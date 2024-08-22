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    Fiat Connect bağlanabilirlik uygulaması artık Topolino'da

    Mikromobilite dünyasında bağlanabilirlik uygulamasına sahip ilk araç olan Topolino, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan Connect uygulaması ile müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.

    FIAT, sürdürülebilir ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik mobilite çözümlerini ürün gamına entegre etmeye devam ediyor. %100 elektrikli Fiat Topolino, markanın sevilen bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect ile uyumlu hale geldi.

    Fiat Connect bağlanabilirlik uygulaması artık Topolino'da Tam Boyutta Gör
    Mikromobilite dünyasında bağlanabilirlik uygulamasına sahip ilk araç olan Topolino, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan bu teknolojiyle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Topolino, Fiat Connect'in sunduğu bağlanabilirlik özellikleriyle artık “hem çok güzel hem de çok akıllı bir şey” sloganını yansıtıyor.

    Topolino kullanıcıları, Connect uygulamasıyla bağlanabilirlik teknolojisinin sunduğu ayrıcalıklardan ve hayatlarını kolaylaştıracak birçok akıllı çözümden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler.

    Fiat Connect bağlanabilirlik uygulaması artık Topolino'da Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, kaza riski yüksek bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Kaza Kara Nokta uyarı bildirimi alarak, konum hakkında önden bilgi sahibi olacaklar. Herhangi bir arıza durumunda da anında bildirim alabilecek ve servis randevularını da online olarak kolayca oluşturabilecekler.

    Topolino kullanıcıları, yakınlardaki şarj istasyonu veya otopark gibi lokasyonların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino’larının durumunu kontrol edebilecekler.

    Dileyen Topolino kullanıcılarının satış sonrası çözümler kapsamında FIAT servislerinden sahip olabileceği Connect uygulaması, Topolino’yu Vakkorama mağazalarından satın alan müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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