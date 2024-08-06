Fiat, şarj kablosunu elektrikli otomobillerin gövdesine entegre edecek

Elektrikli araçlarda genellikle AC yani yavaş şarj için araçla birlikte bir kablo veriliyor. Şarj için bu kablonun bir ucunu araca bir ucunu da şarj cihazına bağlamanız gerekiyor. Fiat ise yeni Grande Panda ile birlikte bu sürece farklı bir yaklaşım getiriyor.
Fiat'ın şarjı "yeniden keşfetmenin" yolu olarak tanımladığı bu sistemde şarj kablosu doğrudan otomobilin gövdesine entegre ediliyor. Pratik kullanım için yay şeklinde tasarlanan bu kablo, otomobilin ön kısmındaki panelin arkasında saklanıyor.
"Teknoloji ve kaliteli malzemelerle dolu harika otomobilleriniz var ve yaptığınız ilk şey dışarıda kirlenen kablonuzu bagajınıza geri koymak oluyor. Bunu yüksek teknoloji olarak nitelendiremeyiz. Eğer elektrikli süpürgelere bakarsanız, buna çok daha güzel bir çözüm bulduklarını görürsünüz."
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sistem sadece AC şarj için geçerli olacak. DC yani hızlı şarj kabloları soğutma ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı çok daha kalın ve ağır oluyor. DC şarj için otomobilin yan tarafında ayrı bir şarj girişi bulunuyor. Bu sayede gerekli hallerde 100 kW'a kadar hızlarda şarj edilebiliyor.
Grande Panda'daki entegre şarj kablosuz 7.4 kW'a kadar şarj hızını mümkün kılıyor. Bu da otomobilin 44 kWsa'lik bataryasına 4 saat civarında şarjla yaklaşık 200 kilometre menzil ekleyebiliyor. Grande Panda ile ilgili daha detaylı bilgiye linkteki haberimizden ulaşabilirsiniz.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.