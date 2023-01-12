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    Bilim insanlarından gençlik iksiri: Farelerin yaşam süresi ikiye katlandı

    Küçük bir biyoteknoloji şirketi, yaşlı farelerin yaşam sürelerini uzatmak için yeniden programlama adı verilen bir teknolojiyi kullandıklarını ve farelerin ömürlerinin iki kat uzatıldığını duyurdu.
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    Farelerin genleri değiştirilerek yaşam süreleri ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    San Diego merkezli biyoteknoloji girişimi Rejuvenate Bio, bilim camiasının muhtemelen hararetli incelemelerin geçecek bir iddiada bulundu. Şirkete göre yaptıkları araştırma kapsamında yaşlı farelerin yaşamları önemli ölçüde uzatıldı.

    Gençlik iksiri olarak ifade ediliyor

    Rejuvenate Bio tarafından BioRxiv’de yayınlanan ve henüz hakem incelemesi yapılmamış makaleye göre, bilim insanları yaşlı farelerin vücutlarındaki genleri yeniden programlayan bir enjeksiyonun kalan yaşam sürelerini etkili bir şekilde ikiye katladığını bulundu. Testlerde şirket, tedavi edilen farelerin ortalama olarak 18 hafta daha yaşadığını, tedavi görmeyen farelerin ise sadece dokuz hafta yaşadığını belirtiliyor. Genel olarak, tedavi edilen fareler yaklaşık %7 daha uzun yaşamış durumda.

    Nobel ödülü kazanan bir teknik

    Farelerin genleri değiştirilerek yaşam süreleri ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    Potansiyel olarak bir gençlik iksiri olarak görünen teknik, hücreleri daha genç bir duruma sıfırlamayı içeren yeniden programlama tekniğine dayanıyor. Daha öneki laboratuvar testlerinde tek hücre bazlı testlerde bu tekniğin işe yaradığı gösterilmişti. Bu teknik, Japon biyolog Shinya Yamanaka tarafından bulunmuştu ve kendisine 2012 yılında Nobel Ödülü kazandırmıştı. Ek olarak, bilim camiasının birçok üyesi, gen değiştirme tekniğinin tedaviyi aldıktan sonra farelerin kanser geliştirmesine neden olduğu bulunduğundan, daha önce bu deneyle ilgili endişelerini dile getirmişti.

    Ancak Rejuvenate Bio, tekniğinin farklı olduğunu ve deneklerinde kansere neden olmadığını iddia ederken, şirket ayrıca gen terapisini kullandığını ve tekniğin insanlar için değiştirilebileceğini belirtiyor. Şirkete göre, bu güçlü yeniden programlama genine maruz kalan fareler, 77 yaşındaki bir insanla aynı yaştaydı.

    Bilim insanları uyarıyor

    Şirketle bağlantısı olmayan bilim insanları, çalışmayı heyecan verici bir dönüm noktası olarak nitelendirdi, ancak gen terapisi kullanarak tüm vücudu gençleştirmenin büyük riskler içerdiği ve yeterince anlaşılmayan bir kavram olmaya devam ettiği konusunda uyardı.

    Buna rağmen, yeniden programlamanın bir gençlik iksiri olma ihtimali, araştırma ve yatırım patlamasına yol açtı. Altos Labs adlı bir şirket, 3 milyar doların üzerinde para topladığını açıklamış durumda.

    Kaynakça https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.01.04.522507v1.full https://www.technologyreview.com/2023/01/09/1066488/biotech-says-mice-live-longer-after-genetic-reprogramming/
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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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