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    Fiat, şarj kablosunu elektrikli otomobillerin gövdesine entegre edecek

    Fiat, elektrikli otomobillerin daha kullanıcı dostu olmasını sağlamak için AC yani yavaş şarj için kullanılan kabloyu otomobilin gövdesine entegre ediyor. Bu sistem yeni Grande Panda ile başlayacak.

    Elektrikli araçlarda genellikle AC yani yavaş şarj için araçla birlikte bir kablo veriliyor. Şarj için bu kablonun bir ucunu araca bir ucunu da şarj cihazına bağlamanız gerekiyor. Fiat ise yeni Grande Panda ile birlikte bu sürece farklı bir yaklaşım getiriyor.

    Fiat'ın şarjı "yeniden keşfetmenin" yolu olarak tanımladığı bu sistemde şarj kablosu doğrudan otomobilin gövdesine entegre ediliyor. Pratik kullanım için yay şeklinde tasarlanan bu kablo, otomobilin ön kısmındaki panelin arkasında saklanıyor.

    Fiat, şarj kablosunu elektrikli aracın gövdesine entegre edecek Tam Boyutta Gör
    Stellantis CEO'su Carlos Tavares, otomobilin gövdesine katlanabilir kablolar entegre etmenin elektrikli araçların kullanıcı dostu olma algısını artırmada önemli bir rol oynayacağını belirterek şunları söyledi:

    "Teknoloji ve kaliteli malzemelerle dolu harika otomobilleriniz var ve yaptığınız ilk şey dışarıda kirlenen kablonuzu bagajınıza geri koymak oluyor. Bunu yüksek teknoloji olarak nitelendiremeyiz. Eğer elektrikli süpürgelere bakarsanız, buna çok daha güzel bir çözüm bulduklarını görürsünüz."

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sistem sadece AC şarj için geçerli olacak. DC yani hızlı şarj kabloları soğutma ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı çok daha kalın ve ağır oluyor. DC şarj için otomobilin yan tarafında ayrı bir şarj girişi bulunuyor. Bu sayede gerekli hallerde 100 kW'a kadar hızlarda şarj edilebiliyor.

    Grande Panda'daki entegre şarj kablosuz 7.4 kW'a kadar şarj hızını mümkün kılıyor. Bu da otomobilin 44 kWsa'lik bataryasına 4 saat civarında şarjla yaklaşık 200 kilometre menzil ekleyebiliyor. Grande Panda ile ilgili daha detaylı bilgiye linkteki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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