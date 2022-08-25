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    PlayStation'dan kötü haber geldi: PlayStation 5'e zam geliyor

    Dünya genelinde yaşanan ekonomik olaylar sebebiyle PlayStation başkanı Jim Ryan, Amerika hariç bazı bölgelerde PlayStation 5'e zam geleceğini açıkladı.            
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    PlayStation 5'e zam geliyor
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    Bildiğiniz gibi şu anda ülkemizdeki kadar olmasa da dünyada da ekonomik sorunlar bulunuyor. Özellikle son günlerde Dolar'ın Euro'dan daha değerli hale gelmesiyle teknoloji şirketleri de hareketlenmeye başladı. İlk hamle de PlayStation'dan geldi.

    Avrupa'da PS5'e Zam

    Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Başkanı Jim Ryan'ın yaptığı resmi açıklamaya göre Amerika hariç bazı bölgelerde PlayStation 5'e zam geliyor. Bu fiyat artışındaki sebep ise Dolar'ın Euro karşısında değer kazanması. Bu yüzden de Amerika'da zam yapılmıyor. Yeni fiyatları ve zam yapılan bölgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Avrupa (+€50)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – €549.99
    • PlayStation 5 Digital Edition – €449.99

    Birleşik Krallık (+£30)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – £479.99
    • PlayStation 5 Digital Edition – £389.99

    Japonya (+5,000 yen) (effective September 15, 2022)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – 54,980 yen
    • PlayStation 5 Digital Edition – 44,980 yen

    Çin (+400 yuan)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – 4,299 yuan
    • PlayStation 5 Digital Edition – 3,499 yuan

    Avustralya (+AUD $50)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – AUD $799.95
    • PlayStation 5 Digital Edition – AUD $649.95

    Meksika (+MXN $1,000)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – MXN $14,999
    • PlayStation 5 Digital Edition – MXN $12,499

    Kanada (+CAD $20)

    • PlayStation 5 Diskli versiyon – CAD $649.99
    • PlayStation 5 Digital Edition – CAD $519.99

    Tabii bu zammın ardından akıllara tek soru geliyor "ülkemizde de zam görecek miyiz?". Açıkçası net bir şey söylemek çok zor. Çünkü zaten TL'nin değer kaybetmesi sebebiyle ülkemizde PS5 birkaç kere zam aldı. Ancak bize gelen ana ürüne zam yapıldığı için ekstra bir zam daha görebiliriz. Bu zam ise ne yazık ki yerel bir fiyatlandırma yapılmazsa 2.000 TL'nin üzerinde olur. Son günlerde TL'nin tekrar değer kaybetsi ve bu zammı da birleştirirsek PS5'in fiyatı 20.000'in üstüne rahatlıkla çıkar.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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