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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak

    Türkiye'nin yerli otomobili 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek MWC 2020'de sergilenecek. Yerli otomobil, TOGG'da yüzde 19 payı bulunan Turkcell'in standında yer alacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak
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    Geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan yerli otomobilin sergileneceği ilk fuar belli oldu. TOGG’un geliştirdiği yerli otomobil, 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) görücüye çıkarılacak.

    Türkiye’nin yerli otomobili, MWC’de Turkcell’in standında boy gösterecek. TOGG’da yüzde 19 payı bulunan Turkcell’in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Arabamızı Barselona’ya götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız hep beraber” açıklamasında bulundu.

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    Günümüzde otomotiv şirketlerinin teknoloji fuarlarına karşı ilgisi önemli derecede arttı. Zira TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da daha önceki açıklamalarında klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji odaklı fuarlara ilgi göstereceklerini belirtmişti. Bununla ilgili ilk adım geçtiğimiz hafta CES 2020’de atılmış, fuara katılan TOGG heyeti yerli otomobili dünyaya anlatma fırsatı bulmuştu.

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    2022’de yollara çıkması planlanan yerli otomobil için çalışmalar devam ediyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikada yılda 175 bin yerli otomobil üretilmesi ve 4.500 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

    Şarj altyapısı için gerekli şebeke hazırlıkları yapılıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bugün katıldığı bir programda yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, yerli elektrikli otomobillerin satışa sunulmasıyla birlikte 2030’lu yıllarda Türkiye’de 1 milyondan fazla elektrikli otomobil olacağını belirtti. Bu otomobillerin şarj altyapısı için gerekli şebeke hazırlıklarını da yaptıklarını söyleyen Dönmez, bunun için TOGG ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    routemaster 6 gün en beğenilen
    Almanya'da 150-200 Euro'ya araba almak varken, senin arabani alirlar.


    Fabrikanin temelini herhalde kriz cikinca atacaklar.
    3 Yanıt Yanıtla +29
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    Glitz 6 gün
    2012 de zaten 100 bin ön siparişi teslim edilmemiş miydi?
    Yanıtla +19
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    Steelo 6 gün
    Şubat ayına kadar iç yazılım ve holografik ekran sistemini dahil edebilecekler mi? yoksa oraya dışını göstermek için götürmek yeterli olmaz.

    Şayet aracı cumhurbaşkanı kullanırken içi ingilizceydi ve giderken km 0 idi ve diğer benzeri bir çok algoritma çalışmıyordu.
    Şubat ayına kadar iç yazılım ve holografik ekran sistemini dahil edebilecekler mi? yoksa oraya dışını göstermek için götürmek yeterli olmaz. Şayet arac...
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    Drummerrrr 1 gün
    Hadi gecmis olsun buda hirsizlik cikti tipki saab i millete yutturmaya calistiklari gibi google yazin pininfarina hybrid kinetic k750

    Adamlar herseyi caliyor dünyanin gözü önünde daha ne kadar kücük düsebilirsiniz...
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    ruzgarnufel 2 gün
    Hayatında kumandaya pil takmamış adam gelmiş arabaya bok atıyor.

    Sen tornet yapamazsın olm. Neyin özgüveni neyin kafası sendeki. Almıyorsan almazsın.

    Bok atan maymunlar gibi bi tayfa var. İntel gelse intele bok atar, bentley gelse bentley e.

    Siz götünüze don alın önce...
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    ornitolog 4 gün
    inşallah yağmur yağmaz da bir tur atarlar
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    flylo 5 gün
    Yerli araba mı? AKP, Suriyeliler hülooo fabrika nerede hülooo AKP hülooo nereden geldi bunun vidası hülo.



    Sony'nin prototip aracına bi bakın hele. Adamlar aşmış. Hem onlar 100 yuroya alacağı araba varken bunu niye alsın.
    Yanıtla +5
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    TheJudgé 5 gün
    Asgari ücretin açıklandığı gün tanıtılması, zaten yine bişeylerin üzerini örtmek istemelerinden dolayıydı , asgari ücrete yaptıkları basit zam unutuldu gitti , bizim millet başladı togg togg demeye
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 5 gün
    MWC de bu işlerin yeri zaten mobil konferansta araç tanıtımı.
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    DH Misafiri 5 gün
    neyi yaptılar mesela? 2022de mevzu da 10 yıldır yerli araba mevzuları gibi unutulacak ve gidecek
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    DH Misafiri 5 gün
    Bunun tasarımcısı ve üreticisi Pininfarina bunu zaten gecen senelerde frankfurt ve Shanghai otomobil fuarında göstermişti.
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    Makarnacı321 5 gün
    Yerli arabanın vites koluyla burada çoğunun güzel anıları olması dileğiyle...
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    faniseyler 5 gün
    Arkadaşlar bu site tam bir fırsat alanı. Yerli oto şöyle olmaz böyle yapılır diyenler buluşup bi rakip çıkarın. Şu an ama bir kaç adım geridesiniz benden söylemesi.
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