Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller Prison Break dizisinden ayrıldığını açıkladı

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İlk kez 2005 yılında başlayan ve 2009 yılında sonlanan Prison Break dizisi, özellikle Lost ile birlikte birçok insanın en sevdiği dizi konumunda duruyor. Prison Break'i güzel yapan şeylerden biri de elbette Michael Scofield karakterini calandıran Wentworth Miller. Fakat ne yazık ki kendisi geçtiğimiz saatlerde olumsuz bir gelişme açıkladı.

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2009 yılında final yapan dizi 8 yılın ardından 2017 yılında yeni bir sezon ile ekranlara dönmüştü. Hayranlar tarafından ortalama olarak görülen bu beşinci sezonda neredeyse tüm ekip bulunuyordu. Dizinin belki de en çok sevilen karakteri Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller ise geçtiğimiz saatlerde diziden ayrıldığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden duyuru yapan Miller, heteroseksüel bireyleri oynamaktan sıkıldığını ve artık eşcinsel bireyleri oynamak istediğini söyledi.

Wentworth Miller'ın ayrılması dışında dizinin altıncı sezonunun gelip gelmeceyği de bilinmiyor. 2018 yılında dizinin yapım aşamasında olduğu söylenmişti ancak o zamandan bu yana bir güncelleme yapılmadı. Eğer Wentworth Miller diziden ayrıldığını açıklıyorsa, Prison Break'in yeni sezonu için yapımcıların hala planı olduğunu söyleyebiliriz. Aksi takdirde Wentworth Miller'ın bitmiş bir diziden ayrılması bir şey ifade etmiyor.

https://screenrant.com/prison-break-season-6-wentworth-miller-quit-why/

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