FCA ve PSA birleşmesiyle oluşacak yeni grubun ismi belli oldu

Adım adım son aşamaya doğru ilerleyen FCA ve PSA birleşmesiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yapılan ortaklık kapsamında otomotiv dünyasının en büyüklerinden biri olacak şirketin ismi belli oldu.

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Sektörün iki dev ismi, birleşmenin ismini “Stellantis” olarak açıkladı. İlk duyduğunuzda kulağa bir bilim kurgu filminin adı gibi gelen bu ismin kökü Latincede “yıldızlarla parlamak” anlamına gelen “stello” kelimesinden geliyor. Yapılan ortak açıklamaya göre, ismin Latin kökenleri kurucu şirketlerin zengin tarihine övgüde bulunurken, astronomi çağrışımı ise endüstriyi değiştiren bu birleşmeyi yönlendiren gerçek iyimserlik, enerji ve yenilenme ruhunu temsil ediyor.

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Birleşme açıklamasından kısa bir süre sonra isim arayışına başladıklarını belirten iki şirket, Stellantis isminin yalnızca şirket düzeyinde kurumsal markayı tanımlamak için kullanılacağını açıkladı. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak bir logonun yaratılması olacak. Grubun kurucu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak.

İki şirket birleşmenin tamamlanacağı tarihle ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor fakat söz konusu ortaklığın 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. FCA ve PSA birleşmesiyle Peugeot, DS, Opel, Vauxhall, Fiat, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo ve Maserati markaları aynı çatı altında toplanmış olacak. Yıllık 8.7 milyon adet araç teslimatı gerçekleştirmesi planlanan birleşme, otomotiv dünyasının en büyük 4. üreticisi olacak.

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