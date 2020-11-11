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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor

    Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde Waner Bros.'un isteği üzerine Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp'in yerine Mads Mikkelsen ile görüşüldüğü açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor
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    Dünyanın en popüler markalarından biri olan Harry Potter ile aynı evrende geçen Fantastic Beasts serisi, 2016 yılında başladı ve 2018 yılında da ikinci film ile seri devam etti. Üçüncü filmi de şu sıralar yapım aşamasındaydı ancak filmin başrollerinden Johnny Depp seriden ayrıldığını açıkladı.

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    Warner Bros., Johnny Depp'in Amber Heard davasını kaybetmesi üzerine kendisinden ayrılmasını istemişti ve Johnny Depp de kabul edip ayrılmıştı. Ayrılınca da filmin en kritik rollerinden biri olan Gellert Grindelwald rolü boşta kaldı. Warner Bros. da geçtiğimiz günlerde tekrar bir oyuncu seçimi yapacağını açıklamıştı.

    Deadline'ın yaptığı habere göre ise Warner Bros. bu önemli rol için çok başarılı bir oyuncu ile görüşüyor. Hannibal, Doctor Strange, The Hunt ve Death Stranding gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Mads Mikkelsen ile görüşülüyor. Bu tarz haberler genelde yüksek oranda oyuncu ve stüdyonun anlaşması üzerine çıkan haberlerdir. Haberi sızdırıp insanların tepkisi ölçülür. Eğer bir sorun çıkmazsa Mads Mikkelsen'in bu rol için büyük ihtimalle seçildiğini söyleyebiliriz.

    Fantastic Beasts 3'ün vizyon tarihi 15 Temmuz 2022. Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik. 



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    49 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    çok daha iyi olur deep ayrılınca çok üzülmüştüm :)
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    hollowman_ (N. b.) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok daha iyi olur. Depp'in ayrılması sonrası üzülmüştüm. Mikkelsen olursa ayrıldığına sevinebilirim sanırım :)
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    absamet (sems sems) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    2. Filmin tek güzel sahnesi filmin sonunda asa ile dağın patlatılması idi. 😁😁
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