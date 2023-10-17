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Dünyanın en büyük süper otomobil üreticilerinden biri olan İtalyan markası Ferrari, araçlarını kripto para birimleriyle satmaya başladı.

Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri’nde izin verdiği sistemle araçlarını artık kripto para birimleriyle satıyor. Bu uygulamanın kısa zamanda Ferrari tarafından Avrupa’da da kullanılması bekleniyor.

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Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera konuyla alakalı “Müşterilerimizin bir çoğu kripto paralara yatırım yapıyor. Dolayısıyla yatırımları ile araç satın almak istiyorlar. Bizler de bu yenilikle bu işin önünü açtık. Bu konuyla ilgili talep daha çok gençlerden geliyor. Gençler kripto paralara daha çok rağbet gösteriyor. Örnek olarak Tesla da 2021’de en büyük kripto para olan bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Sonrasında firmanın sahibi Elon Musk’ın kararı ile bu olay durdurulmuştu.” dedi.

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Ferrari kripto parayla otomobil satışına başladı