nitekim dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, yaklaşık 2 ay önce verdikleri bir demeçte The Rings of Power'ın 3. sezonla devam edeceğini açıkladılar. Ne var ki aradan geçen iki ayda bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Ta ki bugüne kadar. Amazon, bugün bir açıklama yaparak The Rings of Power'ın 3. sezon onayı aldığını resmi olarak duyurdu.

    The Rings of Power 3. Sezona Dair İlk Detaylar Paylaşıldı

    Öte yandan 3. sezona dair ilk detaylar da paylaşıldı. Ön hazırlıkları bir süredir devam eden 3. sezonun çekimlerine bu ilkbaharda başlanacak. The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini de göreceğiz.

    Yine Patrick McKay ve J.D. Payne tarafından hazırlanan üçüncü sezonun yönetmenleri. Charlotte Brändström (Shōgun), Sanaa Hamri (The Wheel of Time) ve Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead) olacak. Brändström ve Hamri ilk iki sezonda da çok sayıda bölümü yönetmişti. Schwartz ise 3. sezonda ekibe yeni dâhil oluyor.

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    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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