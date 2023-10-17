Ferrari kripto parayla otomobil satışına başladı

Dünyanın en büyük süper otomobil üreticilerinden biri olan İtalyan markası Ferrari, araçlarını kripto para birimleriyle satmaya başladı.
Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri’nde izin verdiği sistemle araçlarını artık kripto para birimleriyle satıyor. Bu uygulamanın kısa zamanda Ferrari tarafından Avrupa’da da kullanılması bekleniyor.
Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera konuyla alakalı “Müşterilerimizin bir çoğu kripto paralara yatırım yapıyor. Dolayısıyla yatırımları ile araç satın almak istiyorlar. Bizler de bu yenilikle bu işin önünü açtık. Bu konuyla ilgili talep daha çok gençlerden geliyor. Gençler kripto paralara daha çok rağbet gösteriyor. Örnek olarak Tesla da 2021’de en büyük kripto para olan bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Sonrasında firmanın sahibi Elon Musk’ın kararı ile bu olay durdurulmuştu.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.