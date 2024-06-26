Farming Simulator 25 tüm platformlarda ön satışa çıktı

Yeni oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor
Yeni oyun içeriğinde 20’den fazla ekin çeşidi ve 400’ün üzerinde lisanslı tarım makinesi olacak. Oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum Gereksinimler:
- İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470
- Depolama: 45 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Önerilen Gereksinimler:
- İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750
- Depolama: 45 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Farming Simulator 25, Türkçe dil desteğiyle çıkacak ve bu dilde altyazı sunan 26 farklı dil seçeneği bulunacak. Giants Software, yıllardır seriyi Türkçe dil desteğiyle sunarak geleneği bozmuyor.
Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Farming Simulator 25, sunduğu geniş içerik ve sistem dostu gereksinimleriyle oyunculara keyifli bir çiftçilik deneyimi vaat ediyor. Steam'de henüz satışa sunulmayan oyunun ön sipariş fiyatları an itibarıyla şu şekilde:
- Epic Games Store: 699₺
- Microsoft Store: 135₺
- Xbox: 240₺
- PlayStation: 1.499₺
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.