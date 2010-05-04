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FastMail.FM, Opera tarafından satın alındı

Opera, e-posta hizmeti veren FastMail.FM'yi satın aldı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Tarayıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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FastMail.FM, Opera tarafından satın alındı
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Avustralya merkezli e-posta servis sağlayıcısı FastMail.FM, geçtiğimiz günlerde Opera tarafından satın aldı. Opera ve FastMail.FM tarafından da onaylanan bilgiye göre, FastMail.FM e-posta hizmeti, Opera'nın bünyesine katıldı. 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren FastMail.FM'in Opera'ya dahil edilmesi Opera'nın kendi e-posta hizmetini hazırlayacağı anlamına geliyor. Opera'dan yapılan açıklamada FastMail.FM e-posta servisinin bir süre için daha kendi sistemiyle çalışacağı ve ileriki zamanlarda Opera'nın hazırlayacağı e-posta hizmeti yoluyla farklı ve yeni özelliklere kavuşacağı belirtildi.
FastMail.FM, Opera tarafından satın alındı
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naughtyozi 9 yıl
fastmail hakkında pek bılgım yok ıyımıdır acaba?
wındows 7 uyumlumudur bıde , wındows 7'e uygun bır maıl programı bulamadımda.. :(
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TripsinojeN 9 yıl
Fastmail anladığım kadarıyla Hotmail, Gmail gibi bir çevrimiçi posta hizmeti. Bir yazılım değil yani.
Mail teknolojisinde ancak bir devrim falan yapması lazım Opera'nın bu hizmetini kabul ettirebilmesi için (mailde artık nasıl bir devrim yapılabilirse...).
Yoksa hayatta tutunamaz bu sahada ortada Google, Microsoft, Yahoo duruken...

Ama Opera yenilikçi bir firma. Belli olmaz ne olacağı. Unutmayalım ki sekme kavramını tarayıcılara getiren Opera'dır



@naughtyozi, Windows 7 için mail programı arıyorum demişsin, Opera'nın tarayıcıya bütünleşik mail istemcisi var. Gmail, Hotmail vs. bir veya birden çok posta hesabını Opera'ya tanıtabilir, bunları Opera aracılığıyla kullanabilirsin.
Bunun dışında kullanabileceklerin arasında Windows'un bütünleşik posta istemcisi, Office Outlook(2003/2007), Thunderbird... vs. var. Birçok alternatif mevcut aslında...
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