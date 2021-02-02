Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor?

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Türkiye'de elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları bugün itibariyle artırıldı ve en yüksek oran yüzde 15'ten yüzde 60'a çıktı. Haliyle zaten yüksek olan elektrikli araç fiyatları daha da arttı. Peki diğer ülkelerde elektrikli araçlara yönelik nasıl teşvikler uygulanıyor?

Özellikle Çin ve Avrupa ülkeleri arasında büyük bir elektrikli araç rekabeti söz konusu. Çin tek başına dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri. Söz konusu ülkede 2020 yılında sona eren elektrikli araç teşvikleri 2022 yılına kadar uzatıldı. Çin'deki teşvikler bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında düşürülmüş olsa da hala 20 bin Yuan'a (3.097 dolar) kadar teşvik söz konusu.

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Son yıllarda elektrikli araç satışlarının gittikçe arttığı Avrupa ülkelerinde de ciddi teşvikler var. Örneğin Noveç'te elektrikli araçlar yüzde 25 oranındaki KDV'den muaf tutuluyor. Bu sayede elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu muadillerine yakın bir fiyata satın alınabiliyor. Almanya'da da sıfır emisyonlu araçlara yönelik 9 bin euro'ya varan teşvik söz konusu. Fransa'da sunulan teşvik ise 2021 yılında 7 bin euro'dan 6 bin euro'ya düşürüldü.

İngiltere'de de hükümet tarafından belirlenen elektrikli araçlara 3 bin pound'a kadar indirim uygulanıyor. Bu indirim elektrikli motosikletlerde azami 1500 pound, elektrikli van modellerinde ise azami 8500 pound şeklinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca elektrikli araçlar Vehicle Excise Duty (VED) isimli yıllık vergiden muaf tutuluyor. ABD'de ise elektrikli araçlar için 7500 dolar'a varan vergi indirimi söz konusu.

Avrupa'daki elektrikli araç (yüzde 100 elektrikli ve PHEV) satışları geçtiğimiz yıl Çin'i geride bırakmayı başardı. Avrupa'daki satışlar 2020'de yüzde 137 oranında artarak 1.4 milyona yaklaştı. Çin'de ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 oranında büyüme ile 1.34 milyon elektrikli araç satıldı.

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