FastMail.FM, Opera tarafından satın alındı

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Avustralya merkezli e-posta servis sağlayıcısı FastMail.FM, geçtiğimiz günlerde Opera tarafından satın aldı. Opera ve FastMail.FM tarafından da onaylanan bilgiye göre, FastMail.FM e-posta hizmeti, Opera'nın bünyesine katıldı. 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren FastMail.FM'in Opera'ya dahil edilmesi Opera'nın kendi e-posta hizmetini hazırlayacağı anlamına geliyor. Opera'dan yapılan açıklamada FastMail.FM e-posta servisinin bir süre için daha kendi sistemiyle çalışacağı ve ileriki zamanlarda Opera'nın hazırlayacağı e-posta hizmeti yoluyla farklı ve yeni özelliklere kavuşacağı belirtildi.