Stellantis, 2023'ün ilk yarısını yeni rekorlarla kapattı

Tam Boyutta Gör Stellantis, yılın ikinci yarısıyla ilgili finansal verilerini açıkladı. Güçlü büyüme trendini yılın ilk yarısında da yeni rekorlarla devam ettiren Stellantis, ağırlıklı olarak daha yüksek teslimat adetlerine bağlı olarak net gelirini 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 98,4 milyar euro seviyesine çıkardı. Düzeltilmiş faaliyet gelirini (AOI), 2022 yılının ilk yarısına oranla yüzde 11 artıran Stellantis, 14,1 milyar euro’luk gelire ve yüzde 14,4 seviyesinde güçlü bir marja ulaştı.

Net karı yüzde 37 arttı

Şirketin artan satış performansı, karını da ciddi oranda etkiledi. Buna göre Stellantis, 2022’nin ilk yarısına kıyasla net karını yüzde 37 artışla 10,9 milyar euro seviyesine yükseltti. Endüstriyel serbest nakit akışını da geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 milyar euro artıran Stellantis, 8,7 milyar euro’ya ulaşmış oldu.

Şirket, 2023’ün ilk yarısında 0,7 milyar euro değerinde hisse geri aldı ve açıklanan 1,5 milyar euro değerinde hisse geri alım programını da 2023’ün sonundan önce tamamlamayı planlıyor. Şirketin ortaya koyduğu bu rekor sonuçlar, Stellantis’in “Net 0 Karbon” dönüşümüne giden sürdürülebilir bir yolu yönetmek için sürekli stratejik yatırımlara olanak tanıyor.

Stellantis’in kapsamlı elektrikli mobilite yatırımı da meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, global BEV (Batarya elektrikli araç) ve LEV (Düşük emisyonlu araç) satışlarını sırasıyla yıllık yüzde 24 artışla 169 bin adede ve yüzde 28 artışla 315 bin adede yükseltmeyi başardı. Bu sonuçlarla Stellantis, EU30 genel BEV satışlarında üçüncü, LEV satışlarında ABD pazarında ikinci sırada yer aldı.

Carlos Tavares: “2023 için iyi bir konuma sahibiz”

Tam Boyutta Gör Şirketin rekor finansal sonuçlarını değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares, şunları söyledi: “Bu yılın ilk yarısındaki olağanüstü performansımız, uzun vadeli sürdürülebilirliğimizi ve Dare Forward 2030 planımızın hedeflerini gerçekleştirme sürecini destekliyor. Şirketi dış zorluklardan korurken tavizsiz dönüşüm yolculuğumuza başlamak için tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve açık fikirliliği gerekiyor. Her bir çalışanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum ve ekiplerin birden fazla boyutta hizmet verdiğini söylemekten gurur duyuyorum. 2023’ün kalanı ve sonrası için iyi bir konuma sahibiz.”

Stellantis N.V., 14 ikonik markası ile elektrikli ve yazılım odaklı araçlara geçiş yaparken, uygun maliyetli bir ürün gamı ile güçlü büyümesini sürdürüyor. Net gelir, AOI ve net karda yeni rekorlar kırarak birden fazla eksende değer yaratmaya devam eden Stellantis, zorlu iş ortamına rağmen Dare Forward 2030 taahhütlerini verimli ve adanmış bir şekilde üç temel kavrama odaklanarak başarıyla yerine getiriyor:

Care (Önemsemek): 2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nda belirtildiği üzere Stellantis, kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile 2038 yılına kadar net 0 karbona ulaşma konusundaki iddialı taahhüdünü yerine getirme yolunda ilerliyor. Spesifik olarak, 2021 yılına kıyasla satılan araç başına 1-2-3 kapsamın tamamında 2022 küresel karbon ayak izi yoğunluğu (Ton CO2-eşdeğeri/araç) yüzde 3,8 azaltıldı. Karbon azaltma stratejisi, üç tarihi tesis ile başlayarak karbon nötr çalışma alanları yaratmayı amaçlayan “grEEn-kampüs” işyeri dönüşüm programını içeriyor: Poissy-Fransa, Rüsselsheim-Almanya ve Mirafiori-İtalya. Şirket ayrıca, 0 emisyonlu hidrojen ulaşımında lider Symbio’nun yüzde 33,3’lük hissesinin planlı olarak satın alınması ve ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü için Galloo ile bir ortak girişim kurma da dahil olmak üzere karbon net 0 taahhütlerini desteklemek üzere stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nda belirtildiği üzere Stellantis, kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile 2038 yılına kadar net 0 karbona ulaşma konusundaki iddialı taahhüdünü yerine getirme yolunda ilerliyor. Spesifik olarak, 2021 yılına kıyasla satılan araç başına 1-2-3 kapsamın tamamında 2022 küresel karbon ayak izi yoğunluğu (Ton CO2-eşdeğeri/araç) yüzde 3,8 azaltıldı. Karbon azaltma stratejisi, üç tarihi tesis ile başlayarak karbon nötr çalışma alanları yaratmayı amaçlayan “grEEn-kampüs” işyeri dönüşüm programını içeriyor: Poissy-Fransa, Rüsselsheim-Almanya ve Mirafiori-İtalya. Şirket ayrıca, 0 emisyonlu hidrojen ulaşımında lider Symbio’nun yüzde 33,3’lük hissesinin planlı olarak satın alınması ve ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü için Galloo ile bir ortak girişim kurma da dahil olmak üzere karbon net 0 taahhütlerini desteklemek üzere stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Tech (Teknoloji): Şirketin ürün gamının elektrikliye geçişi, küresel BEV ve LEV satışlarının sırasıyla yıldan yıla yüzde 24 artışla yaklaşık 169 bin adede ve yıldan yıla yüzde 28 artışla yaklaşık 315 bin adede ulaşmasıyla ses getirmeye devam ediyor. Stellantis şu anda EU30 genel BEV satışlarında üçüncü ve ABD pazarında LEV satışlarında ikinci sırada yer alıyor. Stellantis’in şu anda 25 BEV modeli var. Ayrıca 2024 yılına kadar 23 tane daha BEV model tanıtacak. STLA Medium, elektrikli ürünlerde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. C ve D segmentlerindeki araçlara yönelik ilk küresel BEV platformu olarak sınıfının en iyi menzil, enerji verimliliği, güç ve şarj gücünü sunuyor. Şirket, Fransa’daki ACC gigafactory’nin açılışına ek olarak, kısa süre önce Samsung SDI ile birlikte ABD’de ikinci bir StarPlus Energy gigafactory kurmayı planladığını açıkladı. Stellantis Ventures, Mart 2022’deki kuruluşundan bu yana, Lyten Inc.’in nikel, kobalt veya manganez kullanmayan yenilikçi lityum-kükürt EV batarya teknolojisi dahil olmak üzere 11 önemli yatırım yaptı.

Tam Boyutta Gör Şirket şu anda tedarik güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşmek için gereken bileşenlere yönelik inovasyonu teşvik etmek üzere çok yönlü bir strateji yürütüyor. Haziran 2023’te açıklanan ve Foxconn ile yeni ortak girişim olan SiliconAuto, 2026’dan itibaren ileri teknoloji otomotiv yarı-iletken ailesi tasarlayacak ve satışını yapacak.

Stellantis kısa bir süre önce Archer Aviation’daki stratejik hissesini artırdı ve şu an Georgia-ABD’de bulunan dünyanın ilk yüksek hacimli eVTOL uçak üretim tesisinin inşaatı hızla devam ediyor.

Value (Değer): Stellantis, Avrupa’da finansman ve leasing hizmetleri için yeni ve kolaylaştırılmış bir yapı açıkladı. Bu, yeni Stellantis Finansal Hizmetler ve Leasys organizasyonları ile çok markalı faaliyetleri basitleştirecek ve geliştirecek. Şirket ayrıca, 30 Haziran 2023 itibarıyla yaklaşık 4 milyar Euro (4 milyar ABD Doları) alacak ve 2024 sonu itibarıyla 9 milyar euro (10 milyar ABD Doları) hedefiyle ABD’deki faaliyetini artırdı.

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Stellantis, AB30’da yüzde 30,9 ve Güney Amerika’da yüzde 26,8 pazar payıyla ticari araç lideri. Aynı zamanda AB30 BEV satışlarında 1 numara. Stellantis’in Kuzey Amerika’daki ilk BEV van modeli olan yeni Ram ProMaster BEV, Avrupa pazarı için endüstride öncü hidrojen yakıt hücresi ürün gamını tamamlayarak bu yıl içinde piyasaya çıkacak.

Stellantis, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki EV müşterilerine sorunsuz bir şarj ve enerji yönetimi sağlamak için 360 derecelik bir ekosistem olan Free2move Charge’ı pazara sundu. Free2move, esnek ulaşım hizmetlerini genişletti ve şu an 9 ülkede, 19 şehirde, 6 milyondan fazla müşteri ve 2022’de 16 milyon kullanıcı ile Avrupa araç paylaşım pazarının yaklaşık yüzde 50’sine sahip.

Stellantis, 30 Haziran 2023 itibariyle yaklaşık 45 milyon hisse geri alarak ve açıklanan 1,5 milyar euro değerinde hisse geri satın alma programının 0,7 milyar euro’sunu gerçekleştirdi ve hisse geri alım programını 2023’ün sonundan önce tamamlamayı planlıyor. 2022 mali yılında hissedarlara ve çalışanlara 6 milyar euro’nun üzerinde temettü ve ikramiye dağıttı.

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Stellantis, 2023'ün ilk yarısını yeni rekorlarla kapattı