The Rings of Power 3. sezon resmi onayı aldı; Yeni sezona dair ilk detaylar paylaşıldı

Nitekim dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, yaklaşık 2 ay önce verdikleri bir demeçte The Rings of Power'ın 3. sezonla devam edeceğini açıkladılar. Ne var ki aradan geçen iki ayda bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Ta ki bugüne kadar. Amazon, bugün bir açıklama yaparak The Rings of Power'ın 3. sezon onayı aldığını resmi olarak duyurdu.
The Rings of Power 3. Sezona Dair İlk Detaylar Paylaşıldı
Öte yandan 3. sezona dair ilk detaylar da paylaşıldı. Ön hazırlıkları bir süredir devam eden 3. sezonun çekimlerine bu ilkbaharda başlanacak. The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini de göreceğiz.
Yine Patrick McKay ve J.D. Payne tarafından hazırlanan üçüncü sezonun yönetmenleri. Charlotte Brändström (Shōgun), Sanaa Hamri (The Wheel of Time) ve Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead) olacak. Brändström ve Hamri ilk iki sezonda da çok sayıda bölümü yönetmişti. Schwartz ise 3. sezonda ekibe yeni dâhil oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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