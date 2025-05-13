Fallout dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu; 3. sezon da yolda

Fallout 2. Sezon, Aralık Ayında İzleyici ile Buluşacak
Fallout hikâyesi gereği kapsamlı bir post-prodüksiyon sürecine ihityaç duyduğu için, çekimler şimdiden tamamlanmış olsa da yeni sezonun 2026'ya kalabileceği konuşuluyordu. Ancak Amazon izleyicileri o kadar bekletmeyecek. Çünkü bugün yapılan açıklamayla, Fallout'un merakla beklenen 2. sezonunun Aralık 2025'te ekrana geleceği duyuruldu.
Üstelik Fallout dizisine dair duyurular bununla da sınırlı kalmadı. Amazon, daha 2. sezon ekrana gelmeden 3. sezona resmi onayı verdi. 2. sezon başlamadan aylar önce gelen bu onay, Amazon'un diziye ne kadar güvendiğini gözler önüne serdi.
Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli