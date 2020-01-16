Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak

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Geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan yerli otomobilin sergileneceği ilk fuar belli oldu. TOGG’un geliştirdiği yerli otomobil, 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) görücüye çıkarılacak.

Türkiye’nin yerli otomobili, MWC’de Turkcell’in standında boy gösterecek. TOGG’da yüzde 19 payı bulunan Turkcell’in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Arabamızı Barselona’ya götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız hep beraber” açıklamasında bulundu.

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Günümüzde otomotiv şirketlerinin teknoloji fuarlarına karşı ilgisi önemli derecede arttı. Zira TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da daha önceki açıklamalarında klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji odaklı fuarlara ilgi göstereceklerini belirtmişti. Bununla ilgili ilk adım geçtiğimiz hafta CES 2020’de atılmış, fuara katılan TOGG heyeti yerli otomobili dünyaya anlatma fırsatı bulmuştu.

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2022’de yollara çıkması planlanan yerli otomobil için çalışmalar devam ediyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikada yılda 175 bin yerli otomobil üretilmesi ve 4.500 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Şarj altyapısı için gerekli şebeke hazırlıkları yapılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bugün katıldığı bir programda yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, yerli elektrikli otomobillerin satışa sunulmasıyla birlikte 2030’lu yıllarda Türkiye’de 1 milyondan fazla elektrikli otomobil olacağını belirtti. Bu otomobillerin şarj altyapısı için gerekli şebeke hazırlıklarını da yaptıklarını söyleyen Dönmez, bunun için TOGG ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

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