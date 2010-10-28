Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

F1 takımı Scuderia Ferrari, son 3 yarışta biyobenzin kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,5b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
F1 takımı Scuderia Ferrari, son 3 yarışta biyobenzin kullanıyor
Tam Boyutta Gör

Amerika'nın en önemli yarış serilerinden biri NASCAR.2011 yılından itibaren bu önemli seride kullanılan otomobillerin resmi yakıtının Sunoco Green E15, etanol-benzin karışımı çevreci bir yakıt olacağı açıklanmıştı. Bu önemli haberden sonra bir haber de Formula 1'den geldi. F1'in efsanevi ve en önemli takımlarından Ferrari, son 3 yarışta otomobillerinin deposunu biyobenzin ile dolduracağını açıkladı.

Biyobenzin, şekerden elde edilen yenilenebilir hidrokarbon yakıt olarak tanımlanıyor. 2010 Formula 1 sezonunun son 3 yarışında Ferrari takımı tarafından kullanılacak yakıt biyobenzin ağırlıklı olsa da içerisinde selülozik etanol de olacak. Virent firması, BioForming prosesi ile şekerden biyobenzin ve benzin bileşenleri elde edebiliyor. Shell ile Virent firmaları tarafından ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen biyobenzin, yarış otomobilleri için güçlü bir yakıt olabildiği gibi geleneksel yakıtların yerine de kullanılabiliyor.

F1 takımı Scuderia Ferrari, son 3 yarışta biyobenzin kullanıyor
Tam Boyutta Gör
F1 takımı Scuderia Ferrari, son 3 yarışta biyobenzin kullanıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
catalyst 9 yıl

Duratorq

Biyobenzin, şekerden elde edilen yenilebilir hidrokarbon yakıt olarak tanımlanıyor. 2010 Formula 1 sezonunun son 3 yarışında Ferrari takımı tarafından kullanılacak yakıt biyobenzin ağırlıklı olsa da içerisinde selülozik etanol de olacak. Virent firması, BioForming prosesi ile şekerden biyobenzin ve benzin bileşenleri elde edebiliyor. Shell ile Virent firmaları tarafından ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen biyobenzin, yarış otomobilleri için güçlü bir yakıt olabildiği gibi geleneksel yakıtların yerine de kullanılabiliyor.





Duratorq ustam, yenilenebilir olmasi o? Yoksa sofrayi kuruyoruz biz burda ona gore
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mufat 9 yıl

catalyst


Duratorq

Biyobenzin, şekerden elde edilen yenilebilir hidrokarbon yakıt olarak tanımlanıyor. 2010 Formula 1 sezonunun son 3 yarışında Ferrari takımı tarafından kullanılacak yakıt biyobenzin ağırlıklı olsa da içerisinde selülozik etanol de olacak. Virent firması, BioForming prosesi ile şekerden biyobenzin ve benzin bileşenleri elde edebiliyor. Shell ile Virent firmaları tarafından ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen biyobenzin, yarış otomobilleri için güçlü bir yakıt olabildiği gibi geleneksel yakıtların yerine de kullanılabiliyor.





Duratorq ustam, yenilenebilir olmasi o? Yoksa sofrayi kuruyoruz biz burda ona gore



hidrokarbon diyo demekki yenilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 9 yıl

catalyst


Duratorq

Biyobenzin, şekerden elde edilen yenilebilir hidrokarbon yakıt olarak tanımlanıyor. 2010 Formula 1 sezonunun son 3 yarışında Ferrari takımı tarafından kullanılacak yakıt biyobenzin ağırlıklı olsa da içerisinde selülozik etanol de olacak. Virent firması, BioForming prosesi ile şekerden biyobenzin ve benzin bileşenleri elde edebiliyor. Shell ile Virent firmaları tarafından ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen biyobenzin, yarış otomobilleri için güçlü bir yakıt olabildiği gibi geleneksel yakıtların yerine de kullanılabiliyor.





Duratorq ustam, yenilenebilir olmasi o? Yoksa sofrayi kuruyoruz biz burda ona gore



Haklısınız, düzelttim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alonso... 9 yıl
şampiyonluk yolunda bir sorun çıkarmasında yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takao 9 yıl

Alonso...
şampiyonluk yolunda bir sorun çıkarmasında yeter


entry nick uyumu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +369 Spider_hip +161 mustafaaydemirr +140 simsiyahbembeyaz +138 danger1513 +110 damn2u +95 esmerbuyucu +87 torenbolen +79 ALPEREN A. +74 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, shell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Piranha ile GPS Navigasyon cihazları ve yeni teknolojiler üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:
DonanımHaber
Avengers: Endgame tekrar vizyona giriyor
DonanımHaber
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Wolfenstein: Youngblood'da Mikro Ödemeler
Bölüm Sonu Canavarı
StarLadder Avrupa Minor Elemelerine
Bölüm Sonu Canavarı
Kia'nın yeni kompakt SUV'u tanıtıldı:
DonanımHaber
Aracımız Çalındı !!!! İstanbul Okmeydanı
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim