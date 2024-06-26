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    Farming Simulator 25 tüm platformlarda ön satışa çıktı

    Giants Software, heyecanla beklenen Farming Simulator 25'i duyurdu. Çiftçilik simülasyonunun yeni üyesi, Türkçe dil desteğiyle birlikte Kasım ayında PC ve konsol oyuncularıyla buluşacak.
    Farming Simulator 25 tüm platformlarda ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Farming Simulator 25, 12 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun ön siparişleri şu anda Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation Store'da başladı.

    Yeni oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor

    Yeni oyun içeriğinde 20’den fazla ekin çeşidi ve 400’ün üzerinde lisanslı tarım makinesi olacak. Oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum Gereksinimler:

    • İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470
    • Depolama: 45 GB
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

    Önerilen Gereksinimler:

    • İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750
    • Depolama: 45 GB
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

    Farming Simulator 25, Türkçe dil desteğiyle çıkacak ve bu dilde altyazı sunan 26 farklı dil seçeneği bulunacak. Giants Software, yıllardır seriyi Türkçe dil desteğiyle sunarak geleneği bozmuyor.

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Farming Simulator 25, sunduğu geniş içerik ve sistem dostu gereksinimleriyle oyunculara keyifli bir çiftçilik deneyimi vaat ediyor. Steam'de henüz satışa sunulmayan oyunun ön sipariş fiyatları an itibarıyla şu şekilde:

    • Epic Games Store: 699₺
    • Microsoft Store: 135₺
    • Xbox: 240₺
    • PlayStation: 1.499₺

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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