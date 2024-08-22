Fiat Connect bağlanabilirlik uygulaması artık Topolino'da

FIAT, sürdürülebilir ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik mobilite çözümlerini ürün gamına entegre etmeye devam ediyor. %100 elektrikli Fiat Topolino, markanın sevilen bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect ile uyumlu hale geldi.
Topolino kullanıcıları, Connect uygulamasıyla bağlanabilirlik teknolojisinin sunduğu ayrıcalıklardan ve hayatlarını kolaylaştıracak birçok akıllı çözümden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler.
Topolino kullanıcıları, yakınlardaki şarj istasyonu veya otopark gibi lokasyonların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino’larının durumunu kontrol edebilecekler.
Dileyen Topolino kullanıcılarının satış sonrası çözümler kapsamında FIAT servislerinden sahip olabileceği Connect uygulaması, Topolino’yu Vakkorama mağazalarından satın alan müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.