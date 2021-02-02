Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı

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2021'de ülkemize gelen tamamen elektrikli model sayısı artıyor derken güne bir zam haberiyle uyandık. Türkiye'de tamamen elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları artırıldı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Pek çok ülkede tüketicinin elektrikli araçlara yönelmesi için önemli teşvikler sunuluyor. Bu teşvikler bu araçların vergiden muaf tutulması veya satış fiyatında ciddi indirimler uygulanması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ülkemizde de elektrikli araçlarda içten yanmalı motorlu araçlara göre daha farklı bir vergilendirme uygulanıyordu. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 15'i geçmiyordu.

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Yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli araçlar daha da hayal olacak gibi görünüyor. Zira karar kapsamında motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a yükseltildi. Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyen araçlarda yüzde 7'den yüzde 25'e, 120 kW'ı geçenler içinse yüzde 15'ten yüzde 60'a çıkarıldı.

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Yeni düzenlemenin ardından markalar fiyatlarını güncellemeye başladı. Bu durum en çok motor gücü yüksek modelleri etkileyecek. Örneğin geçtiğimiz yıl ülkemize gelen Mercedes-Benz EQC'nin fiyatı 966 bin liradan 1 milyon 340 bin lira civarına yükselecek. Renault ZOE'nin fiyatında da 15-20 bin lira civarında artış yaşanması mümkün.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında 2020'de 844 elektrikli araç satıldı. 2020'de elektrikli otomobil satışları yüzde 280,2 artış gösterdi. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi. 2019'da 222 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210202-8.pdf

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