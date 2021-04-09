Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ülkemizdeki aşı takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere sıranın ne zaman geleceğini duyurdu. Ayrıca aşı üreticilerinin sözleşmelere uymadığını ifade etti.İlginizi Çekebilir Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı
Bakan Koca, aşı takvimindeki hedefle ilgili olarak, “Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuz'a kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz. Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum.” dedi.
Ayrıca Bkz. "2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?"
Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ile ilgili olarak, “Ramazan’ı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazan’da hareketliliği azaltmamız lazım.” ifadelerinde bulundu. Sözlerinin devamında Türkiye’de üçüncü pik yaşandığını ve 3-4 hafta daha devam ederse sağlık sisteminde tıkanma olabileceğini belirtti.
18 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de toplam 18 milyon 417 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı. Bunlardan yaklaşık 10 milyon 843 bini 1. doz, 7 milyon 574 bini 2. doz olarak uygulandı. Aşı sırası gelen kişilere iki seçenek sunuluyor. Vatandaşlar Sinovac üretimi ve Pfizer/BioNTech üretimi iki aşıdan birini tercih edebiliyor.
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/bakan-kocaya-bu-gidis-nereye-diye-sordum-41783638 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2021 mi yoksa 2022 mi yoksa 2023 mü yoksa 2071 mi?
Sorumsuz vatandaşlar aşıdan kaçmaya devam ettikçe, 60 yaş altına sıra biraz zor gelir. Böyle bir hakkınız varken, gidip olmanız lazım. Bu sadece kendiniz için değil, toplum için de önemli.
Yurt dışı tatil paketleri var. Ülkeye gelene aşı yapılıyor. Halk daha çok bekler çok
Belgeler ile konuşurum ben
Eeee, halkına maske dağıtmaktan bile aciz kalanlardan ne beklersin ki...
Asi üreticileri de kandırmış herhalde, yazık gelen kandırıyor, geçen kandırıyor. Ne denir bu kadar çok kandirilana?
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
14521 kez okundu.
38 kişi, toplam 38 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
aşı, koronavirüs ve