    Fallout 2. sezondan beklenen fragman geldi

    Fallout dizisinin heyecanla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek olan 2. sezon, 17 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.    

    Fallout 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Fallout dizisinin heyecanla beklenen 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, dün yeni sezondan ilk görselleri paylaştıktan sonra, bugün de 2. sezondan ilk fragmanı yayınladı. Yayınlanan bu ilk fragman, 2. sezonda da izleyicileri aksiyon dolu bir maceranın beklediğini gösteriyor.

    Fallout 2. Sezon, 17 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Yayınlanan bu ilk fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de netleşmiş oldu. Heyecanla beklenen 2. sezon 17 Aralık'ta başlayacak. Sekiz bölümden oluşan 2. sezonun bölümleri haftalık olarak yayınlanacak.

    Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

    Hikâyeyi ilk sezonun bıraktığı yerden devam ettirecek olan 2. sezonda Lucy, Mojave'nin çorak topraklarını geçerek New Vegas'a ulaşmaya çalışacak. Yayınlanan bu fragman, oyunlarda önemli bir yere sahip New Vegas'ı dizide de göreceğimizi gösteriyor. Zaten ilk sezonun sonunda da bunun sinyalleri verilmişti.

    Ella Purnell'in yanı sıra Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias ve Frances Turner da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    Fallout 2. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

