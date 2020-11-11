Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor

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Dünyanın en popüler markalarından biri olan Harry Potter ile aynı evrende geçen Fantastic Beasts serisi, 2016 yılında başladı ve 2018 yılında da ikinci film ile seri devam etti. Üçüncü filmi de şu sıralar yapım aşamasındaydı ancak filmin başrollerinden Johnny Depp seriden ayrıldığını açıkladı.

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Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı

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Warner Bros., Johnny Depp'in Amber Heard davasını kaybetmesi üzerine kendisinden ayrılmasını istemişti ve Johnny Depp de kabul edip ayrılmıştı. Ayrılınca da filmin en kritik rollerinden biri olan Gellert Grindelwald rolü boşta kaldı. Warner Bros. da geçtiğimiz günlerde tekrar bir oyuncu seçimi yapacağını açıklamıştı.

Deadline'ın yaptığı habere göre ise Warner Bros. bu önemli rol için çok başarılı bir oyuncu ile görüşüyor. Hannibal, Doctor Strange, The Hunt ve Death Stranding gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Mads Mikkelsen ile görüşülüyor. Bu tarz haberler genelde yüksek oranda oyuncu ve stüdyonun anlaşması üzerine çıkan haberlerdir. Haberi sızdırıp insanların tepkisi ölçülür. Eğer bir sorun çıkmazsa Mads Mikkelsen'in bu rol için büyük ihtimalle seçildiğini söyleyebiliriz.

Fantastic Beasts 3'ün vizyon tarihi 15 Temmuz 2022. Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik.

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