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    Çinli Mazda EZ-60'ın tasarımı ve teknik özelliklerinden yeni detaylar geldi

    Mazda-Changan ortaklığında Çin'de üretilecek olan yeni Mazda EZ-60, hem %100 elektrikli hem de EREV yani menzil artırıcı versiyonlarla satışa sunulacak. EZ-60'ın global adı CX-6e olacak.
    Çinli Mazda EZ-60 modelinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Mazda, geçtiğimiz hafta yeni modeli EZ-60'ın ilk resmi görsellerini paylaşmıştı. Söz konusu modelin Tesla Model Y'ye rakip bir elektrikli crossover olduğu açıklanmıştı. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı bugün otomobile ilişkin yeni görseller ve veriler paylaştı. Böylece EZ-60'ın aynı zamanda EREV adı verilen menzil artırıcı versiyonla da satılacağını öğrendik.

    Diğer pazarlarda Mazda CX-6e ismiyle satılacak olan yeni EZ-60, Çinli üretici Changan'ın EPA1 platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu model, çıkıntılı burun kısmındaki yatay hava kanalı, panjuru saran LED ışık imzası, bölünmüş far tasarımı, yüksek omuz çizgisi, dijital yan aynaları, gizli kapı kolları ve eğimli tavan çizgisiyle son derece zarif ve dinamik bir görüntü sunuyor.

    EZ-60; 4850 mm uzunluğa, 1935 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2902 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, rakibi Model Y'den 60 mm daha uzun ve 15 mm daha geniş bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları 16 ve 20 derece olarak açıklanan modelin kuru ağırlığı 2 ton civarında. Elbette bunda EREV sistemin karmaşık yapısının payı da büyük.

    Çinli Mazda EZ-60 modelinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Şimdilik sadece EREV sistemin teknik detayları açıklandı. Bu sistemde 1.5 litre dört silindirli atmosferik motor, bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Tekerleklerin hareketinden ise arka aks üzerine yerleştirilen 190 kW'lık (255 hp) elektrik motoru sorumlu. CATL-Changan iş birliğinde üretilen 31.7 kWsa'lik LFP bataryadan güç alan model, CLTC'ye göre 160 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    Yeni Mazda EZ-60'ın fiyatı henüz açıklanmadı ancak temel aldığı Deepal S07 isimli model 20.400 dolardan başlıyor. Mazda'nın belirleyeceği başlangıç fiyatı bunun biraz üzerinde olabilir. 

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