Bilim insanlarından gençlik iksiri: Farelerin yaşam süresi ikiye katlandı

- Gençlik iksiri olarak ifade ediliyor
- Nobel ödülü kazanan bir teknik
- Bilim insanları uyarıyor
- Yorumlar
Gençlik iksiri olarak ifade ediliyor
Rejuvenate Bio tarafından BioRxiv’de yayınlanan ve henüz hakem incelemesi yapılmamış makaleye göre, bilim insanları yaşlı farelerin vücutlarındaki genleri yeniden programlayan bir enjeksiyonun kalan yaşam sürelerini etkili bir şekilde ikiye katladığını bulundu. Testlerde şirket, tedavi edilen farelerin ortalama olarak 18 hafta daha yaşadığını, tedavi görmeyen farelerin ise sadece dokuz hafta yaşadığını belirtiliyor. Genel olarak, tedavi edilen fareler yaklaşık %7 daha uzun yaşamış durumda.
Nobel ödülü kazanan bir teknik
Ancak Rejuvenate Bio, tekniğinin farklı olduğunu ve deneklerinde kansere neden olmadığını iddia ederken, şirket ayrıca gen terapisini kullandığını ve tekniğin insanlar için değiştirilebileceğini belirtiyor. Şirkete göre, bu güçlü yeniden programlama genine maruz kalan fareler, 77 yaşındaki bir insanla aynı yaştaydı.
Bilim insanları uyarıyor
Şirketle bağlantısı olmayan bilim insanları, çalışmayı heyecan verici bir dönüm noktası olarak nitelendirdi, ancak gen terapisi kullanarak tüm vücudu gençleştirmenin büyük riskler içerdiği ve yeterince anlaşılmayan bir kavram olmaya devam ettiği konusunda uyardı.
Buna rağmen, yeniden programlamanın bir gençlik iksiri olma ihtimali, araştırma ve yatırım patlamasına yol açtı. Altos Labs adlı bir şirket, 3 milyar doların üzerinde para topladığını açıklamış durumda.Kaynakça https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.01.04.522507v1.full https://www.technologyreview.com/2023/01/09/1066488/biotech-says-mice-live-longer-after-genetic-reprogramming/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..