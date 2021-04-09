Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ülkemizdeki aşı takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere sıranın ne zaman geleceğini duyurdu. Ayrıca aşı üreticilerinin sözleşmelere uymadığını ifade etti.

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Bakan Koca, aşı takvimindeki hedefle ilgili olarak, “Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuz'a kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz. Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum.” dedi.

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Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ile ilgili olarak, “Ramazan’ı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazan’da hareketliliği azaltmamız lazım.” ifadelerinde bulundu. Sözlerinin devamında Türkiye’de üçüncü pik yaşandığını ve 3-4 hafta daha devam ederse sağlık sisteminde tıkanma olabileceğini belirtti.

18 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de toplam 18 milyon 417 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı. Bunlardan yaklaşık 10 milyon 843 bini 1. doz, 7 milyon 574 bini 2. doz olarak uygulandı. Aşı sırası gelen kişilere iki seçenek sunuluyor. Vatandaşlar Sinovac üretimi ve Pfizer/BioNTech üretimi iki aşıdan birini tercih edebiliyor.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/bakan-kocaya-bu-gidis-nereye-diye-sordum-41783638

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