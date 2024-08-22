Fiat Connect bağlanabilirlik uygulaması artık Topolino'da

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FIAT, sürdürülebilir ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik mobilite çözümlerini ürün gamına entegre etmeye devam ediyor. %100 elektrikli Fiat Topolino, markanın sevilen bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect ile uyumlu hale geldi.

Tam Boyutta Gör Mikromobilite dünyasında bağlanabilirlik uygulamasına sahip ilk araç olan Topolino, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan bu teknolojiyle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Topolino, Fiat Connect'in sunduğu bağlanabilirlik özellikleriyle artık “hem çok güzel hem de çok akıllı bir şey” sloganını yansıtıyor.

Topolino kullanıcıları, Connect uygulamasıyla bağlanabilirlik teknolojisinin sunduğu ayrıcalıklardan ve hayatlarını kolaylaştıracak birçok akıllı çözümden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, kaza riski yüksek bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Kaza Kara Nokta uyarı bildirimi alarak, konum hakkında önden bilgi sahibi olacaklar. Herhangi bir arıza durumunda da anında bildirim alabilecek ve servis randevularını da online olarak kolayca oluşturabilecekler.

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Topolino kullanıcıları, yakınlardaki şarj istasyonu veya otopark gibi lokasyonların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino’larının durumunu kontrol edebilecekler.

Dileyen Topolino kullanıcılarının satış sonrası çözümler kapsamında FIAT servislerinden sahip olabileceği Connect uygulaması, Topolino’yu Vakkorama mağazalarından satın alan müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.

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Fiat Connect bağlanabilirlik uygulaması artık Topolino'da