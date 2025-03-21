Severance'ın 3. sezonu için beklenen açıklama geldi

Apple TV+, Severance 3. Sezon İçin Resmi Onayı Verdi
Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgü toplayan Severance'ın izlenme rakamlarıyla da Apple'ın yüzünü güldürmesi, 3. sezon onayının mutlaka geleceğini düşündürdü. Nitekim öyle de oldu. Apple, bugün bir açıklama yaparak diziye 3. sezon için yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.
Dizinin yönetmeni olan Ben Stiller, bu yılın başında bir açıklama yaparak 3. sezonun hazırlıklarına başladıklarını paylaşmıştı. Stiller dün verdiği bir demeçte bunu bir kez daha doğruladı ve bu kez yeni sezon izleyicileri o kadar uzun süre bekletmeyeceklerini söyledi. Dizinin ikinci sezonu için izleyicilerin 2.5 yıldan fazla beklemesi gerekmişti. Neyse ki bu sefer sezon arası çok daha kısa olacak gibi görünüyor.
Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!