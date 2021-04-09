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    Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takviminin sonunda yer alan 20 yaş üstü ve 40 yaş üstü kişilere ne zaman sıranın geleceğini açıkladı.
    09 Nisan 2021, 18:18 (4 gün)
    14,5b
    3
    86
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    57

    Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ülkemizdeki aşı takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere sıranın ne zaman geleceğini duyurdu. Ayrıca aşı üreticilerinin sözleşmelere uymadığını ifade etti.

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    Bakan Koca, aşı takvimindeki hedefle ilgili olarak, “Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuz'a kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz. Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum.” dedi.

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    Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ile ilgili olarak, “Ramazan’ı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazan’da hareketliliği azaltmamız lazım.” ifadelerinde bulundu. Sözlerinin devamında Türkiye’de üçüncü pik yaşandığını ve 3-4 hafta daha devam ederse sağlık sisteminde tıkanma olabileceğini belirtti.

    18 milyon doz aşı yapıldı

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de toplam 18 milyon 417 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı. Bunlardan yaklaşık 10 milyon 843 bini 1. doz, 7 milyon 574 bini 2. doz olarak uygulandı. Aşı sırası gelen kişilere iki seçenek sunuluyor. Vatandaşlar Sinovac üretimi ve Pfizer/BioNTech üretimi iki aşıdan birini tercih edebiliyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/bakan-kocaya-bu-gidis-nereye-diye-sordum-41783638
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya Allah aşkına, canımıza kast ediyorsunuz. MEB Bakanı, mart başında TV'lere şov yaptı, öğretmenler aşılanmaya başladı diye, halen bekliyoruz. Üstelik haftada 3.5 gün okula gidiyorum. Öncelikli öğretmenlerdenim. Çocuğumu sevemiyorum sizin yüzünüzden. Her gün dolu otobüslere biniyorum. Binmek zorunda kalıyorum. Yapın şu aşıyı artık. Bırakın futbolcuyu, gazeteciyi. Ölmemizi mi bekliyorsunuz?
    Ya Allah aşkına, canımıza kast ediyorsunuz. MEB Bakanı, mart başında TV'lere şov yaptı, öğretmenler aşılanmaya başladı diye, halen bekliyoruz. Üstelik haftada 3...
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    4 Yanıt Yanıtla +82
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aşı yaptırmayacağım o yüzden önemli değil
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    M muraatakin (murat akın) 4 gün ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Bir tek öğretmenler mi işe gidiyor? Kronik rahatsızlığı ve 60 yaş üstü olanlar hariç aşı konusunda öğretmenlerin hiç bir ayrıcalığı yok. Haftada bilmem kaç gündür okula gidiyorum diye ağlıyor bir de. Biz her gün işe gidiyoruz sizin kadar ağlamıyoruz
    Bir tek öğretmenler mi işe gidiyor? Kronik rahatsızlığı ve 60 yaş üstü olanlar hariç aşı konusunda öğretmenlerin hiç bir ayrıcalığı yok. Haftada bilmem kaç günd...
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    4 Yanıt Yanıtla +35
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/9G4ere
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    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizi boşverin öğretmenleri aşılayın
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    erka1907 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hangi haziran?
    2021 mi yoksa 2022 mi yoksa 2023 mü yoksa 2071 mi?
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    ugah6aiw 2 gün ( Mesaj Silindi )
    coronovac asısını tavsiye ederim biontech riskli... alerjik bünyelerde önerilmiyor...
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    smart0201 1 gün ( Mesaj Silindi ) ugah6aiw
    Aşı yok diyorlarya ben ilk doz aşıyı 12 Mart da oldum 2 ikinci doz aşıyı olduk 9 nisan da
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    Ambarad (Oğuz ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu iş sadece devletin üzerinde değil bu saatten sonra. MHRS sistemi üzerinden 60 yaş üstü kişiler Sinovac/Biontech seçimi yapıp, gidip aşısını olabiliyor randevuyla. Ama komplo teoriyle kafayı yemiş halkımız bu hakkını kullanmıyor tabii. Afrika gibi fakir coğrafyalar aşı bulamazken, bizimkiler elindeki hakkı kullanmıyor.

    Sorumsuz vatandaşlar aşıdan kaçmaya devam ettikçe, 60 yaş altına sıra biraz zor gelir. Böyle bir hakkınız varken, gidip olmanız lazım. Bu sadece kendiniz için değil, toplum için de önemli.
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    A aykut291 (aykut tosyalıoğlu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir iş bilmezlik olamaz.Bugünmü Dünmü Çinden açıklama geldi adamlar itiraf ettiler.Çin aşısının koruyuculuğu çok az hatta neymiş 3. doz olunacakmış.Dünyanın parası gitti çöpe yani tebrik ederim sayın Fahrettin beyi.Boşunca Çin aşısı olmayın adamlar kendileri itiraf etti.
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    feylosoft (Gurhan Erkal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Vallahi bugün itibariyle 4. akrabamız Covid'den vefat etti. Bir de komşu var onunla 5 etti. Hasta olup iyileşenlerden bahsetmiyorum bile... Ellerini çabuk tutsalar iyi olur. Ölümlerin sıklığı 40 yaşlarda bile arttı...
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    teknoCat (ismi gizli) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya geçin bunları
    Yurt dışı tatil paketleri var. Ülkeye gelene aşı yapılıyor. Halk daha çok bekler çok

    Belgeler ile konuşurum ben
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    pikalos (pega han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşı ilk gündeme geldiğinde kimse aşı olmak istemiyordu.Şimdi aşı sınırlı sayıda gelmeye başlayınca herkes bağırıyor "nerede aşı,biz ne zaman aşı olacağız"...Tuhafız gerçekten.
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mayıstı hani?

    Eeee, halkına maske dağıtmaktan bile aciz kalanlardan ne beklersin ki...

    Asi üreticileri de kandırmış herhalde, yazık gelen kandırıyor, geçen kandırıyor. Ne denir bu kadar çok kandirilana?
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    14521 kez okundu.
    38 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

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    aşı, koronavirüs ve
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