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    Anlık Bildirim

    Fallout dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu; 3. sezon da yolda

    Fallout 2. sezonuyla geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni sezonun yayın tarihini açıklayan Amazon, diziye daha şimdiden 3. sezon onayı verdiğini de resmi olarak duyurdu.

    Fallout 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Fallout dizisi, bu olumlu yorumları yüksek izlenme rakamlarıyla da taçlandırarak bugüne kadarki en başarılı oyun uyarlamalarından birine dönüştü. Bu yüzden ilk sezon biter bitmez 2. sezon için hazırlıklara başlandı. Nitekim bu hafta 2. sezon çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu.

    Fallout 2. Sezon, Aralık Ayında İzleyici ile Buluşacak

    Fallout hikâyesi gereği kapsamlı bir post-prodüksiyon sürecine ihityaç duyduğu için, çekimler şimdiden tamamlanmış olsa da yeni sezonun 2026'ya kalabileceği konuşuluyordu. Ancak Amazon izleyicileri o kadar bekletmeyecek. Çünkü bugün yapılan açıklamayla, Fallout'un merakla beklenen 2. sezonunun Aralık 2025'te ekrana geleceği duyuruldu.

    Üstelik Fallout dizisine dair duyurular bununla da sınırlı kalmadı. Amazon, daha 2. sezon ekrana gelmeden 3. sezona resmi onayı verdi. 2. sezon başlamadan aylar önce gelen bu onay, Amazon'un diziye ne kadar güvendiğini gözler önüne serdi.

    Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

    Fallout 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hikâyeyi ilk sezonun bıraktığı yerden devam ettirecek olan 2. sezonda Lucy'nin yolu New Vegas'a uzanacak. Oyunlarda önemli bir yere sahip New Vegas'ı uzaktan da olsa gördüğümüz ilk görsel de bugün Amazon tarafından paylaşıldı.
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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