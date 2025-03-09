BYD, lüks markası Yangwang’ın U7 modeli hakkında önemli açıklamalar yaptı

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BYD'nin lüks markası Yangwang, amiral gemisi sedan modeli U7'nin yakında piyasaya çıkacağını duyurdu. Kasım 2024'te ön siparişe açılan U7, özellikle gelişmiş süspansiyon sistemi DiSus-Z ile dikkat çekiyor.

Markanın açıklamalarına göre, DiSus-Z süspansiyon sistemi sayesinde U7, engebeli yollarda bile olağanüstü bir konfor sunuyor. Yangwang, Weibo'da paylaştığı bir videoda aracın sarsıntısız sürüşünü sergilerken, sistemin hassasiyetini kanıtlamak için daha önce ilginç bir test de gerçekleştirmişti. Bu testte, bir oyuncu aracın süspansiyonunu telefon üzerinden kontrol ederek aracın tavanındaki bir labirent içindeki topu çıkarmayı başardı. Bu gösterim, sistemin milisaniyeler içinde hassas ayarlamalar yapabildiğini gözler önüne serdi.

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U7'nin performans verileri de oldukça etkileyici. 1.000 beygir gücünü aşan motor gücüyle donatılan araç, BYD'nin gelişmiş e4 teknolojisini kullanıyor. 5.265 mm uzunluğa, 1.998 mm genişliğe ve 1.517 mm yüksekliğe sahip olan sedan, 3.160 mm’lik dingil mesafesiyle geniş bir iç mekân sunuyor. Ayrıca, aerodinamik tasarımı sayesinde 0.195 Cd sürtünme katsayısıyla dünyanın en düşük hava direncine sahip seri üretim sedanı olduğu belirtiliyor.

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Araç, tamamen elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak. Elektrikli model, 135.5 kWh kapasiteli Blade bataryaya sahip ve 720 km CLTC menzili sunuyor. U7, aynı anda iki şarj portu üzerinden 500 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunarak bataryasını %30’dan %80’e yalnızca 20 dakikada doldurabiliyor.

Yangwang, U7’yi 2024 Pekin Otomobil Fuarı’nda sergilemişti. Ön siparişler geçtiğimiz yıl Kasım ayında açılmış olsa da, aracın kesin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak sipariş vermek isteyenlerin 2.770 dolar depozito yatırması gerekiyor. BYD'nin ultra lüks segmentteki rekabetini güçlendirmek için geliştirdiği Yangwang markası, daha önce U8 off-road SUV ve U9 süper otomobil modelleriyle adından söz ettirmişti. U7 ile birlikte, bu alandaki iddiasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

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Yangwang U7 modeli yakında satışa sunulacak