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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller Prison Break dizisinden ayrıldığını açıkladı

    İlk sezonları ile dünyanın en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Prison Break dizisinde Michael Scofield karakterini canlandıran Wentworth Miller, diziden ayrıldığını açıkladı.
    1 gün
    4,5b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller Prison Break dizisinden ayrıldığını açıkladı
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    İlk kez 2005 yılında başlayan ve 2009 yılında sonlanan Prison Break dizisi, özellikle Lost ile birlikte birçok insanın en sevdiği dizi konumunda duruyor. Prison Break'i güzel yapan şeylerden biri de elbette Michael Scofield karakterini calandıran Wentworth Miller. Fakat ne yazık ki kendisi geçtiğimiz saatlerde olumsuz bir gelişme açıkladı.

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    2009 yılında final yapan dizi 8 yılın ardından 2017 yılında yeni bir sezon ile ekranlara dönmüştü. Hayranlar tarafından ortalama olarak görülen bu beşinci sezonda neredeyse tüm ekip bulunuyordu. Dizinin belki de en çok sevilen karakteri Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller ise geçtiğimiz saatlerde diziden ayrıldığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden duyuru yapan Miller, heteroseksüel bireyleri oynamaktan sıkıldığını ve artık eşcinsel bireyleri oynamak istediğini söyledi. 

    Wentworth Miller'ın ayrılması dışında dizinin altıncı sezonunun gelip gelmeceyği de bilinmiyor. 2018 yılında dizinin yapım aşamasında olduğu söylenmişti ancak o zamandan bu yana bir güncelleme yapılmadı. Eğer Wentworth Miller diziden ayrıldığını açıklıyorsa, Prison Break'in yeni sezonu için yapımcıların hala planı olduğunu söyleyebiliriz. Aksi takdirde Wentworth Miller'ın bitmiş bir diziden ayrılması bir şey ifade etmiyor.



    https://screenrant.com/prison-break-season-6-wentworth-miller-quit-why/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    50 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hakikidaredevil 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O sırada Netflix:
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) bloodmoney30
    Adam eşcinsel, belki biraz kendi gibi olmak istiyordur? Hetero birine de beş sezon gay oynatsalar daha çok sıkılırdı herhalde.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Scofield yoksa yeni sezonu çıkarmanıza gerek yok ne anlamı kaldı
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten 1-2 sezonu iyi sonrası saçma
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    fotifoti (foti ) 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ayıp ediyor ama
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    interwap (Volkan ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Instagram hesabı üzerinden duyuru yapan Miller, heteroseksüel bireyleri oynamaktan sıkıldığını ve artık eşcinsel bireyleri oynamak istediğini söyledi.


    Neden acaba
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayatımda duyduğum en saçma argüman..Bu seviyede böyle bir bahane olabilir mi yaa yukarıdaki arkadaşın dediği gibi sen aktörsün...PB benim en sevdiğim 2 diziden birisi Wentworth da aynı şekilde ama sağlam sıvamış

    Böyle mi istiyor, ibreti alem için 6. sezonu başlatacaksın vereceksin T-Bag'in altına sabah akşam dibini dövdüreceksin bunun alsın hevesini
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Legends of Tomorrow'da oynadı zaten gey karakteri. Demek içindekini dışarı vurmak istemiş artık.
    Allah sana boy, pos, yakışıklılık, şöhret herşey versin sen git ib... Neyse...Bana ne ya?

    Bu ne arkadaş yakında LGBT olmamak ayıp sayılacak bu gidişle.

    Bide bu dizi oynuyomu ki hala ya? 2017de 5. sezon yaptılar yalandan müslüman teröristler soktular diziye ne alaka varsa artık.
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    hakikidaredevil 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O sırada Netflix:
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    barabarabarbara 1 gün ( Mesaj Silindi )
    5. Sezonu çekmek zaten başlı başına hataydı üstüne başrol yokken hiç bulaşmasınlar derim 6. sezonu çekmeye. Polat Alemdar'sız Kurtlar Vadisi gibi bir şey olur.
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