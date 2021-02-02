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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında ciddi artış yaşandı. Söz konusu artışın ardından markalar fiyat güncellemeye başladı.
    02 Şubat 2021, 10:30 (2 hf.)
    16,1b
    1
    260
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    332

    Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı
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    2021'de ülkemize gelen tamamen elektrikli model sayısı artıyor derken güne bir zam haberiyle uyandık. Türkiye'de tamamen elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları artırıldı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Pek çok ülkede tüketicinin elektrikli araçlara yönelmesi için önemli teşvikler sunuluyor. Bu teşvikler bu araçların vergiden muaf tutulması veya satış fiyatında ciddi indirimler uygulanması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ülkemizde de elektrikli araçlarda içten yanmalı motorlu araçlara göre daha farklı bir vergilendirme uygulanıyordu. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 15'i geçmiyordu.

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    Yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli araçlar daha da hayal olacak gibi görünüyor. Zira karar kapsamında motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a yükseltildi. Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyen araçlarda yüzde 7'den yüzde 25'e, 120 kW'ı geçenler içinse yüzde 15'ten yüzde 60'a çıkarıldı.

    Ayrıca Bkz. "2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus)"

    Yeni düzenlemenin ardından markalar fiyatlarını güncellemeye başladı. Bu durum en çok motor gücü yüksek modelleri etkileyecek. Örneğin geçtiğimiz yıl ülkemize gelen Mercedes-Benz EQC'nin fiyatı 966 bin liradan 1 milyon 340 bin lira civarına yükselecek. Renault ZOE'nin fiyatında da 15-20 bin lira civarında artış yaşanması mümkün.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında 2020'de 844 elektrikli araç satıldı. 2020'de elektrikli otomobil satışları yüzde 280,2 artış gösterdi. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi. 2019'da 222 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210202-8.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    duman56 (Erman Duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sizin Allah belanızı vere yeter la her gün bir zam açıklıyorlar çıldıracağım artık
    Yanıtla +396
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    Cihat_, (Cihat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Durum artık çığırından çıkmış durumda. Yazacak çok şey var ama boşverin.



    İmkanı olan, yurt dışında akrabası olan falan bir şekilde yolunu bulsun gitsin kurtarsın kendini.



    Sabah uyandım bi ülke gündemine bakayım dedim rezillik, Boğaziçi olayı, zamlar, teröristi ecevetin televizyona çıkardığını savunan teyzeler, işsizlik, anayasanın tekrar değişeceği(büyük ihtimalle İran olma yolunda gidiyoruz)



    Psikolojim alt üst oldu
    Durum artık çığırından çıkmış durumda. Yazacak çok şey var ama boşverin. İmkanı olan, yurt dışında akrabası olan falan bir şekilde yolunu bulsun ...
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    4 Yanıt Yanıtla +238
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    TheCaliph_ 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlari hep yazdik. Tek gelir kaynagi vergi olan bir hukumetin elektrikli araclar yayginlastikca oyle bakacaklarini mi dusundunuz? Yilda 250 tane satilan araclara bile zam geliyor.

    Millet de saniyor ki Togg cikinca tesvik yagdiracaklar ustumuze :)
    Bunlari hep yazdik. Tek gelir kaynagi vergi olan bir hukumetin elektrikli araclar yayginlastikca oyle bakacaklarini mi dusundunuz? Yilda 250 tane satilan aracla...
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    2 Yanıt Yanıtla +162
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (189) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    masmavidoksanlar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar çok fazla ban yedim
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    O orkunkurun (Orkun Kurun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizi bu ağır vergilerden ancak Z kuşağı diyip itin g*tüne sokulan genç bireylerin oyları kurtarabilir gençlerimize sahip çıkalım.
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    M Marksman84 (alper ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) orkunkurun
    1970 ler ile bugünleri karşılaştıran zihniyet çok maalesef onlar ölmedende zor. Yok su yoktu yok kuyruk vardı yok faiz bilmem kaçtı.Abi 2021 yılındayız ama gel anlat. Tuğla kafalar , cahiller maalesef çok fazla.
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    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu arabaların hayalini kurup kaç yıl çalışmak gerekiyor sonra hoop bir zam hadi bakalım bir kaç yıl daha çalış
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    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Legendh (Hakan Ergökşen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa elektrikli araçlara teşvik ediyor kesin bunda birşey vardır. Çevreye yararlı olan birşeyin ucuz olması düşünülemez.
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    M Musty86 (Mustafa günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saf vatandaş mod on



    -bu kdv artışı togg için yapılıyor. Yerli elektrikli otomobilden %75 değil %25 vergi alacağıza getirecekler



    Saf vatandaş mod off
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    A agenim (xxxx uuuuu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vergisini verdiğin elektrikle şarj edip üzerine yeniden vergi vereceksiniz. Hatta bu iki verginin toplamınında vergisi gelirse şaşırmam.
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    aypc (sinan örün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vampir nasıl kanla besleniyorsa onların da yaşaması için gerekli olan tek şey OY.vermiceksiniz beslenmelerini kesceksiniz.bu kadar basit.
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    P Public_Enemy 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakın zamanda Elon Musk ile görüştü, bence istediğini alamadı, karşılığında bunu yaptı.
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    H hakanhan68 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "6 yıl önce Hacettepe'de üretilen ve heyecan verici olan elektrikli otomobil neden devletten destek görmedi, neden seri üretime geçilmedi?"

    adam 150 bine diyor şimdi kaç para olur ?



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