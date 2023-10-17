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    Ferrari kripto parayla otomobil satışına başladı

    Dünyanın en büyük süper otomobil üreticilerinden biri olan Ferrari, araçlarını kripto para birimleriyle satmaya başladı. Amerika'da verilen izinle artık araçlar kripto paralarla satılabilecek.

    Ferrari kripto parayla otomobil satışına başladı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük süper otomobil üreticilerinden biri olan İtalyan markası Ferrari, araçlarını kripto para birimleriyle satmaya başladı.

    Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri’nde izin verdiği sistemle araçlarını artık kripto para birimleriyle satıyor. Bu uygulamanın kısa zamanda Ferrari tarafından Avrupa’da da kullanılması bekleniyor.

    Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera konuyla alakalı “Müşterilerimizin bir çoğu kripto paralara yatırım yapıyor. Dolayısıyla yatırımları ile araç satın almak istiyorlar. Bizler de bu yenilikle bu işin önünü açtık. Bu konuyla ilgili talep daha çok gençlerden geliyor. Gençler kripto paralara daha çok rağbet gösteriyor. Örnek olarak Tesla da 2021’de en büyük kripto para olan bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Sonrasında firmanın sahibi Elon Musk’ın kararı ile bu olay durdurulmuştu.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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