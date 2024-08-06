Fiat, şarj kablosunu elektrikli otomobillerin gövdesine entegre edecek

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Elektrikli araçlarda genellikle AC yani yavaş şarj için araçla birlikte bir kablo veriliyor. Şarj için bu kablonun bir ucunu araca bir ucunu da şarj cihazına bağlamanız gerekiyor. Fiat ise yeni Grande Panda ile birlikte bu sürece farklı bir yaklaşım getiriyor.

Fiat'ın şarjı "yeniden keşfetmenin" yolu olarak tanımladığı bu sistemde şarj kablosu doğrudan otomobilin gövdesine entegre ediliyor. Pratik kullanım için yay şeklinde tasarlanan bu kablo, otomobilin ön kısmındaki panelin arkasında saklanıyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis CEO'su Carlos Tavares, otomobilin gövdesine katlanabilir kablolar entegre etmenin elektrikli araçların kullanıcı dostu olma algısını artırmada önemli bir rol oynayacağını belirterek şunları söyledi:

"Teknoloji ve kaliteli malzemelerle dolu harika otomobilleriniz var ve yaptığınız ilk şey dışarıda kirlenen kablonuzu bagajınıza geri koymak oluyor. Bunu yüksek teknoloji olarak nitelendiremeyiz. Eğer elektrikli süpürgelere bakarsanız, buna çok daha güzel bir çözüm bulduklarını görürsünüz."

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sistem sadece AC şarj için geçerli olacak. DC yani hızlı şarj kabloları soğutma ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı çok daha kalın ve ağır oluyor. DC şarj için otomobilin yan tarafında ayrı bir şarj girişi bulunuyor. Bu sayede gerekli hallerde 100 kW'a kadar hızlarda şarj edilebiliyor.

Grande Panda'daki entegre şarj kablosuz 7.4 kW'a kadar şarj hızını mümkün kılıyor. Bu da otomobilin 44 kWsa'lik bataryasına 4 saat civarında şarjla yaklaşık 200 kilometre menzil ekleyebiliyor. Grande Panda ile ilgili daha detaylı bilgiye linkteki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Fiat, şarj kablosunu elektrikli aracın gövdesine entegre edecek