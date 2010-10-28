F1 takımı Scuderia Ferrari, son 3 yarışta biyobenzin kullanıyor

Amerika'nın en önemli yarış serilerinden biri NASCAR.2011 yılından itibaren bu önemli seride kullanılan otomobillerin resmi yakıtının Sunoco Green E15, etanol-benzin karışımı çevreci bir yakıt olacağı açıklanmıştı. Bu önemli haberden sonra bir haber de Formula 1'den geldi. F1'in efsanevi ve en önemli takımlarından Ferrari, son 3 yarışta otomobillerinin deposunu biyobenzin ile dolduracağını açıkladı.

Biyobenzin, şekerden elde edilen yenilenebilir hidrokarbon yakıt olarak tanımlanıyor. 2010 Formula 1 sezonunun son 3 yarışında Ferrari takımı tarafından kullanılacak yakıt biyobenzin ağırlıklı olsa da içerisinde selülozik etanol de olacak. Virent firması, BioForming prosesi ile şekerden biyobenzin ve benzin bileşenleri elde edebiliyor. Shell ile Virent firmaları tarafından ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen biyobenzin, yarış otomobilleri için güçlü bir yakıt olabildiği gibi geleneksel yakıtların yerine de kullanılabiliyor.