Fermi tabanlı GPU'larda kıtlık yaşanabilir çünkü...

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 26 Mart'ta duyurmaya hazırlanan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil grafik yongalarıyla şimdiden kaydadeğer satış adetlerine ulaşmış olabilir. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Fermi mimarisinin öncelikleri arasında GPU tabanlı bilgi-işlem hesaplamalarının olduğuna değinmiştik. Larrabee projesiyle Intel'i ciddi bir tehlike olarak gören ve yüksek kâr marjının söz konusu olduğu GPU tabanlı bilgi-işlem sektöründe liderliği bırakmak istemeyen ve Fermi jenerasyonuyla GPU üzerinden C++ hızlandırma desteği de sunacak olan Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için kıtlık yaşayabilir çünkü gelen bilgilere göre Nvidia, yeni bir bilimsel projesi için Çin hükümetine yüksek miktarda Fermi GPU'su satmış olabilir.

Bugün konuşma fırsatı yakaladığımız sektörden bir yetkili, üretim verimliliği bir yana olası bir Fermi kıtlığa etki edebilecek en önemli nedeninin Çin hükümetiyle yapılan bu anlaşma olacağını söyledi. Bilindiği üzere Nvidia bilimsel çalışmalarda kullnılmak üzere geliştirdiği Fermi tabanlı yeni nesil Tesla kartlarını ikinci çeyrekte satışa sunmaya başlayacak. Nisan ayının başında yaklaşık 100 kadar GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelini Türkiye pazarına sokacaklarını da söyleyen yetkili, son birkaç gündür ortalıkta dolaşan fiyat bilgilerinin ülkemiz pazarı için pek mümkün olmadığını GeForce GTX 480'nin burada ATi Radeon HD 5970'i yakın bir etiket fiyatıyla satılabileceğini belirtti.

Çin hükümetiyle ilgili iddia için henüz Nvidia cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da firma, Fermi tabanlı yeni nesil Tesla çözümleriyle yüksek satış başarısı hedeflediğini daha öncede açıklamıştı. Bilindiği üzere Tesla serisi ekran kartlarını Nvidia'nın gelir kalemleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor zira seri altındaki grafik kartları modeline göre binlerce dolarlık etiket fiyatlarıyla satılıyor.