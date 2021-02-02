Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor?

    Pek çok ülkede elektrikli araçlara (EV) yönelik önemli teşvikler uygulanıyor. Öyle ki Avrupa'daki EV satışları bu teşvikler sayesinde 2020'de Çin'i geride bıraktı. Ülkemizde ise durum pek parlak değil
    02 Şubat 2021, 16:30 (2 hf.)
    1,8b
    1
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları bugün itibariyle artırıldı ve en yüksek oran yüzde 15'ten yüzde 60'a çıktı. Haliyle zaten yüksek olan elektrikli araç fiyatları daha da arttı. Peki diğer ülkelerde elektrikli araçlara yönelik nasıl teşvikler uygulanıyor?

    Özellikle Çin ve Avrupa ülkeleri arasında büyük bir elektrikli araç rekabeti söz konusu. Çin tek başına dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri. Söz konusu ülkede 2020 yılında sona eren elektrikli araç teşvikleri 2022 yılına kadar uzatıldı. Çin'deki teşvikler bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında düşürülmüş olsa da hala 20 bin Yuan'a (3.097 dolar) kadar teşvik söz konusu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı"

    Son yıllarda elektrikli araç satışlarının gittikçe arttığı Avrupa ülkelerinde de ciddi teşvikler var. Örneğin Noveç'te elektrikli araçlar yüzde 25 oranındaki KDV'den muaf tutuluyor. Bu sayede elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu muadillerine yakın bir fiyata satın alınabiliyor. Almanya'da da sıfır emisyonlu araçlara yönelik 9 bin euro'ya varan teşvik söz konusu. Fransa'da sunulan teşvik ise 2021 yılında 7 bin euro'dan 6 bin euro'ya düşürüldü.

    Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor?

    İngiltere'de de hükümet tarafından belirlenen elektrikli araçlara 3 bin pound'a kadar indirim uygulanıyor. Bu indirim elektrikli motosikletlerde azami 1500 pound, elektrikli van modellerinde ise azami 8500 pound şeklinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca elektrikli araçlar Vehicle Excise Duty (VED) isimli yıllık vergiden muaf tutuluyor. ABD'de ise elektrikli araçlar için 7500 dolar'a varan vergi indirimi söz konusu.

    Avrupa'daki elektrikli araç (yüzde 100 elektrikli ve PHEV) satışları geçtiğimiz yıl Çin'i geride bırakmayı başardı. Avrupa'daki satışlar 2020'de yüzde 137 oranında artarak 1.4 milyona yaklaştı. Çin'de ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 oranında büyüme ile 1.34 milyon elektrikli araç satıldı.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zeytinkoy (Barış Özyurt) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AHaber mode on:

    En büyük teşvik Türkiye'de.

    İçten yanmalılarda %220 olarak uygulanan ÖTV, elektriklilerde %60 olarak uygulanıyor. Yani elektrikli arabalarda %140'lık bir vergi teşviği var. Avrupa'da hiçbir ülke bu oranda bir teşvik yok.

    AHaber mode off.
    AHaber mode on: En büyük teşvik Türkiye'de. İçten yanmalılarda %220 olarak uygulanan ÖTV, elektriklilerde %60 olarak uygulanıyor. Yani elektrikli...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +64
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0 007css 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cellâdına âşık olmuşsa bir millet,

    İster ezan dinlet, ister çan dinlet

    İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet

    Müstahaktır ona her türlü zillet! ...
    Cellâdına âşık olmuşsa bir millet, İster ezan dinlet, ister çan dinlet İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet Müstahaktır ona her t...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    türkiyede vatandaştan teşvik alıyolar ibanla
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    A AtiMX4 (Ati ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O kadar SİHA ve İHA satılıyormuş ee bu zamlar niye? Veya o kadar satılanların parası kimin cebinde? Millete gelince yok değil mi.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A AtiMX4 (Ati ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de de ÖTV zammı teşviki yapılıyor ki ülke gerilesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Togg un fabrikası yok daha, hangi togg tan bahsediyorsun?
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hemican 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    aaaa cok ayip. araba uretmek icin fabrika mi lazim. basarsin parasini uretirler. nasil ki basip parasini tasarim yaptiriyorsun, nasil ki parasini basip prototip satin aliyorsun.

    ayrica temeli atildi lutfen vatan hainligi yapmayalim:)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    türkiyede vatandaştan teşvik alıyolar ibanla
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2023'te Lozan bitince bunların hebsini TOGG'atlayacaz!
    İnanmayan ve aksini iddia eden deröristtir!

    durmak yok, yolmaya devamke.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bluelektro (Melih Baygör) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde tek teşvik var. Zam zam zam...
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0 007css 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cellâdına âşık olmuşsa bir millet,

    İster ezan dinlet, ister çan dinlet

    İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet

    Müstahaktır ona her türlü zillet! ...
    1 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M maximus8282 (maximus ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 007css
    Benim de aklıma güzel Neyzen Tevfik şiirleri geliyor ama yazamıyorum. 😂
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3-5 sene sonra herkesin arabası elektrikliyle değiştirilecek karamsar olmayın. Devlet herkesin fosil yakıtlı arabasını çöpe atıp herkese sıfır km elektrikli hediye edecek. Tuşlu telefon kaldı mı, aynı mantık.


    Bilgisayar oyunundan çıkan, sokağa çıkma yasağı olan veya aylardır evden çıkamayan yaşı büyük olsa bile beyni asosyal ergenler gelip bu bölüme yazıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sihalarımız var ihalarımız var.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T th9 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizdeki teşvik,elektrikli arabalara daha az zam yaptık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1848 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli araçlar, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha teşvik elektrikli araç fiyatları Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Starship SN9 prototipi patladı: İşte kalkış ve patlama anlarından müthiş görüntüler 2 hf. Karsan'dan 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüs 2 hf. Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. Amerika'daki GameStop olaylarını konu alan iki farklı film ve bir adet de dizi yapılıyor 2 hf. 14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi 2 hf. EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir 2 hf. Google Arama'nın yeni özelliği, güvenilmez sonuçları ayıklamayı kolaylaştırıyor 2 hf. Mass Effect: Legendary Edition çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı resmen açıklandı 2 hf. MediaTek'in ilk mmWave destekli modemi olan M80 5G, 7.67 Gbps indirme hızı sunuyor 2 hf. Intel Core i9-11900K geliyor |Teknik özellikleri ve diğer detaylar 2 hf. PS4 ve PS5 sahipleri 2020 yılındaki oyun istatistiklerini buradan öğrenebilir 2 hf. Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor? 2 hf. Xbox Game Pass'e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu 2 hf. Koronavirüs partiküllerini yok eden maske geliştirildi 2 hf. 5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı 2 hf. Temsa'nın otobüsleri Prag'ı da elektriklendirecek 2 hf. Ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4, Türkiye'ye geliyor 2 hf. Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı 2 hf. Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu 2 hf. SpaceX'in ilk uzay turisti belli oldu: Milyarder Jared Isaacman tek başına kapsül kiraladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor? Sonraki Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu 2 hf. House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek 2 hf. Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor 2 hf. VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak 2 hf. PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü! 2 hf. Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak 2 hf. PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! 2 hf. Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama 2 hf. PS Plus Şubat 2021 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Sağlık Bakanlığı hastanelere "mutasyon tespit kiti" yolladı 2 hf. Elon Musk’ın Neuralink projesi bu yıl insan deneylerine başlayabilir 2 hf. Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor 2 hf. 2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar 2 hf. Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı 2 hf. Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı 2 hf. Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor 2 hf. GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı 2 hf. Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime 2 hf. Osteoartrit tedavisinde kullanılabilecek enjeksiyon geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız