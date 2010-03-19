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Fermi tabanlı GPU'larda kıtlık yaşanabilir çünkü...

9 yıl
19b
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85
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 26 Mart'ta duyurmaya hazırlanan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil grafik yongalarıyla şimdiden kaydadeğer satış adetlerine ulaşmış olabilir. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Fermi mimarisinin öncelikleri arasında GPU tabanlı bilgi-işlem hesaplamalarının olduğuna değinmiştik. Larrabee projesiyle Intel'i ciddi bir tehlike olarak gören ve yüksek kâr marjının söz konusu olduğu GPU tabanlı bilgi-işlem sektöründe liderliği bırakmak istemeyen ve Fermi jenerasyonuyla GPU üzerinden C++ hızlandırma desteği de sunacak olan Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için kıtlık yaşayabilir çünkü gelen bilgilere göre Nvidia, yeni bir bilimsel projesi için Çin hükümetine yüksek miktarda Fermi GPU'su satmış olabilir.

Bugün konuşma fırsatı yakaladığımız sektörden bir yetkili, üretim verimliliği bir yana olası bir Fermi kıtlığa etki edebilecek en önemli nedeninin Çin hükümetiyle yapılan bu anlaşma olacağını söyledi. Bilindiği üzere Nvidia bilimsel çalışmalarda kullnılmak üzere geliştirdiği Fermi tabanlı yeni nesil Tesla kartlarını ikinci çeyrekte satışa sunmaya başlayacak. Nisan ayının başında yaklaşık 100 kadar GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelini Türkiye pazarına sokacaklarını da söyleyen yetkili, son birkaç gündür ortalıkta dolaşan fiyat bilgilerinin ülkemiz pazarı için pek mümkün olmadığını GeForce GTX 480'nin burada ATi Radeon HD 5970'i yakın bir etiket fiyatıyla satılabileceğini belirtti.

Çin hükümetiyle ilgili iddia için henüz Nvidia cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da firma, Fermi tabanlı yeni nesil Tesla çözümleriyle yüksek satış başarısı hedeflediğini daha öncede açıklamıştı. Bilindiği üzere Tesla serisi ekran kartlarını Nvidia'nın gelir kalemleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor zira seri altındaki grafik kartları modeline göre binlerce dolarlık etiket fiyatlarıyla satılıyor.


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1mpossible 9 yıl
hep demişimdir paran coksa nvidiadan şamıcaksın..Ama paran azsa ne gerek var sadece phx için o kadar para dökmeye .
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scutaro 9 yıl
@ tobold
Hala anlatamadım herhalde AA ve AF'den bahsetmiyorum böyle bir iddia'da bulunmadım görüntü berraklığı ve kontrast canlılığı diyorum. Ati kartlarda kontrol panelden ayar yapsamda aynısını yakalayamadım. Bahsettiğin gibi AA ve AF'de Ati kartların denk Nvidia modellerine karşı bir üstünlüğü yok RV870'de AF kalitesinin GT200'den daha iyi olmasıda normal birşey çünkü daha yeni bir model.
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aydogdu1453 9 yıl
Nvidia artık gtx 480 için bir bundle hazırlar türkiye'ye özel gtx 4x0+3dvision gözlük o zaman senın kartların aldıgın paranın hakkını verecektir diye düşünüyorum.
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LaFleur- 9 yıl
çinliler o kadar almışken çin malını da yapar 1tl fermi + 40tl kargo ücreti ile alır kullanırız.
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ugu-R 9 yıl
Yazık... Hadi Nvidia yapar, elin gavuru ama benim asıl üzüldüğüm nokta 6-7 aydır "Fermi'yi Bekleyeceğim de Fermi'yi Bekleyeceğim" diyerek bekleyen, bir de üstüne üstlük heryerde Nvidia'yı savunan Türk tüketicisinin düştüğü durumdur... Bir firma müşterisine bu kadar mı ihanet eder arkadaş ? Hep yalan dolan, hep spekülasyon haberler, hep bir müşteriyi bekletme-kandırma-oyalama stratejisi... AYIP AYIP...

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robinhoof 9 yıl
anlaşılan çöinliler kutusuz almış. kutular bol kartlar yok
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Ahmet_Amet 9 yıl

robinhoof

anlaşılan çöinliler kutusuz almış. kutular bol kartlar yok


konulardan belli olmuyormu hep kutular var ortada....kartlar yok...
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sertacaygun 9 yıl
redline_59;
Alemsin cidden , güzel yorum olmuş :) ...
nVidia bu seride çok kötü oldu, cidden. rekabetin olması çok iyi kullanıcı için.
Ama nedense satmamak için yer arıyorlar gibiler.
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redline_59 9 yıl

sertacaygun

redline_59;

Alemsin cidden , güzel yorum olmuş :) ...

nVidia bu seride çok kötü oldu, cidden. rekabetin olması çok iyi kullanıcı için.

Ama nedense satmamak için yer arıyorlar gibiler.




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stradosphere 9 yıl
Artık fermi bekleyenler ne düşünür bilmem ama nvidia gözümden düştü iyice
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yakupkaratas255 9 yıl
türkiyeye 100 tane gönderip mağzalarda örnektir satılamaz diye gösterirler artık :D
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hellteam 9 yıl
Fiyatların belli yüksek olacağı her zaman böyle oldu Türkiye ye 100 değil 1000 de gelse bu fiyata ve performansa ilk etapta alıcı bulması zor
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1mpossible 9 yıl
nvidia severler nasıl ortaya cıkıyor nvidianın hiç suçu yok dimi siz çinlilere sövün anca 6 ay beklediniz ve daha hala oyalanıyosunuz.
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mikoli88 9 yıl
haberi okur okumaz hararetle nvidia satış müdürü thomas gester ı aradım sakin olamamı ve herkeze yetecek kadar ferminin bulundugunu soledı.bende ne olur ne olmaz 1 adet gtx480 ayırmasını rica ettım saolsun yardımcı oldu.heyecanla beklıyorum...
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-dehşet- 9 yıl
Kelimeler kifayetsiz.
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StreamRolleR 9 yıl
o çinlilerinde aldıkları kartlarında *******
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