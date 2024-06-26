Tam Boyutta Gör Farming Simulator 25, 12 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun ön siparişleri şu anda Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation Store'da başladı.

Yeni oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor

Yeni oyun içeriğinde 20’den fazla ekin çeşidi ve 400’ün üzerinde lisanslı tarım makinesi olacak. Oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum Gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470

Depolama: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak 4 gün önce eklendi

Önerilen Gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750

Depolama: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Farming Simulator 25, Türkçe dil desteğiyle çıkacak ve bu dilde altyazı sunan 26 farklı dil seçeneği bulunacak. Giants Software, yıllardır seriyi Türkçe dil desteğiyle sunarak geleneği bozmuyor.

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Farming Simulator 25, sunduğu geniş içerik ve sistem dostu gereksinimleriyle oyunculara keyifli bir çiftçilik deneyimi vaat ediyor. Steam'de henüz satışa sunulmayan oyunun ön sipariş fiyatları an itibarıyla şu şekilde:

Epic Games Store : 699₺

: 699₺ Microsoft Store : 135₺

: 135₺ Xbox : 240₺

: 240₺ PlayStation: 1.499₺

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Farming Simulator 25 tüm platformlarda ön satışa çıktı