Severance'ın 3. sezonu için beklenen açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bugüne kadar imza attığı en başarılı işlerden olan Severance, kısa süre önce 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Bu hafta tamamlanan 2. sezon, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Öyle ki Foundation, Silo, Ted Lasso gibi yapımları bile geride bırakarak Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu.

Apple TV+, Severance 3. Sezon İçin Resmi Onayı Verdi

Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgü toplayan Severance'ın izlenme rakamlarıyla da Apple'ın yüzünü güldürmesi, 3. sezon onayının mutlaka geleceğini düşündürdü. Nitekim öyle de oldu. Apple, bugün bir açıklama yaparak diziye 3. sezon için yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.

Dizinin yönetmeni olan Ben Stiller, bu yılın başında bir açıklama yaparak 3. sezonun hazırlıklarına başladıklarını paylaşmıştı. Stiller dün verdiği bir demeçte bunu bir kez daha doğruladı ve bu kez yeni sezon izleyicileri o kadar uzun süre bekletmeyeceklerini söyledi. Dizinin ikinci sezonu için izleyicilerin 2.5 yıldan fazla beklemesi gerekmişti. Neyse ki bu sefer sezon arası çok daha kısa olacak gibi görünüyor.

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Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

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