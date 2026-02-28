Giriş
    Mart ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    Daredevil ve One Piece'in yeni sezonları, Guy Ritchie'den Sherlock Holmes dizisi, Steve Carell'li komedi dizisi Rooster... Mart ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Mart ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Mart Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Mart ayında One Piece ve Daredevil: Born Again gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Young Sherlock ve Rooster gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Mart ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Young Sherlock

    Young Sherlock Tam Boyutta Gör
    Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de meşhur dedektifin gençlik yıllarına odaklanıyor.
    • Tür: Gizem, Aksiyon
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 4 Mart

    Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.

    2️⃣ Daredevil: Born Again 2. sezon

    Daredevil: Born Again 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Daredevil: Born Again, Mart ayında 2. sezonuyla geri dönecek.
    • Tür: Süper Kahraman, Drama, Suç
    • Platform: Disney+
    • Yayın Tarihi: 24 Mart

    Matt Murdock'a (Daredevil) bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler orijinal Daredevil dizisindeki rolleriyle dönüyor. 2. sezonda onlara, bir dönem kendi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Jessica Jones karakteri de katılacak. Karaktere yine Krysten Ritter hayat veriyor.

    3️⃣ One Piece 2. sezon

    One Piece 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Mart ayında 2. sezonuyla ekranlara dönen bir diğer dizi de Netflix live-action (animasyon olmayan) One Piece uyarlaması olacak.

    Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

    4️⃣ DTF: St. Louis

    DTF: St. Louis Tam Boyutta Gör
    TV dünyasında kalitenin adresi olarak görülen HBO, Mart ayında izleyicilere yepyeni bir dizi sunacak.
    • Tür: Kara Komedi
    • Platform: HBO / HBO Max
    • Yayın Tarihi: 1 Mart

    David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini gibi isimleri bir araya getiren DTF: St. Louis, orta yaş kriziyle boğuşan üç kişi arasında ortaya çıkan aşk üçgenine ve ölümcül sonuçlarına odaklanıyor. Dizi daha önce Patriot ve The Pursuit of Happyness gibi dikkat çekici işlerin senaryosunu yazan Steve Conrad'ın imzasını taşıyor.

    5️⃣ Rooster

    Rooster Tam Boyutta Gör
    Komedi tarafında Mart ayının en iddialı dizisi, ünlü oyuncu Steve Carell'in başrolünü üstlendiği Rooster olacak.
    • Tür: Komedi
    • Platform: HBO
    • Yayın Tarihi: 8 Mart

    HBO çatısı altında hayata geçirilen Rooster, Scrubs ve Ted Lasso gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Bill Lawrence'in imzasını taşıyor. Dizide Steve Carell, orta yaşlı bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede hocalık yapmaya başlayan ana karakterimiz, kampüs hayatının beklediğinden daha çalkantılı olduğunu fark ediyor.

    6️⃣ The Madison ve Y: The Marshals

    The Madison Tam Boyutta Gör
    Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Yellowstone ekranlara veda etmiş olsa da başlattığı seri spin-off (uzantı) dizileriyle devam ediyor. Mart ayında iki yeni Yellowstone dzisi birden izleyici ile buluşacak.
    • Tür: Drama, Neo Western
    • Platform: Paramount+ / CBS
    • Yayın Tarihi: 14 Mart / 1 Mart

    Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor. Dizinin başrolünde ise usta oyuncu Michelle Pfeiffer yer alıyor.

    The Madison'ın yanı sıra bir diğer Yellowstone spin-off'u olan Y: Marshals da önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. O dizi ise Yellowstone dizisinden tanıdığımız Kayce Dutton karakterinin çiftlikten ayrıldıktan sonraki yeni maceralarına odaklanacak.

    .

    7️⃣ Scarpetta

    Scarpetta Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Nicole Kidman, Amazon'un yeni gizem dizisi Scarpetta ile TV ekranlarına geri dönüyor.
    • Tür: Gizem, Suç
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 11 Mart

    Dizide Nicole Kidman, yetenekli bir adli tabib olan Kay Scarpetta'ya hayat veriyor. Scarpetta, çıkarım yapma yeteneğini ve adli tıbın elindeki gelişmiş teknolojileri kullanarak suçları çözerken, bir yandan kendi hayatında da çalkantılarla boğuşuyor. Dizide Nicole Kidman'a Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose, Bobby Cannavale, Simon Baker gibi isimler eşlik ediyor.

    8️⃣ Imperfect Women

    imperfect women Tam Boyutta Gör
    Elisabeth Moss, Kerry Washington ve Kate Mara gibi üç tanınmış kadın oyuncuyu bir araya getiren Imperfect Women, Araminta Hall'un aynı adlı romanından diziye uyarlandı.
    • Tür: Gizem, Drama
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 18 Mart

    Imperfect Women, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünen zengin bir kadının öldürülmesiyle başlıyor. Bu cinayetin arka yüzünü öğrenmek için sorular soruldukça, karanlık sırlar ortaya çıkmaya başlıyor.

    9️⃣ For All Mankind 5. sezon

    For All Mankind 5. sezon Tam Boyutta Gör
    Apple'ın sevien bilim-kurgu dizisi For All Mankind, önümüzdeki ay 5. sezonuyla ekranlara geri dönecek.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Drama
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 27 Mart

    For All Mankind 5. sezonunda alternatif tarih anlatısını bir adım daha ileri taşıyarak uzay yarışını yalnızca devletlerin değil, şirketlerin ve yeni kuşak astronotların da sahnesine dönüştürüyor. Mars’taki kırılgan düzenin siyasi ve ekonomik sonuçları Dünya’ya dalga dalga yayılırken, özel sektörün agresif hamleleri ve kaynak rekabeti insanlığın uzaydaki varlığını daha karmaşık bir noktaya sürüklüyor.

    🔟 Invincible 4. sezon

    Invincible 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Mart ayında yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer dizi de Amazon'un sevilen animasyon dizisi Invincible olacak.
    • Tür: Animasyon, Süper Kahraman, Fantastik
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 18 Mart

    Invincible 4. sezonunda Mark Grayson’ın süper kahramana dönüşme hikâyesini daha karanlık ve sert bir noktaya taşıyor. Viltrum İmparatorluğu’nun gölgesi büyürken, Mark hem Dünya’yı koruma sorumluluğu hem de kendi kan bağının getirdiği mirasla yüzleşmek zorunda kalıyor. Güç dengeleri değişiyor, eski ittifaklar çatırdıyor ve şiddetin dozu artarken seri, kahramanlık mitini parçalamaya devam ediyor.

