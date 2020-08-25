Farklı renklerle Logitech G Color Collection duyuruldu

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Oyuncu ekipmanları her seviyeden oyun oynamak isteyenler için vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Eğer bir yayıncı iseniz bu kez ekipmanların renkleri de önemli bir unsur haline geliyor. Logitech bunun farkında.

Logitech G Color Collection neler sunuyor?

Logitech G Color Collection yayın esnasında kıyafetleri veya odasıyla renk uyumu sağlayacak ekipman arayışında olanlara hitap ediyor. Koleksiyon mevcut ekipmanların yeni renklere kavuşmuş versiyonlarını barındırıyor. Yeni olarak kablosuz kulaklık modeli var.

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Logitech G733 kablosuz oyuncu kulaklığı 2.4GHz Lightspeed teknolojisi ile en düşük seviyede bağlantı gecikmesi sağlıyor. DTS Headphone:X teknolojisi stereo sesten surround efektleri sunarken yüzde 50 ses seviyesinde 29 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Ses filtreleri ile takipçilerinizi etkileşimde tutabildiğiniz kulaklık ayrıca özelleştirilebilir RGB aydınlatma efektlerine de sahip. PS4 ile de uyumlu olan Logitech G733 kablosuz oyuncu kulaklığı 130$ fiyat etiketine sahip. Değiştirilebilir kafa bantları ve mikrofon kaplamaları 10$’dan satılıyor.

Logitech G915 TKL G oyuncu klavyesi mekanik tuşlar ve Lightspeed bağlantı teknolojisi ile 230$ fiyat etiketine sahip. Logitech G305 kablosuz oyuncu faresi 60$, kablolu oyuncu faresi ise 40$ fiyat etiketine sahip. Yine farklı renk seçenekleri mevcut.

https://www.engadget.com/logitech-g-color-collection-g733-070131037.html

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