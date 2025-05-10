Henry Cavill'in rol alacağı yeni Highlander filmi sonunda gerçeğe dönüşüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 80'lerin en popüler filmlerinden biri olan ve daha sonra devam filmleri de çekilen Highlander (İskoçyalı), yıllar sonra yeni bir versiyonla sinemalara geri dönecek. Uzun süredir gündemde olan bu yeni Highlander filmi için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Bu hafta gelen açıklamalar, filmin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanacağını gösteriyor.

Chad Stahelski: Yeni Highlander'ın Çekimlerine Eylül Ayında Başlayacağız

Henry Cavill'in (Superman, The Witcher)'ın başrolünü üstleneceği Highlander'ı, John Wick serisinin yönetmeni olan Chad Stahelski yönetecek. Bu hafta Collider'a bir röportaj veren Stahelksi, bir aksilik olmazsa filmin çekimlerine eylül ayında başlayacaklarını açıkladı. Stahelski film için net bir çıkış tarihi vermedi ama yeni Highlander filmini 2027 ya da 2028'de izleyeceğimizi söyledi.

Sinemada Bu Hafta: 9 Mayıs 2025 1 gün önce eklendi

Highlander, ölümsüz bir savaşçı olan Connor MacLeod’un yüzyıllar süren yaşamını ve diğer ölümsüzlerle verdiği ölüm kalım savaşını konu alıyor. 1500’lerde İskoçya’da başlayan hikâye, günümüz New York’una kadar uzanıyor. Stahelski yeni versiyonda hikâyenin günümüzün de biraz ötesine geçeceğini söylüyor. Ayrıca hikâyenin bu kez Hong Kong'a da uzanacağını belirtiyor.

John Wick serisinin özellikle aksiyon sahneleriyle epey etkileyici bir iş ortaya koyan Chad Stahelski'nin varlığı, bu yeni Highlander filmini daha ilgi çekici kılıyor. Tabii günün sonunda ortaya nasıl bir iş çıktığını bekleyip göreceğiz.

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