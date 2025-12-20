Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition Türkiye'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Fiat, yeni Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition’ı Türkiye'de satışa sundu. Sınırlı adetlerle satılan modelin fiyatı 2.019.900 TL’den başlıyor.

İki ünlü İtalyan marka Armani ve Fiat'ın yeniden bir araya geldiği bu iş birliği, her iki markanın özünü tek bir şaheserde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Sonuç olarak, haute couture koleksiyonlarında görülen titizlik ve üstün kalite anlayışıyla şekillendirilen 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, gerçek anlamda bir “Collector’s Edition” olarak ortaya çıkıyor.

Otomotiv ve moda dünyasının bu özel versiyonu, sadece bu özel seri için yaratılan tasarım öğeleriyle bezenerek, sınırlı adetlerde satışa sunuluyor. 500e Giorgio Armani Collector’s Edition için otomobilin zarif hatchback tasarımını vurgulayan iki farklı ve özel renk yaratıldı. İlk renk, Giorgio Armani'nin kendine özgü tarzını ve rafine zevkini yansıtan, modern ve teknik açıdan gelişmiş bir renk olan Verde Scuro (Koyu Yeşil). İkinci renk ise Armani'nin icat ettiği sofistike ve nüanslı bir ton olan Grej (Gri ve Bej renklerinin karışımı) olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Gri ve beji bir araya getiren bu renk, hem zarif hem de özgün bir ton oluşturarak iş birliğinin yenilikçi ruhunu yansıtıyor. İtalyan tasarımcılar dış görünümü şekillendirirken, Armani'nin estetiğine kusursuz bir şekilde uyum sağlayan şık, monokrom bir görünüm elde etmek üzere kontrastları ve süslemeleri en aza indirmeye odaklandı.

Dış tasarımın en dikkat çekici özelliği ise GA logosunu büyük ölçekte belirgin bir şekilde gösterecek şekilde özel olarak tasarlanan jantlar. Bu jantlar göz alıcı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda aracın uzaktan bile dikkat çekici bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Tasarım, projenin işbirlikçi doğasını vurgulamak dışında, aynı zamanda incelikli üç boyutlu bir yüzey sayesinde aerodinamik verimliliği de artırıyor. Jantlar, sofistike, iki tonlu anodize yüzeye ve ince yanal kanallara sahip olup, genel izlenime ekstra bir incelik ve zarafet katıyor.

Tam Boyutta Gör Sınıfının en teknolojik otomobillerinden olan 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, tam LED Infinity Design farlar ve modern estetiği vurgulayan zarif cam tavan gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Versiyonda ayrıca üst düzey bir deneyim sunan JBL ses sistemi, 7 inç TFT ekran, DAB radyo ve kesintisiz bağlantı için kablosuz CarPlay/Android Auto desteğine sahip 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi öne çıkıyor.

500e Giorgio Armani Collector’s Edition’ın kaputun altında 87 kW ve 118 HP güç üreten bir elektromotor yer alıyor. Böylece WLTP döngüsüne göre 320 kilometreye varan menzile ulaşılıyor. En güncel ADAS sistemleri ve Seviye 2 sürüş destek sistemiyle donatılan model; işlevselliğin yanında; güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

